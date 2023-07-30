ВСУ снова атаковали Россию беспилотниками. Что известно о новой диверсии?

6:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

30 июля произошел целый ряд атак и попыток атак со сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщения прокомментировали и в Министерстве обороны РФ. Один беспилотник попал в башню бизнес-центра "Москва-сити", также беспилотники были сбиты на территории Подмосковья. Pravda.Ru разбирается в деталях произошедшего.

Фото: https://t.me/stranaua/116416

Атака по "Москве-сити"

Ситуация развернулась в три часа ночи, в 50-этажном здании бизнес-квартала "Москва-сити", произошел мощный взрыв, который разбудил жителей близлежащих домов на Кутузовском проспекте. Над зданием был виден дым, а на место происшествия прибыли экстренные службы. Первым информацию предоставил телеграм-канал "112".

"Жители Москвы и области сообщают о взрывах. На кадрах одна из башен "Москва-Сити". Предварительно, в нее влетел беспилотник", — сообщалось в публикации.

Позднее, как сообщил телеграм-канал SHOT, из всех зданий "Москвы-сити" началась эвакуация. Сообщения подтвердил и ТАСС.

"В результате хлопка на уровне 5-6 этажей 50-этажного здания на Пресненской набережной, д. 10, стр. 2 нарушено остекление", — сказал собеседник ТАСС, уточнив, что пострадавших нет, пожара не последовало.

Далее в своем телеграм-канале информацию подтвердил и Мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет", — написал он.

Позднее "112" опубликовал и видео попадания БПЛА по башне "Москвы-сити", которое стало одним из самых обсуждаемых в сети в воскресенье, 30 июля: виден мощный взрыв. Телеграм-канал уточнил, что в связи с инцидентом пострадал один человек — охранник здания.

"В результате хлопка в башне "Око-2" пострадал охранник. Выбиты стекла с первого по четвертый этажи", - сказал собеседник агентства", — подтвердил сообщения ТАСС.

Момент прилета беспилотника по башне "Москвы-Сити" показал Telegram-канал "112". На записи виден мощный взрыв, который последовал после того, как БПЛА взрезался в здание.

Тот же канал впоследствии уточнил, что атаку на столицу совершили два беспилотника, первый попал в башню IQ-квартала, второй — в автомойку CrystalCity. Уточнялось, что площадь обрушения первой цели составил 20 квадратных метров, второй — 40 квадратных метров. Более того, в результате взрыва вынесло документы Минцифры, хранившиеся в башне "Москвы сити".

Атаки по объектам в Подмосковье

Эту информацию сообщило Минобороны РФ в пять утра в своем телеграм-канале. Оборонное ведомство предоставило следующую информацию.

"Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве.

Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области;

Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити".

Информации о пострадавших нет. Сообщения подтвердили и источники ТАСС в силовых структурах.

В связи с атаками авиационными властями также было принято решение закрыть для прилетов и вылета аэропорт Внуково. Другие аэропорты Московского авиационного узла работают в штатном режиме.

"Аэропорт Внуково закрыт для прилетов и вылетов. Рейсы перенаправляются в другие аэропорты. Один рейс находится в зоне ожидания", — сообщал ТАСС со ссылкой на источники в авиации, уточняя, что было задержано 16 рейсов на прилет и четыре — на вылет.

Произошедшее прокомментировали и в самом аэропорту.

В пресс-службе Внуково подтвердили, что в аэропорту утром вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены непродолжительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Так, с 02:15 до 05:00 (мск) было задержано 13 авиарейсов, перенаправлена часть рейсов (5 воздушных судов) из Внуково в другие авиагавани Московского авиационного узла. Такие ограничение продлились недолго. На данный момент международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", — цитирует ТАСС сообщение аэропорта.

Предыдущие атаки

28 июля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Московской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В этот раз попытка была пресечена, и, как сообщила московский мэр Сергей Собянин, не было допущено разрушений либо пострадавших;

За несколько дней до сегодняшней попытки атаки беспилотниками, 24 июля, ВСУ также пытались атаковать Москву при помощи БПЛА. В результате урон был нанесен двум нежилым зданиям в Москве, также никто не пострадал. Так, от падения дронов пострадали: здание по адресу Комсомольский проспект, дом 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева;

17 июля 2023 года Украина совершила вторую террористическую атаку на Крымский мост при помощи надводных дронов. В результате атаки погибли двое взрослых и пострадала несовершеннолетняя девочка, дочь погибших;

30 мая дроны попали в жилые дома в столице на улице Атласова в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также зафиксированы происшествия и в Подмосковье — в 500 м от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщило Минобороны, всего в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотников самолетного типа.