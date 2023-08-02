Россия не будет атаковать суда в устье Дуная

2:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Количество ударов БПЛА по Центральной России и российским кораблям в Чёрном море растёт.

Фото: Вадим Савицкий

Так, например:

1 августа украинские дроны опять были в Москве;

в юго-западной части Чёрного моря катера без экипажей атаковали российские гражданские транспортные суда.

Согласно заявлению Минобороны РФ, атака имела место в 340 километрах юго-западнее Севастополя, её отбили патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота.

Авторы проекта "Рыбарь" писали, что морские беспилотники наводил американский MQ-9A Reaper с авиабазы Кымпия-Турзий (Румыния). А за 12 часов до этого в районе Змеиного находился португальский БПЛА Tekever AR5, который используется украинскими военными для сопровождения морских беспилотников.

Вывод напрашивается сам собой: дроны в очередной раз были запущены из устья реки Дунай.

Нельзя исключать и новых атак со стороны ВМСУ, которые могут атаковать и гражданские корабли. Кроме того, в провокационных целях удары могут быть нанесены и по иностранным судам.

Отметим, что с 31 июля три иностранных судна (из Израиля, Турции и Греции) стоят в устье Дуная. Генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев пояснил, что РФ их атаковать не будет, но их проход там покажет, что "можно участвовать в зерновой сделке без учёта позиции РФ".

Дронами Украины ВС РФ уже озаботился: 31 июля российские войска уничтожили цех по производству беспилотников в Харьковской области. Неткачев отметил, что в Москву запускаются беспилотники типа "Бобёр", способные преодолевать 1000 километров.

Проблема ещё и в том, что раз атаки российских судов украинскими дронами стали реальностью, то возрастают риски работы с портами России на Чёрном море.

В проекте "Легитимный" сообщили, что "британцы специально сняли сюжет о производстве Украиной "своих" морских дронов, хотя все знают, что там всё британское, кроме корпуса и логотипа. Чтобы ОП могли атаковать гражданский флот и никто прямо не обвинил Лондон".

Россия от этого пострадает мало, заявил экономист Александр Дудчак. Он напомнил, что российские порты всё равно под санкциями — и проблемы со страховкой и фрахтом обеспечили "западные партнёры" намного раньше.

Но эти выходки говорят о том, что СВО нужно продолжать как минимум до лишения Украины выхода в Черное море.