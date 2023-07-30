Канал CNN показал украинские безэкипажные катера, ударившие по Крымскому мосту

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Американские журналисты опубликовали репортаж с секретной базы ВСУ на берегу "тайного озера", где испытываются безэкипажные катера, которые использовались Киевом для теракта на Крымском мосту.

CNN показал морские дроны ВСУ, атаковавшие Крымский мост

Репортёры побеседовали с разработчиком дронов, который заверил, что к созданию морских беспилотников приступили только после начала боевых действий.

"Источники в украинской обороне подтвердили CNN, что морские беспилотники были причастны как минимум к двум недавним атакам: на Крымский мост в июле и в Севастопольском порту в октябре прошлого года", — говорится в репортаже.

Осенью 2022 года с помощью дистанционно управляемых катеров украинцы пытались атаковать флагман Черноморского флота "Адмирал Макаров", напомнили журналисты, но хоть корабль и не получил повреждений, "наглое нападение использовалась для пропаганды среди населения".