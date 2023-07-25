Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты

7:12
Силовые структуры » Военные новости

Вопрос финансово-военной поддержки Киева является одним из ключевых аспектов прогнозирования дальнейшего хода российско-украинского конфликта.

Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты
Фото: ФОТО: NATIONALINTEREST.ORG

В России часто заявляют о том, что без поддержки Запада СВО могла бы закончиться существенно раньше, а поддержка западных союзников по сути продлевает конфликты. Украина, в свою очередь, продолжает получать всё новые пакеты военной помощи, в том числе запрещённого оружия: например, кассетных боеприпасов и снарядов с обеднённым ураном.

Pravda.Ru разбиралась с экспертами, при каких обстоятельствах Запад может прекратить помощь Киеву.

Какие передовые вооружения предоставляются Украине?

Андрей Кошкин, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В.Плеханова:

"Соединённые Штаты Америки сделали из Украины военную лабораторию, и, естественно, они здесь испытывают свои технологии, координируют усилия и так далее. Вот что самого передового? Javelin - противотанковые ракеты. Они — да, передовые, их немерено поставлено. Поставлены Stinger, тоже, в общем-то, можно сказать, что они в своё время и в Афганистан поставлялись моджахедам против нашей авиации, и сегодня это довольно стабильный ПЗРК, переносной противоракетный комплекс. Наверное, всё-таки Leopard. Leopard — да, бронетанковые машины, но есть Leopard 2A1, а есть Leopard 2A6, то есть поставлялись и A6, но их немного, ровно столько, чтобы кардинально они не смогли изменить соотношение сил успеха на поле боя, допустим, в сторону вооружённых сил Украины", — рассказал он.

Специалист также обратил внимание и на ракеты, которые, по его мнению, можно отнести к передовому вооружению.

"Вспомним и оснащение дальнобойными ракетами Storm Shadow — англо-французская ракета, которая, в общем-то, в Англии значится как Storm Shadow, а во Франции как SCALP. Они более современно-технологичные, идут на высоте 30-40 метров от поверхности земли и несут в себе более объёмный боевой потенциал. То есть это ракеты, которые и представляют собой довольно серьёзную угрозу продления конфликта, то есть нанесения ударов по нашим объектам на нашей территории. Но тут каждая из стран пыталась, с одной стороны, сбросить свой старый потенциал вооружения и в то же время апробировать современные гаубицы, допустим, Польша свои Krab. Они тоже показывают, насколько они высокотехнологичны. То есть мы видим, что тоже поставляются и противоракетные зенитные комплексы, при том что Patriot в Соединённых Штатах уже в принципе устарел и он требует серьезной замены, но в то же самое время есть зенитно-ракетные комплексы, которые изготовлены на предприятиях ВПК европейских государств и тоже обладают довольно серьёзными тактико-техническими характеристиками", — добавил Кошкин.

В каких темпах развивается поддержка Западом Украины прямо сейчас?

Андрей Кошкин, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова:

"Военную поддержку на сегодняшний день Соединённые Штаты Америки не допускают ослабить. Этот процесс не линейный, он такой, скажем, имеющий амплитуду колебаний. Для этого они собираются на свои саммиты в Вильнюсе, на свои "семёрки" в Хоккайдо на Японских островах и так далее. То есть они специально корректируют свои усилия для того, чтобы продолжать поставки, ни в коем случае не снижать позиций, потому что, естественно, сразу же реальная фаза конфликта перерастёт в завершение. Почему? Без поддержки киевский режим не в состоянии существовать", — сказал он.

Анатолий Гагарин, политолог, руководитель Экспертного клуба Свердловской области:

"Я думаю, что, скорее всего, происходит перезагрузка сейчас. Так называемые кассетные боеприпасы у всех на устах. Я думаю, что пока Россия не отвечает подобными видами вооружения, но я не исключаю того, что Россия может действительно ответить тем же самым, только гораздо более мощным, вооружением и тогда крах военного наступления будет ещё более виден", — отметил эксперт.

Не рискует ли Запад своим оборонным потенциалом, поставляя оружие Украине?

Анатолий Гагарин, политолог, руководитель Экспертного клуба Свердловской области:

"Пока у них происходит опустошение своих арсеналов. Насколько я могу судить, они пока ещё не перестроили окончательно какие-то свои заводы по производству оружия, но к этому, видимо, всё идет. Всё идет к тому, что они поставят это всё на поток, и, соответственно, будет производство нового вооружения, и всё это будет поставлено на Украину. Поэтому я бы не стал сейчас впадать в такой романтический оптимизм, потому что в данном случае Украина является и каналом для зарабатывания денег для военно-промышленного комплекса Запада, и там всякие коррупционные схемы, о которых сейчас трубят республиканцы, становятся видны", — объяснил он.

При каких условиях военная поддержка Запада прекратится?

Андрей Кошкин, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова:

"Тут надо различать: ослабить поддержку и прекратить её. Ослабить они не могут, потому что за этим следят Соединённые Штаты Америки и требуют поставлять столько, сколько необходимо для того, чтобы конфликт продолжался. А прекратить его полностью невозможно. Почему? Потому что принципиально Соединённые Штаты Америки сегодня как гегемон теряют позиции и, исходя из своих алчных побуждений, они идут на то, чтобы разрушить Россию и изолировать Китай", — объяснил Кошкин.

Анатолий Гагарин, политолог, руководитель Экспертного клуба Свердловской области:

"Я думаю, что пока, по крайней мере, таких планов не просматривается. Я думаю, что здесь самым, конечно, ключевым будет полный крах так называемого "контрнаступа" и всех остальных попыток Украины каким-то образом хотя бы минимально отрапортовать, что они добились каких-то микроскопических успехов. Но пока мы этого тоже не видим. Поэтому всё происходит в некоем ожидании и, по некоторым размышлениям и высказываниям тех, кто глубоко знаком с военной ситуацией, самих представителей наших вооружённых сил, разговор идёт об августе, то есть, видимо, в августе наступят какие-то кардинальные перемены в нашу пользу. И тогда, возможно, то, что сейчас происходит, будет уже видно не только вооружённым, но и невооружённым глазом", — заключил эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы оружие украина андрей кошкин
Новости
Рогов: "Украинцы бросают тела погибших на поле боя, страшное зрелище"
Экс-разведчик США Риттер: Финляндия создала себе проблемы вступлением в НАТО
Рогов: ситуация на Запорожском фронте напоминает затишье перед бурей
3 причины, почему новая машина глохнет на ходу
Гости Новосибирска поделились отзывами о посещении города
Директор по персоналу рассказала, как часто стоит менять работу и как перестать бояться это делать
Генпрокуратура РФ проверит Викторию Боню на предмет пропаганды запрещённых веществ
Подоляк: "Россия унижает Запад и ставит его на колени"
Состояние сына Ефремова, выпавшего из окна, улучшилось
52-летняя Лера Кудрявцева рассказала, как борется с морщинами: "Я в тейпах"
Популярное
Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер

Особый интерес представляет обилие озер.

Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер
Три "путинских удара" - по Бахмуту, Одессе и турецким мечтам
Москва бьет с носка: ВС РФ идут на Одессу, Бахмут и "жарят" Эрдогана
Как продлить мужчинам жизнь на 24 года, рассказали учёные
Атака порта Рени: Румыния не хочет быть втянутой в военный конфликт с РФ, но заслужила это
Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты Петр Ермилин США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин
Прогноз генерала Мордвичева по СВО обязан успеху ВС РФ под Купянском
Путин предсказал катастрофу, которая скоро ждёт США
Как в России отнеслись к анонсированному Киевом сроке окончания СВО?
Как в России отнеслись к анонсированному Киевом сроке окончания СВО?
Последние материалы
Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты
Состояние сына Ефремова, выпавшего из окна, улучшилось
52-летняя Лера Кудрявцева рассказала, как борется с морщинами: "Я в тейпах"
Российским туристам в Анталье посоветовали не покидать отели
Актриса Екатерина Климова прошлась по магазинам с 71-летней матерью
В России новые законы, связанные с призывом на службу. Что изменилось?
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн
Режиссёр сериала "Улицы разбитых фонарей" Мамедов скончался на приёме у врача
Перенесший ампутацию конечностей Роман Костомаров воссоединился с детьми в аэропорту
Анна Семенович рассказала, как борется с последствиями перееданием: "Будем делать экзекуцию"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников