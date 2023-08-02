Эксперт: Ельцин передал США секретные военные разработки России

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Может ли человек влиять на климат, действительно ли знаменитая американская установка HAARP создана на основе российской разработки "Сура" и какова судьба разработанного в России в 1993 году уникального плазменного оружия "Тор", рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой военный аналитик и эксперт по безопасности Игорь Герасимов.

Фото: Youtube

— Игорь Евгеньевич, климатические катаклизмы в последнее время происходят всё чаще. Что это — случайность или секретное оружие?

— В 2017 году я выпустил статью "Аналитика и гибридные войны", она есть в интернете. Там рассматривался вопрос именно климатических войн.

Я изучал влияние станций типа HAARP на изменение климата. Это то, что у нас сейчас происходит: там жара, засуха, а здесь дождь заливает. Или летом снег идёт.

— Мы действительно наблюдаем невероятные засухи, убийственные землетрясения, которых не было сотни лет. Но тут сложно сказать, это оружие и целенаправленная деятельность, которая вышла из-под контроля, либо это последствия климата.

— Климат, конечно, меняется под влиянием человеческой деятельности, это:

загрязнение океана,

мусорные острова,

вырубка лесов,

обмеление водоёмов.

Но есть же искусственное воздействие человека на климат. В этом все давно уже обвиняют систему HAARP, которую американцы разместили на Аляске. Но ведь HAARP не единственная система.

HAARP вообще не американская разработка, это наша "Сура", просто модернизированная. Американцы во времена Ельцина взяли документацию и создали свой HAARP на основе нашей "Суры".

Наша "Сура" находится в Васильсурске. Точно такая же станция под Нижним Новгородом, которая занималась исследованием ионосферы. Правда HAARP не создаёт природные катаклизмы.

Но ведь у нас были разработки и плазменного оружия. Этим занимался в том числе очень известный учёный Римилий Авраменко. У него был великолепный проект "Тор". В 1993 году Борис Ельцин встречался с Биллом Клинтоном. Они обсуждали этот проект, предлагали взять наши разработки, американские деньги и на атолле Кваджалейн (бывший атолл Меньшикова, который они переименовали) сделать эксперимент по сбиванию крылатых ракет за счёт изменения среды вокруг летящего объекта. Просто идёт нагревание, и он меняет свои физические свойства.

Я задался вопросом: раз мы спокойно отдали "Суру" американцам, то наш "Тор" где? Я нашёл реализацию "Тора": на Шпицбергене построили станцию якобы под исследование атмосферы. Влияет ли "Тор" на землетрясения? Может быть, есть наши советские разработки, которые влияют как тектоническое оружие и которые опять-таки освоены американскими политиками и учёными.

Да, можно сказать, что это всё из области фантастики. Но вы съездите в Васильсурск, посмотрите нашу "Суру" и сможете представить, что такое HAARP.