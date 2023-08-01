В Минобороны России подтвердили очередную попытку атаки безэкипажными катерами на российские патрульные корабли "Василий Быков" и "Сергей Котов" в юго-западной части Чёрного моря. В военном ведомстве подчеркнули: все аппараты противника были успешно поражены.
В момент нападения дронов восточнее побережья Болгарии — там, где находились корабли — работал американский беспилотник MQ-9A Reaper. Именно он наводил украинские катера на цели. Сейчас в этой зоне функционирует RQ-4D Phoenix. Об этом сообщили военные аналитики Telegram-канала "Рыбарь".
Более того, за несколько часов до атаки в районе острова Змеиный находился португальский БПЛА Tekever AR5, который Украина использует для сопровождения морских беспилотников.
"Это свидетельствует о том, что дроны в очередной раз были запущены из устья реки Дунай", — отметили специалисты.
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