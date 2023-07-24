Украина назвала срок окончания СВО. Что об этом думают в России?

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Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев ожидает завершения конфликта между Россией и Украиной летом следующего года.

Фото: https://www.thedrive.com/the-war-zone/destination-of-russian-t-90-tank-left-at-truck-stop-comes-into-focus

Резников добавил, что благодаря этому НАТО сможет утвердить вступление Украины в альянс, и Киев станет полноправным участником организации.

Pravda.Ru разбиралась с экспертами и депутатом в том, как Россия относится к подобному прогнозу и насколько вероятно вступление Украины в Североатлантический альянс.

"Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины. Это всего лишь мой прогноз", — сказал в интервью CNN глава минобороны Украины. Он подчеркнул, что Украину могут принять в НАТО на саммите НАТО 2024 года, когда организации исполнится 75 лет.

Более того, глава минобороны Украины отметил, что членство страны в НАТО станет возможным только по окончании конфликта. До этого "нет возможности единогласно проголосовать", отметил он. Резников добавил, что в получении гарантий вступления Украины в НАТО после окончания конфликта необходимости нет, так как стране будет предоставлен "упорядоченный процесс приёма".

Почему Украина всё ещё не в НАТО? Краткая справка

Статус отношений страны и альянса является предметом активных обсуждений ещё до момента начала спецоперации на Украине. Более того, возможное членство Украины в НАТО, по заявлению России, стало одной из причин начала специальной военной операции. Москва активно препятствует этому, так как видит угрозы своей стратегической безопасности.

До начала специальной военной операции Украину отказывались принимать в альянс по причинам формального характера: по мнению руководства альянса, Украина не соответствует стандартам, выдвигаемым к странам, которые хотят стать государствами-членами. Среди таких причин в основном выделялась (и до сих пор выделяется) коррупция, также неразвитость определённых институтов в стране. С началом спецоперации к причинам добавилась и новая — приглашаемые в организацию страны не могут иметь территориальных споров с другими государствами.

Тем не менее Украина продолжает сотрудничать с НАТО как с фактически основным её донором, который предоставляет как финансовую, так и военную помощь, в частности, в рамках конфликта с Россией. Украина продолжает требовать членства в организации и обещает выполнить все требования НАТО.

Особенно остро вопрос о характере отношений между Украиной и НАТО встал во время саммита организации 11-12 июля в Вильнюсе. На него была приглашена украинская делегация, в том числе с участием президента Владимиром Зеленским. Киев ожидал приглашения в НАТО либо гарантий вступления. Представители альянса, однако, воздержались от подобных решений и предложили альтернативные варианты сотрудничества: например, создание Совета Украина-НАТО для прямого взаимодействия. Также в очередной раз стране выразили поддержку и анонсировали новые меры помощи.

Что в России думают о прогнозе Киева по срокам окончания СВО?

C таким вопросом Pravda.Ru обратилась к Светлане Журовой, депутату Госдумы, первому заместителю председателя комитета ГД по международным делам.

"Так как он [Резников] добавил, что это некий прогноз, то тогда, наверное, и я могу делать какие-то прогнозы и догадки по этому заявлению. Во-первых, понятно, Украина, если такое случится и она вступит в НАТО, наверное, надеется, что НАТО будет её защищать полноценно и, соответственно, "отвоевывать", по всей видимости, как они считают, территории, нами незаконно, с их точки зрения, занятые, — это Крым, ещё четыре наших региона, которые присоединились к нам, то есть в общей сложности пять территорий. То есть, видимо, вряд ли Украину устроит другой расклад. И тогда она будет опять требовать оружие, но гибнуть уже будут не только, к сожалению, украинские солдаты, но и натовские военные, скорее всего, в большем количестве, чем до сих пор", — сказала Журова.

Более того, собеседник Pravda.Ru заметила, что в случае вступления в альянс Украина сможет прийти к мирным соглашениям, но для граждан страны это будет звучать таким образом, что это был выбор не правительства, а чей-то чужой. Таким образом может получиться сделать мир "чужими руками", отметила член Госдумы.

"Понятно, что до того, как они вступят в НАТО, они или сами должны принять решение о прекращении и подписании всех мирных соглашений, или дать это право альянсу. Вот такой расклад. И поэтому для Украины, возможно, это будет день (и для нас всех), когда перестанут с двух сторон гибнуть наши военные", — отметила она.

Отвечают военные эксперты

Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт, рассказал, что, по его мнению, окончание СВО наступит гораздо раньше.

"Это благие пожелания [Резникова]. Я думаю, что произойдёт не в их пользу и гораздо раньше всё, на мой взгляд", — отметил Дандыкин.

В свою очередь, Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", счёл слова Резникова неадекватной оценкой положения дел.

"Слова, оторванные от реальности, в данном случае это украинская интерпретация будущего в том виде, в котором они хотели бы это будущее видеть. Не более того. Я ещё раз говорю, это то будущее, которое видит Резников, это совершенно не означает, что такое будущее будет. Сегодня вообще тяжело о чём-то говорить конкретно, тем более о каком-то вступлении и членстве Украины в НАТО. Это вообще бессмысленно. Поэтому это не более чем украинские "хотелки", — сказал он.