30 июля произошел целый ряд атак и попыток атак со сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщения прокомментировали и в Министерстве обороны РФ. Один беспилотник попал в башню бизнес-центра "Москва-сити", также беспилотники были сбиты на территории Подмосковья. Pravda.Ru разбирается в деталях произошедшего.
Ситуация развернулась в три часа ночи, в 50-этажном здании бизнес-квартала "Москва-сити", произошел мощный взрыв, который разбудил жителей близлежащих домов на Кутузовском проспекте. Над зданием был виден дым, а на место происшествия прибыли экстренные службы. Первым информацию предоставил телеграм-канал "112".
"Жители Москвы и области сообщают о взрывах. На кадрах одна из башен "Москва-Сити". Предварительно, в нее влетел беспилотник", — сообщалось в публикации.
Позднее, как сообщил телеграм-канал SHOT, из всех зданий "Москвы-сити" началась эвакуация. Сообщения подтвердил и ТАСС.
"В результате хлопка на уровне 5-6 этажей 50-этажного здания на Пресненской набережной, д. 10, стр. 2 нарушено остекление", — сказал собеседник ТАСС, уточнив, что пострадавших нет, пожара не последовало.
Далее в своем телеграм-канале информацию подтвердил и Мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет", — написал он.
Позднее "112" опубликовал и видео попадания БПЛА по башне "Москвы-сити", которое стало одним из самых обсуждаемых в сети в воскресенье, 30 июля: виден мощный взрыв. Телеграм-канал уточнил, что в связи с инцидентом пострадал один человек — охранник здания.
"В результате хлопка в башне "Око-2" пострадал охранник. Выбиты стекла с первого по четвертый этажи", - сказал собеседник агентства", — подтвердил сообщения ТАСС.
Момент прилета беспилотника по башне "Москвы-Сити" показал Telegram-канал "112". На записи виден мощный взрыв, который последовал после того, как БПЛА взрезался в здание.
Тот же канал впоследствии уточнил, что атаку на столицу совершили два беспилотника, первый попал в башню IQ-квартала, второй — в автомойку CrystalCity. Уточнялось, что площадь обрушения первой цели составил 20 квадратных метров, второй — 40 квадратных метров. Более того, в результате взрыва вынесло документы Минцифры, хранившиеся в башне "Москвы сити".
Эту информацию сообщило Минобороны РФ в пять утра в своем телеграм-канале. Оборонное ведомство предоставило следующую информацию.
"Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве.
Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области;
Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити".
Информации о пострадавших нет. Сообщения подтвердили и источники ТАСС в силовых структурах.
В связи с атаками авиационными властями также было принято решение закрыть для прилетов и вылета аэропорт Внуково. Другие аэропорты Московского авиационного узла работают в штатном режиме.
"Аэропорт Внуково закрыт для прилетов и вылетов. Рейсы перенаправляются в другие аэропорты. Один рейс находится в зоне ожидания", — сообщал ТАСС со ссылкой на источники в авиации, уточняя, что было задержано 16 рейсов на прилет и четыре — на вылет.
Произошедшее прокомментировали и в самом аэропорту.
В пресс-службе Внуково подтвердили, что в аэропорту утром вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены непродолжительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Так, с 02:15 до 05:00 (мск) было задержано 13 авиарейсов, перенаправлена часть рейсов (5 воздушных судов) из Внуково в другие авиагавани Московского авиационного узла. Такие ограничение продлились недолго. На данный момент международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", — цитирует ТАСС сообщение аэропорта.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
В "войну чипов" между США и Китаем неожиданно оказалась втянутой Европа.