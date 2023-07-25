В России новые законы, связанные с призывом на службу. Что изменилось?

25 июля в Госдуме состоялось заседание, на котором нижней палатой парламента было одобрено множество законов, имеющих существенное социальное значение. Pravda.Ru собрала самые важные из нормативных актов, рассмотренных Госдумой во вторник, 25 июля.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Повышение возраста призыва на срочную службу

Такая инициатива была впервые выдвинута министром обороны Сергеем Шойгу при поддержке президента России Владимира Путина. Дума начала рассматривать эту идею ещё весной. Изначальная версия проекта предполагала границу с призывного возраста с 21 до 30 лет (сейчас — с 18 до 27 лет), предполагался и переходный период, который, однако, был отменён в ходе второго думского чтения.

Теперь же Госдума уже во втором чтении приняла проект, согласно которому верхняя планка повышается до 30 лет (сейчас 27 лет), а нижняя остаётся на уровне 18 лет. Норма должна вступить в силу 1 января 2024 года.

Как пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, станут военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году.

"Мы будем предлагать ввести в действие законопроект с момента его подписания, за исключением положения как раз о призывном возрасте. Его будем предлагать ввести в действие с 1 января 2024 года. При этом те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году, хоть 31 декабря в 23:59, станут военнообязанными запаса и не попадают под призыв в 2024 году", — цитирует Картаполова РБК.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов объяснил, что законопроект направлен на "изменение количества призывного ресурса".

"Количественные преобразования могут дать качественные преобразования. У призывных комиссий и сотрудников военкоматов будет возможность из большего количества призывников выбрать более качественных призывников. И наши федеральные органы исполнительной власти, где федеральным законом предусмотрена военная служба, получат более качественных военнослужащих", — сказал депутат.

Тот факт, что закон в итоге отличается от изначальной позиции Путина, представитель президента Дмитрий Песков объяснил так: Кремль ориентируется на мнение министерства обороны.

Санкции за неявку в военкомат

Данный пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) был принят и во втором, и в третьем чтениях. Норма вступит в силу 1 октября 2023 года — уже к следующему, осеннему, призыву. Рассказываем о правонарушениях и штрафах в случае их совершения...

Неявка без уважительной причины по повестке - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей (сейчас — от 500 рублей до 3 тысяч рублей), также кроме штрафов в случае такого правонарушения возможны: ограничение на управление транспортным средством, возможности получить статусы ИП и самозанятого, приостановка госрегистрации недвижимости, отказы в кредитах.

Изначально Дума обсуждала повышение этого штрафа до 50 тысяч рублей, но в ходе второго и третьего чтений идея была отклонена.

Несообщение гражданином в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, о переезде на новое место жительства - от 1 тысячи до 5 тысяч рублей (сейчас — от 500 рублей до 3 тысяч рублей).

- от 1 тысячи до 5 тысяч рублей (сейчас — от 500 рублей до 3 тысяч рублей). Уклонение от медицинского обследования - от 15 тысяч до 25 тысяч рублей (сейчас — от 500 рублей до 3 тысяч рублей).

- от 15 тысяч до 25 тысяч рублей (сейчас — от 500 рублей до 3 тысяч рублей). Умышленная порча, уничтожение или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учета - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей (сейчас — от 500 рублей до 3 тысяч рублей).

- от 3 тысяч до 5 тысяч рублей (сейчас — от 500 рублей до 3 тысяч рублей). Смена призывником места жительства во время призыва и несообщение об этом в военкомат - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Другие важные нормы

Также теперь увеличиваются штрафы за непредставление в военкомат списков граждан, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учёт, неоповещение их о повестках и ограничение их возможности явиться в военкомат по вызову. Для должностных лиц штраф будет от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических — от 350 тысяч до 400 тысяч рублей.

Более того, предусматривается административная ответственность за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации.

"Неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части либо неоказание содействия в организации таких оповещений и явок влечёт наложение административного штрафа: на должностных лиц в размере от 60 до 80 тысяч рублей, на юрлиц — от 400 до 500 тысяч", — говорится на сайте Госдумы.

Такие же штрафы вводятся за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.