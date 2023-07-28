«Всего лишь железяка». США поставят Киеву танки Abrams: как это поможет ВСУ?

Соединенные Штаты Америки (США) запланировали начать поставки Киеву танков Abrams. Ожидается, что первая партия из шести-восьми штук поступит на Украину уже в сентябре 2023 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico. При этом, Украина получит более старую версию танков — M1A1 вместо более современной версии М1A2. По данным издания, перед тем, как техника попадет украинским военным, власти США отправят их на модернизацию в Германию. Например, с них снимут секретную броню из обедненного урана. Всего, как анонсировал президент США Джо Байден в конце января текущего года, ВСУ получат 31 танк. Pravda.Ru разбиралась, в чем особенность американской техники и как она поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Фото: topwar.ru

Когда ВСУ научат управлять Abrams?

Как сообщал телеканал CBS в середине июня, сейчас США ведут активную работу по обучению солдат ВСУ. Использовать танки украинские военные должны научиться к концу лета. Как минимум, на это рассчитывает американское правительство.

Источники телеканала отмечают, что подготовку на специализированных тренировочных танках в Германии проходит около 200 военных ВСУ. Пока Киев ожидает поставку танков, в Пентагоне не уверены, что они не способны переломить ход боев на Украине.

"Я предвзят, но все же я думаю, что танк M1 Abrams — лучший танк в мире […] Я действительно думаю, что танк M1 Abrams, когда он будет доставлен [на Украину], будет значим… Но я хочу также предупредить, что на войне не бывает "серебряной пули" (единственного эффективного решения. — ред.)", — говорил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли в апреле.

"Граната в руках обезьяны"

В интервью Pravda.Ru военные эксперт Александр Михайлов отметил, что каких-либо особенностей у Abrams нет. Собеседник издания отметил, что по своим характеристикам они не выше, чем российская техника.

"Дело в том, что Abrams — это всего лишь железяка. От того, что граната в руках у обезьяны, будет только так сказать, смешно, но страшно. Поэтому мы с вами должны прекрасно понимать, что для того, чтобы использовать эту технику, нужно, по большому счету, и иметь еще тех людей, кто этой техникой может пользоваться. А кто там пользуется? Они что, кого-то обучили что ли пользованию этими танками? Наверное, кто-то у них, условно говоря, каким-то образом получил какие-то знания [...] Но, тем не менее, мы наблюдаем, как это всё, прямо скажем, всегда очень выглядит печально", — сказал Михайлов.

"Гореть будут не хуже Leopard"

С мнением Михайлова согласен и военный эксперт Юрий Кнутов. В комментарии Pravda.Ru он заявил, что Abrams даже хуже, чем Leopard 2A6, который ВС России уничтожали на территории Украины.

"Leopard 2A6 оказались намного слабее, чем их рекламировали, я уверен, что и Abrams ждет такая же печальная участь. Именно поэтому американцы затягивают поставки, прикрываясь обучением личного состава. Когда поставят, то, видимо, будут направлены на второстепенные участки, где не такая сильная противотанковая оборона для того, чтобы потерь было меньше", — сказал он.

Как отметил Кнутов, с Abrams справятся обычные российские противотанковые средства — противотанковые пушки, противотанковые минные поля и противотанковые ракетные комплексы, вертолеты К-52, способные работать по любому виду бронетехники, ударные беспилотники "Ланцет" и многое другое.

«Та модификация, которая пойдет на Украину, — это модификация, скорее всего, из резерва штатной численности национальной гвардии. Национальная гвардия оснащена старыми Abrams, с ней не используется броня с обедненным ураном. Поэтому, когда нам говорят, что их отправят в Германию на переделку, то вряд ли там будет какая-то переделка, за исключением того, что снимут современные прицелы, средства связи, систему управления огнем и поставят более старое», — заключил эксперт.

По словам собеседника Pravda.Ru, учитывая, что на Украину прибудут танки без встроенной урановой брони, "гореть они будут не хуже, чем Leopard".