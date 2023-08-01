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Любовь Степушова

ВСУ атаковали дроном российский танкер: ящик Пандоры в Чёрном море открыт

5:08
Силовые структуры » Военные новости

Нападение ВСУ на торговые российские суда с помощью морских дронов открывает ящик Пандоры для эскалации в Чёрном море.

ВСУ атаковали дроном российский танкер: ящик Пандоры в Чёрном море открыт
Фото: https://t.me/yurasumy/8399

Морские дроны ВСУ атаковали танкер "Спарта"

Минобороны России сообщило, что в ночь на 1 августа киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трёх полупогружных "безэкипажных катеров" на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор.

Кораблями ВМФ России, сопровождавшими морской транспорт, все катера были своевременно обнаружены и уничтожены, сообщили в министерстве.

Как стало известно из Сети, атаку отбили два военных патрульных корабля "Сергей Котов" и "Василий Быков" в 340 километрах юго-западнее Севастополя, а сопровождали они танкер "Спарта".

Это не первые подобные нападения, морские дроны атаковали порт Севастополя 29 октября 2022 года (удалось повредить тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров"), Крымский мост (теперь имеет боновые заграждения) и военные катера — тот же "Сергей Котов".

Корвет "Сергей Котов" был переброшен на юг Чёрного моря для патрулирования судоходного прохода между Босфорским проливом и Одессой. Атака на него была совершена в 370 километрах юго-западнее Севастополя. Было заявлено, что беспилотные катера были уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров.

Киев рассчитывает на блокаду Черноморского побережья РФ

Так как не все торговые суда сопровождаются катерами ВМС РФ, не исключено, что некоторые теракты достигнут цели. Украина предупредила, что с 21 июля будет рассматривать все суда РФ, следующие в акватории Чёрного моря в направлении российских портов, как перевозящие грузы военного назначения. Очевидно, что первые же потопленные цели вызовут осложнения для морского судоходства вдоль Черноморского побережья России из-за удорожания страхования. На это и расчёт киевского режима.

Морские дроны для сборки поставляет ВСУ Британия, есть и собственное производство. Издание CNN сняло репортаж о новом украинском морском беспилотнике, который может нести 300 килограммов взрывчатки и поражать цели на расстоянии 800 километров. Разведку для диверсий обеспечивают США. Морской дрон контролируется через канал спутниковой связи Starlink, что обеспечивает возможность управлять им на любом расстоянии.

По словам полковника запаса ВСУ Романа Свитана, Украина наладила массовый выпуск морских дронов.

"Морские дроны дешёвые, их выпускают сотнями. Оборонять от них такую протяжённую структуру, как Крымский мост, очень сложно", — сказал Свитан.

Киев "открывает ящик Пандоры" в Чёрном море

Киев открывает очередной "ящик Пандоры", давая право ВС РФ также наносить удары по торговому флоту, идущему в направлении украинских портов.

Напомним, что после прекращения действия зерновой сделки Минобороны России заявило, что все суда, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматривать как потенциальные перевозчики военных грузов. Пока они только досматриваются. Установлено, что Крымский мост атаковал один из дронов, запущенных с неустановленного неукраинского судна. Но могли запустить и от побережья. Расстояние между Одессой и проливом Босфор — около 600 километров, от устья Дуная и того меньше.

Это ещё один аргумент в пользу продолжения СВО до тех пор, пока у Украины не будет возможности ничего запустить в Чёрное море из-за отсутствия выхода к нему.

Как снизить террористическую угрозу

А до этого снижение угрозы (но не до 100%) обеспечит наблюдение за западной частью Чёрного моря, чтобы исключить прорывы дронов к торговым судам.

Для этого у России есть не только катера и БПЛА, но и морская авиация, в том числе противолодочные самолёты Ил-38Н с комплексом "Новелла", имеющем в своем составе радиолокационную станцию, способную засечь катер на очень большом расстоянии.

Некоторые военные ресурсы ставят вопрос о создании морских ЧВК, которые смогут подниматься на борт торгового судна в российском порту и размещать на нём средства поражения. Такие отряды могли бы сопровождать все российские торговые суда в Чёрном море.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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