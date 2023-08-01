Рыбарь: ВСУ запустили дроны по кораблям Черноморского флота из устья реки Дунай

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Минобороны России подтвердили очередную попытку атаки безэкипажными катерами на российские патрульные корабли "Василий Быков" и "Сергей Котов" в юго-западной части Чёрного моря. В военном ведомстве подчеркнули: все аппараты противника были успешно поражены.

Фото: Вадим Савицкий

В момент нападения дронов восточнее побережья Болгарии — там, где находились корабли — работал американский беспилотник MQ-9A Reaper. Именно он наводил украинские катера на цели. Сейчас в этой зоне функционирует RQ-4D Phoenix. Об этом сообщили военные аналитики Telegram-канала "Рыбарь".

Более того, за несколько часов до атаки в районе острова Змеиный находился португальский БПЛА Tekever AR5, который Украина использует для сопровождения морских беспилотников.

"Это свидетельствует о том, что дроны в очередной раз были запущены из устья реки Дунай", — отметили специалисты.