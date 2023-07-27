Оренбургский казак-доброволец: "Цена каждого сегодняшнего дня — жизни наших парней"

Казак-доброволец станицы Магнитной Оренбургского казачьего войска Андрей Кузовлев, девять месяцев выполняя боевые задачи СВО в десантных подразделениях, поделился с пресс-службой ВсКО впечатлениями и смыслами своего пребывания "за ленточкой".

Фото: Всероссийское казачье общество

— Добровольцы — это такая история, что, если можешь не идти в СВО, не иди. Если не можешь, тогда иди, твой вопрос решен. Первые казаки нашей станицы вместе с атаманом ушли в зону боевых действий в марте 2022 года. Низкий поклон ему и казакам, которые вместе с ним ушли. Я же вызревал дольше, где-то к концу апреля. Приняв для себя решение, я искал возможность уйти и заниматься этим процессом. В июне месяце получилось. По казачьим обществам проехали десантники, кинули клич для пополнения личного состава своих отрядов. Казаки откликнулись, пошли добровольцами. Я был одним из них. С июнь 2022 по февраль 2023 года выполнял боевые задачи в составе воздушно-десантных войск Минобороны РФ. Трижды ранен.

— Кто из семьи провожал? Кого оставил, уходя в СВО?

— Я никого не оставлял. Моя семья — не оставленная. Живем единой большой семьей. Бабушки с дедушками всегда рядом. Спасибо им! Жене часто задавали вопрос: "Как ты его отпустила?" Она отвечала: "Как ваши мужчины могут вам позволить их не отпустить?" Жена, конечно, была против моего ухода в СВО: остаться одной с пятью детьми — врагу не пожелаешь. Но сейчас время мужских решений. И эти решения должен принимать мужчина, глава семьи, если он себя таковым считает. И уже ему решать: идти или не идти воевать. Мое решение было таким. До сих пор считаю его правильным. Если бы сейчас вернулся обратно, я бы не задумываясь сделал тот же выбор.

Считаю, что этот год, с учётом госпиталей, я прожил достойно. Гораздо достойнее, чем все предыдущие годы. И мне за это время не стыдно. Это было 100 % правильное решение. Я наблюдал за ходом СВО, смотрел различные ролики в интернете о том, как все происходит, в том числе, как противник с нами себя ведет. Потихоньку-потихоньку зрело это желание. И когда дозрело, что ты уже не можешь жить прежней жизнью, тогда я и пошел. Это как для поэта. Можешь не писать стихи, не пиши. Плохо получится. Если не можешь не писать, если льется из тебя эта история, то уже вопрос решен. То же самое и здесь.

Считаю, что каждый человек, в принципе, может не пойти воевать. Если пришла повестка по мобилизации, ты решаешь сам. Человеку дано право выбора. 80% мужчин в России не идут добровольцами, ждут повестки. Повестка будет крайним камушком, после которого они встанут и пойдут. Хотя и после повестки — они сами будут принимать решение. Поэтому это такая вещь… каждый решает сам. Всегда решает сам.

— Почему в папахе?

— Потому что казак в восьмом поколении. Восемь поколений своих предков знаю. Кузовлев Федор Данилович, 1834 год, после того, как 50 лет отслужил в рядах Вооружённых сил, в семьдесят с лишним лет был переведен в казачье сословие, направлен на поселение в станицу Магнитную. С тех времен, слава Богу, наш род в этой станице, уже 8 поколений. В сложные периоды казачьей истории, в годы расказачивания, мы, тем не менее, сохранили свое место пребывания, свою Родину, могилы своих предков. Надеюсь, что и мои пятеро детей, из них трое сыновей, останутся там же, продолжат укреплять нашу Родину, нашу страну.

— Какой боевой опыт имелся на момент участия в СВО?

— Пошел в СВО, имея опыт срочной службы. В 2003 году служил в мотострелковом подразделении, в Чебаркуле. Тогда была Чечня. Дважды писал заявление для участия в конфликте. Тогда отцы командиры меня не отправили. Сейчас в боевых действиях участвовал в первый раз.

— На каких направлениях СВО выпало сражаться? На самых горячих?

— Десант всегда на самых горячих направлениях. В десанте негорячих направлений не бывает. Послужной список наших частей: Киевское направление, Изюм, Попасное (и я попал), потом Херсон, Кременная. Сейчас парни продолжают работать на еще более горячих направлениях.

— Какие боевые задачи приходилось выполнять?

— Первые два месяца работал в роте "Шторм". Это не только штурмовые действия, были разные задачи: и усиление обороны при наступлении противника, и наблюдательные пункты, потом я перевелся в отдельный разведбат, рота спецназа. В составе разведывательной группы выполнял задачи. Благодарен судьбе, что свела с настоящими людьми, очень стойкими, рядом с которыми было очень достойно сражаться. Низкий поклон вам, ребята, за то, что вы делаете эту работу. Попал, как в родную семью. Сейчас, после жены и детей, эти парни для меня — самые родные люди, с которыми хапнули лиха. И которые продолжают выполнять задачи, каждый день рискуя своей жизнью. Их там и можно назвать героями. А не нас здесь.

— За что получил два Ордена мужества?

— Этот же вопрос задавал своему командиру. Это сборная история. Выполнял свою роль. Выполнял ее достойно. Ни разу не отказался. Более того скажу, за те вещи, за которые достоин был наград, награды получили другие. Свои награды получил за выполнение рядовых вещей, которые делал наряду с остальными парнями. Я бы вообще рекомендовал судить о человеке не по орденам и медалям, а по тому, как он показал себя в боевой обстановке. Много парней, которые показывают себя достойно, — медалей не получают. А многие, кто получает медали, показывают себя не достойно. Надо судить о людях не по их наградам, а по их поступкам.

— Как пережил тяжелое ранение?

— Я не считаю проблемой или каким-то горем отсутствие руки. Было бы лучше, если бы мне смогли ее приделать назад, но ничего страшного. Выдадут механическую, будем с механической взаимодействовать. Больших проблем я не наблюдаю. Голова, слава Богу, соображает достойно. Задачи, 98 %, выполняемых до этого, я могу и дальше выполнять. Есть некоторые ограничения физические. Будем и с этими ограничениями бороться, взаимодействовать. Считаю это просто очередным вызовом в своей жизни. Надеюсь с этими вызовами достойно справиться. И никаких проблем в дальнейшей моей жизни не будет.

— Чем занимался до СВО?

— Помимо того, что был казаком станицы Магнитной, занимался предпринимательством, продажей стройматериалов. У меня две базы, три магазина. В деньгах был обеспечен. При принятии решения денежный вопрос у меня не стоял.

— Мотивирован чем, когда принимал решение?

— Мотивация — хороший вопрос. Спасибо, что задали. Считаю, что наших людей нужно мотивировать все-таки не деньгами. А служением своей Родине, своей Отчизне. Чтобы люди вспоминали о своем историческом прошлом, о своем культурном коде, который у нас заложен. Если мотивация строится на тех принципах, которые нам 30 лет назад были продиктованы — принципы холодильника и личной выгоды, — то они не могут мотивировать человека на правильные вещи. К счастью, попадая "за ленточку", люди вспоминают о своей исторической памяти и начинают работать по-настоящему. Зачастую, за тех парней, которые там погибают. Деньги никогда не могут мотивировать воина идти на смерть. А вот Родина, будущее твоего рода, которое связано с твоей землей, с твоей территорией, — это как раз и может мотивировать. И мотивирует парней идти вперед и ставить на алтарь Отечества свою жизнь.

На боевых позициях — люди разные. Есть те, которые поддаются страху и не могут с ним справиться. Такие тоже есть. Но в большинстве своем — это люди, которые побеждают свой страх. И, несмотря на присутствие в шаге от них костлявой подруги, которая постоянно шепчет в левое ушко, что твоя очередь пришла, — тем не менее, взаимодействуют, выполняют задачи и идут вперед с высоко поднятой головой. Люди, конечно, очень достойные. Таких людей, которые осознанно выбирают свое будущее и свою жизнь кладут на алтарь Отечества, на гражданке я не встречал. Их история — не про холодильник и не про личную выгоду. Рад, что познакомился с такими парнями. Увидел, как они перестают быть половинчатыми людьми. Становятся настоящими, мотивированными на общую победу, на служение Родине, на будущее своих семей. Очень рад, что в этом получилось поучаствовать. Парни, спасибо вам большое, что вы мою надежду на будущее просто реанимировали!

— Как изменят будущее России те, кто вернутся с СВО?

— Считаю, что будущее России рождается сейчас "за ленточкой". У тех людей, которые каждый день принимают решение положить свою жизнь на алтарь Отечества. Эти люди вернутся и изменят нашу историю. Эта история рождает во мне надежду на возвращение нашего культурного наследия, о котором мы не вспоминали на протяжении 30 последних лет, выбрав личную выгоду. Надеюсь, наши правители поймут это. И воспользуются тем кадровыми резервом, который сейчас возникает. Эти люди не растворятся просто так. Они поведут нашу страну в будущее. В достойное будущее. Напомню, что именно фронтовики времен Великой Отечественной войны вели нашу страну вперед. И когда это поколение ушло, начали происходить история с развалом Советского Союза, с уничтожением нашей великой страны, с потерей территорий. Потому что эти люди стояли на страже. Потому что они каждую минуту были готовы положить на алтарь Отечества свою жизнь. В СВО ставки высокие. Других ставок нет.

— По-вашему, когда наступит окончательная победа?

— Отличный вопрос. Спасибо, что задали. Победа куется в тылу. Именно в тылу создаются условия для победы. Сегодня пока мы держим рубежи. Будущее наступление зреет здесь, в тылу. Каждый божий день — наши люди создают эту победу. К сожалению, большинство людей, здесь, на гражданке, считают, что СВО — это история каких-то других людей, которые существуют на другой планете. Люди еще не поняли, что противник пойдет до конца. Цель противника — разделить нашу страну на части, разорвать ее, ввергнуть нас в горнило гражданской войны. Это та цель, к которой идет противник. Часто слышу вопросы: это же начали мы? Докладываю вам: начали это не мы. Начал это наш противник. Начал в 14-ом году, вернее, в 13-ом, когда попытался разместить базы НАТО в Крыму. Когда отказались продлить аренду нашей базы Черноморского флота в Севастополе, когда не оставили нам другого выбора, только развернуться спиной к Черному морю и уходить. Но мы не согласились. И был Крым. Точка невозврата была пройдена. И все усилия остановить конфликт — были напрасны. Благодаря февралю 2022 года боестолкновения происходят не на нашей территории. Начало спецоперации — мудрое решение. Оно означает сохранение наших экономических связей и разрыв экономических связей противника, подрыв его возможностей к победе. Это было целиком правильное решение. Единственное решение, которое пошло не по плану нашего противника. Но, если наши граждане этого не поймут и не скуют победу в тылу, война придет на наши тыловые территории. Я добровольно пошел в СВО, имея пятерых детей, только с тем, чтобы все осталось там. Чтобы ужасы конфликта не пришли к порогу моего дома, к моим детям, к моей семье. Это все должны понимать, а не салютики бить по вечерам и праздники устраивать. А понимать, что сейчас идет война. И каждый должен работать на победу. Цена каждого сегодняшнего дня — это жизни наших парней, которые, к сожалению, каждый день уходят.

— Что нужно сделать, чтобы все наши соотечественники это поняли?

— Как показано историей миллион раз, нужен приказ: ни шагу назад, все для фронта, все для победы! Это единственное, что нам не хватает для победы сейчас. Так было в годы Великой Отечественной война: 1941 год — 3 миллиона пленных, враг у Москвы — за один год. Когда появился приказ главнокомандующего, произошел разворот общества в сторону победы. Это та категоричность, которой нам не хватает. И та категоричность, которая возникает там, на фронте.