В России отрицают обвинения Киева в атаке на храм в Одессе. Что произошло в городе?

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что в ночь на воскресенье, 23 июля, Москва атаковала культовые объекты и сооружения Одессы, находящиеся под под охраной ЮНЕСКО, в частности Спасо-Преображенский Собор.

Фото: Telegram-канал "Типичная Одесса"

Удары по Одессе ранее стали ответом на атаку вооружённых сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. Тем не менее Москва отрицает обвинения в том, что Вооружённые силы (ВС) РФ наносили удары по религиозной инфраструктуре города. Pravda. Ru разбиралась в ситуации.

# Контекст обвинений

Напомним, 17 июля Украина совершила террористическую атаку на Крымский мост при помощи надводных дронов. В результате атаки погибли два взрослых и пострадала несовершеннолетняя девочка, дочь погибших.

На время было остановлено движение по мосту, как железнодорожное, так и автомобильное. Транспортная инфраструктура была восстановлена в течение дня.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, комментируя затраты российского бюджета на восстановление Крымского моста после атаки, оценил этот ущерб в 1-1,3 млрд рублей.

Комментируя этот теракт, президент России Владимир Путин анонсировал ответные меры после атаки на Крымский мост. Глава государства также сказал, что с военной точки зрения эта атака Киева не имела никакого смысла, так как, как отметил российский лидер, Крымский мост давно не используется для военной логистики.

"Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чём не повинные гражданские лица", — цитирует главу государства РИА "Новости".

18 июля также сообщалось о взрывах в городе. В минобороны РФ заявили о нанесении группового удара возмездия высокоточным оружием по военным объектам в районе Одессы и Николаева, где готовились теракты с применением безэкипажных катеров, а также по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. 19 июля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что ночные удары по Одессе стали наиболее критичными с момента начала специальной военной операции. Атака на Одессу предположительно стала "ударом возмездия".

Позднее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в ночь на воскресенье, 23 июля, Россия атаковала культовые объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.

Реакция России

В Минобороны РФ заявили, что наиболее вероятной причиной разрушения в Одессе Спасо-Преображенского храма стало падение ракеты ВСУ из-за "безграмотны" действий украинской противовоздушной обороны (ПВО).

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не наносила подобные удары, подтвердил слова минобороны о том, что разрушения — результат работы ПВО ВСУ.

"Наши вооружённые силы никогда не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам, поэтому подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной неправдой", — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что "речь идёт об антиракетах, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм".

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила о действиях Киева в отношении православных храмов на Украине и Киево-Печерской лавры. Он заявила, что разрушения Спасо-Преображенского Собора связаны с действиями Киева.

"Секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине. Представители бюрократии этой организации отказываются замечать происходящее много лет на Украине беззаконие. Мало того, когда памятник Екатерине II Великой Кулебина шайка приказала стащить с пьедестала и куда-то уволочь, ЮНЕСКО в очередной раз промолчала, а сразу после этого решила начать "культурно охранять" исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя", — написала дипломат в своем телеграм-канале.

Отвечают эксперты

Полковник запаса Анатолий Матвийчук рассказал Pravda. Ru, что Украина намеренно пытается оговорить Россию и выставить её виноватой.

"Россия старается выполнять требования международных законов о защите культурных ценностей, о ненанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Дело в том, что, по опыту Киева, когда они отражали нападение, очень много украинских ракет, не захватывая цель, уходят в другую сторону, и потом срабатывают самоликвидаторы, они разрушают элементы инфраструктуры, вполне возможно, что и здесь такой же случай. Выпущенное средство противовоздушной обороны Украины попало в этот храм и разрушило его", — сказал эксперт.

Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова (РЭУ им. Плеханова), в свою очередь, рассказал о чёрных стандартах Киева, комментируя информацию об атаке на храм.

"В данном случае это даже не двойные стандарты, это какие-то, я бы так назвал, "чёрные стандарты", когда свои преступления замалчивают, а когда преступления делают так, чтобы можно было свалить на Россию, они неминуемо всё это раздувают, как обычно […] Я вообще считаю, что нам не надо оправдываться, так и надо сказать: "Это ваших рук дело, и вы уже не в первый раз делаете гадости, а лучше перестаньте грабить Киево-Печерскую лавру и восстановите те храмы, которые вы сами сожгли и уничтожили", — высказался Перенджиев.