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Петр Ермилин

ВСУ совершили целый ряд попыток атак по российским регионам, включая Крым

6:02
Силовые структуры

В ночь на 4 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались предпринять целую серию атак по регионам РФ. Во-первых, Киев предпринял попытку атаки по военно-морской базе в Новороссийские, во-вторых, по ряду объектов в Крыме. Об этом вначале сообщили очевидцы, затем информацию подтвердили и в Минобороны РФ.  Pravda.Ru рассказывает об очередных атаках.

ВСУ совершили целый ряд попыток атак по российским регионам, включая Крым
Фото: https://t.me/bazabazon/20167

Попытка атаки по Крыму

В ночь на 4 августа жители региона услышали звуки работы противовоздушной обороны (ПВО). Позднее их предположения подтвердил и советник главы Крыма Олег Крючков.

"В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты. Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет", — написал Крючков в своем телеграм-канале.

В Минобороны позднее данную информацию подтвердили и сообщили, что Крым был атакован 13 БПЛА ВСУ. Уточнялось, что 10 были сбиты системой ПВО, а три были нейтрализованы системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — сообщило оборонное ведомство в телеграм-канале.

Военная база в Новороссийске

Звуки взрывов на воде и стрельбы в районе Мысхако около Новороссийска также первыми услышали очевиды, сообщил телеграм-канал SHOT. 

"Очевидцы сообщают о взрывах на воде и стрельбе в Новороссийске в районе Мысхако. Предположительно, в эти минуты там идëт уничтожение вражеских надводных дронов. Официальной информации пока не было", — сообщили в телеграм-канале.

Позднее Минобороны РФ подтвердило данную атаку, сообщалось, что ВСУ попытались атаковать двумя морскими безэкипажными катерами военно-морскую базу в Новороссийске. 

"Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", — сообщило ведомство в телеграм-канале.

В своем телеграм-канале глава Краснодарского края поблагодарил военных за их службу и уточнил, что никто не пострадал при атаке.

"Сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска наши военные отразили атаку двух надводных беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу", — сообщил он.

В свою очередь, мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнил, что атаку беспилотников отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец".

"Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец". Спасибо вам, наши воины и защитники, за охрану города-героя! Наши военнослужащие — лучшие! Гордимся!" — написал он.

Предыдущие атаки беспилотников ВСУ по РФ

  • 3 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) территорию Калужской области, находящейся в двухстах километрах от Москвы, однако все шесть дронов были сбиты:
  • 30 июля произошел целый ряд атак и попыток атак со сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщения прокомментировали и в Министерстве обороны РФ. Один беспилотник попал в башню бизнес-центра "Москва-сити", также беспилотники были сбиты на территории Подмосковья;
  • 28 июля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Московской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В этот раз попытка была пресечена, и, как сообщила московский мэр Сергей Собянин, не было допущено разрушений либо пострадавших;
  • 24 июля ВСУ также пытались атаковать Москву при помощи БПЛА. В результате урон был нанесен двум нежилым зданиям в Москве, также никто не пострадал. Так, от падения дронов пострадали: здание по адресу Комсомольский проспект, дом 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева;
  • 17 июля 2023 года Украина совершила вторую террористическую атаку на Крымский мост при помощи надводных дронов. В результате атаки погибли двое взрослых и пострадала несовершеннолетняя девочка, дочь погибших;
  • 30 мая дроны попали в жилые дома в столице на улице Атласова в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также зафиксированы происшествия и в Подмосковье — в 500 м от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщило Минобороны, всего в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотников самолетного типа.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу крым новороссийск
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