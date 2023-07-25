Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты

7:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вопрос финансово-военной поддержки Киева является одним из ключевых аспектов прогнозирования дальнейшего хода российско-украинского конфликта.

Фото: ФОТО: NATIONALINTEREST.ORG

В России часто заявляют о том, что без поддержки Запада СВО могла бы закончиться существенно раньше, а поддержка западных союзников по сути продлевает конфликты. Украина, в свою очередь, продолжает получать всё новые пакеты военной помощи, в том числе запрещённого оружия: например, кассетных боеприпасов и снарядов с обеднённым ураном.

Pravda.Ru разбиралась с экспертами, при каких обстоятельствах Запад может прекратить помощь Киеву.

Какие передовые вооружения предоставляются Украине?

Андрей Кошкин, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В.Плеханова:

"Соединённые Штаты Америки сделали из Украины военную лабораторию, и, естественно, они здесь испытывают свои технологии, координируют усилия и так далее. Вот что самого передового? Javelin - противотанковые ракеты. Они — да, передовые, их немерено поставлено. Поставлены Stinger, тоже, в общем-то, можно сказать, что они в своё время и в Афганистан поставлялись моджахедам против нашей авиации, и сегодня это довольно стабильный ПЗРК, переносной противоракетный комплекс. Наверное, всё-таки Leopard. Leopard — да, бронетанковые машины, но есть Leopard 2A1, а есть Leopard 2A6, то есть поставлялись и A6, но их немного, ровно столько, чтобы кардинально они не смогли изменить соотношение сил успеха на поле боя, допустим, в сторону вооружённых сил Украины", — рассказал он.

Специалист также обратил внимание и на ракеты, которые, по его мнению, можно отнести к передовому вооружению.

"Вспомним и оснащение дальнобойными ракетами Storm Shadow — англо-французская ракета, которая, в общем-то, в Англии значится как Storm Shadow, а во Франции как SCALP. Они более современно-технологичные, идут на высоте 30-40 метров от поверхности земли и несут в себе более объёмный боевой потенциал. То есть это ракеты, которые и представляют собой довольно серьёзную угрозу продления конфликта, то есть нанесения ударов по нашим объектам на нашей территории. Но тут каждая из стран пыталась, с одной стороны, сбросить свой старый потенциал вооружения и в то же время апробировать современные гаубицы, допустим, Польша свои Krab. Они тоже показывают, насколько они высокотехнологичны. То есть мы видим, что тоже поставляются и противоракетные зенитные комплексы, при том что Patriot в Соединённых Штатах уже в принципе устарел и он требует серьезной замены, но в то же самое время есть зенитно-ракетные комплексы, которые изготовлены на предприятиях ВПК европейских государств и тоже обладают довольно серьёзными тактико-техническими характеристиками", — добавил Кошкин.

В каких темпах развивается поддержка Западом Украины прямо сейчас?

Андрей Кошкин, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова:

"Военную поддержку на сегодняшний день Соединённые Штаты Америки не допускают ослабить. Этот процесс не линейный, он такой, скажем, имеющий амплитуду колебаний. Для этого они собираются на свои саммиты в Вильнюсе, на свои "семёрки" в Хоккайдо на Японских островах и так далее. То есть они специально корректируют свои усилия для того, чтобы продолжать поставки, ни в коем случае не снижать позиций, потому что, естественно, сразу же реальная фаза конфликта перерастёт в завершение. Почему? Без поддержки киевский режим не в состоянии существовать", — сказал он.

Анатолий Гагарин, политолог, руководитель Экспертного клуба Свердловской области:

"Я думаю, что, скорее всего, происходит перезагрузка сейчас. Так называемые кассетные боеприпасы у всех на устах. Я думаю, что пока Россия не отвечает подобными видами вооружения, но я не исключаю того, что Россия может действительно ответить тем же самым, только гораздо более мощным, вооружением и тогда крах военного наступления будет ещё более виден", — отметил эксперт.

Не рискует ли Запад своим оборонным потенциалом, поставляя оружие Украине?

Анатолий Гагарин, политолог, руководитель Экспертного клуба Свердловской области:

"Пока у них происходит опустошение своих арсеналов. Насколько я могу судить, они пока ещё не перестроили окончательно какие-то свои заводы по производству оружия, но к этому, видимо, всё идет. Всё идет к тому, что они поставят это всё на поток, и, соответственно, будет производство нового вооружения, и всё это будет поставлено на Украину. Поэтому я бы не стал сейчас впадать в такой романтический оптимизм, потому что в данном случае Украина является и каналом для зарабатывания денег для военно-промышленного комплекса Запада, и там всякие коррупционные схемы, о которых сейчас трубят республиканцы, становятся видны", — объяснил он.

При каких условиях военная поддержка Запада прекратится?

Андрей Кошкин, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова:

"Тут надо различать: ослабить поддержку и прекратить её. Ослабить они не могут, потому что за этим следят Соединённые Штаты Америки и требуют поставлять столько, сколько необходимо для того, чтобы конфликт продолжался. А прекратить его полностью невозможно. Почему? Потому что принципиально Соединённые Штаты Америки сегодня как гегемон теряют позиции и, исходя из своих алчных побуждений, они идут на то, чтобы разрушить Россию и изолировать Китай", — объяснил Кошкин.

Анатолий Гагарин, политолог, руководитель Экспертного клуба Свердловской области:

"Я думаю, что пока, по крайней мере, таких планов не просматривается. Я думаю, что здесь самым, конечно, ключевым будет полный крах так называемого "контрнаступа" и всех остальных попыток Украины каким-то образом хотя бы минимально отрапортовать, что они добились каких-то микроскопических успехов. Но пока мы этого тоже не видим. Поэтому всё происходит в некоем ожидании и, по некоторым размышлениям и высказываниям тех, кто глубоко знаком с военной ситуацией, самих представителей наших вооружённых сил, разговор идёт об августе, то есть, видимо, в августе наступят какие-то кардинальные перемены в нашу пользу. И тогда, возможно, то, что сейчас происходит, будет уже видно не только вооружённым, но и невооружённым глазом", — заключил эксперт.