Ночные атаки ВСУ в Черном море — что это было?

5:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на первое июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российские корабли, сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве уточнили, что атак было несколько, причем в первом случае Украина атаковала патрульные корабли, во втором — гражданский лайнер. Последнюю атаку сам Киев отрицает. Pravda.Ru рассказывает о произошедшем и разбирается с экспертами в том, почему эти атаки были совершены.

Фото: Авторство: А.Бричевский. http://flot.sevastopol.info

Ночное нападение

Изначально в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 1 августа ВСУ предприняли атаку беспилотными катерами на корабли Черноморского флота. Сообщалось, что три морских безэкипажных катера армии Украины пытались атаковать патрульные корабли "Василий Быков" и "Сергей Котов", выполнявшие задачи по контролю судоходства.

"Сегодня ночью Вооружёнными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя", — говорилось в сообщении ведомства.

В результате отражения атаки все три морских беспилотных дрона-камикадзе были уничтожены из штатного вооружения кораблей Черноморского флота РФ.

Позднее, в 13:00 1 августа Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины в ночь на 1 августа предприняли попытку атаковать тремя безэкипажными катерами российские гражданские суда в юго-западной части Черного моря.

«Кораблями Военно-морского флота России, сопровождавшими морской транспорт, все катера были своевременно обнаружены и уничтожены», — заявили в российском оборонном ведомстве, уточнив, что российские гражданские корабли следовали к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря.

Вооруженные силы Украины в ночь на 1 августа предприняли попытку атаковать тремя безэкипажными катерами российские гражданские суда в юго-западной части Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что российские гражданские корабли следовали к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря.

«Кораблями Военно-морского флота России, сопровождавшими морской транспорт, все катера были своевременно обнаружены и уничтожены», — заявили в российском военном ведомстве.

Комментируя вторую атаку, в Киеве сообщили, что отрицают все обвинения в атаках по гражданской инфраструктуре РФ. Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Киев не предпринимал попыток атаковать гражданские суда в Черном море.

"Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда, как и на любые другие гражданские объекты", — цитирует Подоляка ТАСС.

Почему это происходит?

С таким вопросом Pravda.Ru обратилась к Владимиру Орлову, эксперту Центра военно-политической журналистики. Он выразил уверенность в том, что к атакам могут быть причастны страны Запада.

"Атаки морскими ударными безэкипажными беспилотниками, которые Украина периодически пытается наносить, это не украинская разработка, это те технологии, которые были переданы Украине по линии блока НАТО. Как они делают эти беспилотники — вопрос еще открытый. Возможно, эти беспилотники поставляются уже в виде готовых изделий. А вот кто это поставляет: Великобритания, США, — это тоже пока еще предстоит выяснить", — сказал он.

При этом собеседник Pravda.Ru заметил, что российский флот достаточно эффективно борется с такого вида угрозами.

"Но то, что эти удары наносятся при тесной координации вооруженных сил Украины или морских сил Украины с американской и британской разведкой, — это медицинский факт, он неоспорим. То есть все эти разведывательные беспилотники блока НАТО, которые летают в акватории Черного моря, вне всякого сомнения, осуществляют именно целеуказания для подобных атак на гражданские либо военные суда, которые находятся в акватории Черного моря. Опять же, существует с этими беспилотниками определенная проблема, что их, в силу их малого размера, достаточно сложно обнаружить на морской глади средствами обнаружения, которые используются на наших кораблях, то есть это достаточно малоразмерные цели", — добавил специалист.

Более того, он подчеркнул, что это уже не первый подобный случай. По словам Орлова, уже были попытки атаки на наши корабли, которые находятся на патрулировании в акватории Черного моря, также были атаки прибрежной части и попытки атак Севастопольской бухты. Все это, по мнению Орлова, для ВСУ не увенчалось никаким успехом.

Орлова также рассказал, каким образом российская оборона способна противодействовать подобного рода угрозам.

"Если говорить о том, какие средства поражения используются для пресечения атак этих беспилотников, то, как правило, это корабельные системы, которые находятся в распоряжении того или иного корабля, то есть это либо корабельные автоматы, либо корабельная артиллерия. В общем, все то, что доступно экипажу военно-морского судна. То есть применяются все типы вооружений, которые есть на борту корабля", — заключил эксперт.