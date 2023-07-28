Россию снова попытались атаковать беспилотниками ВСУ. Почему Украине это удается?

7:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

28 июля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Московской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В этот раз попытка была пресечена, и, как сообщила московский мэр Сергей Собянин, не было допущено разрушений либо пострадавших. Атаки при помощи беспилотников в последнее время существенно участились, и ВСУ регулярно применяют этот способ для атаки на российский территории. Pravda.Ru вспоминает основные ситуации с атаками или попытками атак беспилотниками ВСУ по территории РФ и беседует с экспертом, почему БПЛА может быть сложно отследить на этапе запуска.

Фото: Midjouney: Атака БПЛА на Москву ранним утром

Изначально о сбитом 28 июля беспилотнике сообщил мэр Москвы Сергей Собянин ночью в 04:08 по московскому времени.

«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет», — сообщил он.

Позднее информацию подтвердили и в министерстве обороны РФ.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО беспилотник уничтожен», — сообщили там, также подчеркнув, что пострадавших и разрушений в ходе попытки атаки не было.

Атака беспилотников по Москве 24 июля

За несколько дней до сегодняшней попытки атаки беспилотниками, 24 июля, ВСУ также пытались атаковать Москву при помощи БПЛА. В результате урон был нанесен двум нежилым зданиям в Москве, также никто не пострадал. Так, от падения дронов пострадали: здание по адресу Комсомольский проспект, дом 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева.

В тот раз полет БПЛА удалось подавить при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — одним из двух наряду со средствами противовоздушной обороной (ПВО) способов противодействия полетов дронов. Дептранс Москвы сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону Подмосковья, также был перекрыт проспект Лихачева.

Комментируя инцидент, МИД России заявил, что Россия оставляет за собой право принять жесткие меры в ответ на данную атаку.

«Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Атака надводными беспилотниками по Крымскому мосту 17 июля

17 июля 2023 года Украина совершила вторую террористическую атаку на Крымский мост при помощи надводных дронов. В результате атаки погибли двое взрослых и пострадала несовершеннолетняя девочка, дочь погибших.

На время было остановлено движение по мосту, как железнодорожное, так и автомобильное. Транспортная инфраструктура была восстановлена в течение дня.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, комментируя затраты российского бюджета на восстановление Крымского моста после атаки, оценил этот ущерб в 1-1,3 млрд рублей.

Комментируя этот теракт, президент России Владимир Путин анонсировал ответные меры после атаки на Крымский мост. Глава государства также сказал, что с военной точки зрения эта атака Киева не имела никакого смысла, так как, как отметил российский лидер, Крымский мост давно не используется для военной логистики.

"Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чём не повинные гражданские лица", — цитировало главу государства РИА "Новости".

Атака беспилотников по Москве 30 мая

В этот раз дроны попали в жилые дома в столице на улице Атласова в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также зафиксированы происшествия и в Подмосковье — в 500 м от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщило Минобороны, всего в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотников самолетного типа.

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что в результате этой атаки были здания были повреждены, однако никто не пострадал. Сообщения прокомментировал и губернатор Московской области Андрей Воробьев, который отметил, что дроны были сбиты, и сработала система ПВО.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту совершения террористических действий. Президент России Владимир Путин отметил, что системы противовоздушной обороны сработали штатно.

«Киевский режим выбрал другой путь: путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности», — сказал российский лидер, отметив, что причиной этой атаки стало то, что Вооруженные силы (ВС) РФ за несколько дней до этого нанесли удар по штабу военной разведки Украины.

Почему ВСУ продолжают попытки подобных атак?

На этот вопрос Pavda.Ru ответил Игорь Николайчук, военный эксперт, эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований. Он объяснил, что сложность в распознавании беспилотников заключается в том, что они запускаются недалеко от объектов, по котором должен быть нанесен удар.

"Беспилотник не может прилететь из Киева или даже из Запорожья, из Сум, до Москвы в силу того, что не хватит горючего. Значит, где-то там существуют, скажем, либо штатные сотрудники спецслужб Украины, либо завербованные ими люди, которые тем или иным способом пересекли границу и легально или нелегально провезли все эти детали, а, может, и сами что-то собрали в себя где-то в гараже. Запустили. И, в общем, привязали взрывчатку или что-нибудь еще в этом роде. И запустили "на авось", исходя из того, что куда-то да прилетит", — объяснил специалист.

Он также подчеркнул важность систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления полетов БПЛА.

"Я бы сказал, конечно, xnj это проблема, к которой, наверное, никто не был готов. Техника подразвилась, а мы как-то этот вопрос упустили. Но предлагают самые интересные способы борьбы с этими дронами. Пока ищем надежные способы противостояния вот этой угрозе. Я еще не могу сказать, что это носит какой-то такой стратегический характер, но как террористическая угроза это, конечно, наша новая реальность", — заключил собеседник Pravda.Ru