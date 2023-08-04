В ночь на 4 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались предпринять целую серию атак по регионам РФ. Во-первых, Киев предпринял попытку атаки по военно-морской базе в Новороссийские, во-вторых, по ряду объектов в Крыме. Об этом вначале сообщили очевидцы, затем информацию подтвердили и в Минобороны РФ. Pravda.Ru рассказывает об очередных атаках.
В ночь на 4 августа жители региона услышали звуки работы противовоздушной обороны (ПВО). Позднее их предположения подтвердил и советник главы Крыма Олег Крючков.
"В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты. Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет", — написал Крючков в своем телеграм-канале.
В Минобороны позднее данную информацию подтвердили и сообщили, что Крым был атакован 13 БПЛА ВСУ. Уточнялось, что 10 были сбиты системой ПВО, а три были нейтрализованы системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — сообщило оборонное ведомство в телеграм-канале.
Звуки взрывов на воде и стрельбы в районе Мысхако около Новороссийска также первыми услышали очевиды, сообщил телеграм-канал SHOT.
"Очевидцы сообщают о взрывах на воде и стрельбе в Новороссийске в районе Мысхако. Предположительно, в эти минуты там идëт уничтожение вражеских надводных дронов. Официальной информации пока не было", — сообщили в телеграм-канале.
Позднее Минобороны РФ подтвердило данную атаку, сообщалось, что ВСУ попытались атаковать двумя морскими безэкипажными катерами военно-морскую базу в Новороссийске.
"Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", — сообщило ведомство в телеграм-канале.
В своем телеграм-канале глава Краснодарского края поблагодарил военных за их службу и уточнил, что никто не пострадал при атаке.
"Сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска наши военные отразили атаку двух надводных беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу", — сообщил он.
В свою очередь, мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнил, что атаку беспилотников отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец".
"Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец". Спасибо вам, наши воины и защитники, за охрану города-героя! Наши военнослужащие — лучшие! Гордимся!" — написал он.
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