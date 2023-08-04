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Петр Ермилин

ВСУ действительно перешли во второй этап контрнаступления? Объясняют эксперты

5:31
Силовые структуры

Контрнаступательная военная кампания Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась около месяца назад. Сам "контрнаступ" анонсировался представителями в течение очень длительного времени, но начался она только 4-5 июня. В России убеждены, что контрнаступательные действия ВСУ не продемонстрировали ожидаемого успеха, однако бои продолжаются, особенно ожесточенно, как сообщают эксперты, на запорожском направлении. Вместе с тем ряд экспертов и общественников сообщают, что Украина уже перешла во второй этап (фазу, волну) контрнаступления. Pravda.Ru вместе с экспертами разбирается в "этапах" контрнаступления и пытается понять, действительно ли бои перешли во вторую фазу.

ВСУ действительно перешли во второй этап контрнаступления? Объясняют эксперты
Фото: РИА Новости

"Чистой воды пропаганда"

Таким образом сообщения о начале второго этапа "контрнаступа" оценил Анатолий Матвийчук, полковник запаса.

"Контрнаступление идет, а все эти этапы — это чистой воды пропаганда. Неуспехи не фронтах заставили украинское руководство перегруппировывать силы, искать какие-то другие направления. И мы видим, что в бой вводятся уже стратегические резервы, которые они берегли для развития наступления вглубь страны, для завоевания Крыма, вторжения в Россию. Идет полностью то, что мы когда-то в самом начале прогнозировали, — украинская армия "выдохлась". Если им так очень нравится, пусть будет вторая волна наступления, хотя я ее не вижу. Я вижу то, что идет полностью изыскание сил и средств для поддержания хотя бы боеспособности и выполнения определенных стратегических задач", — высказался Матвийчук.

Он добавил, что, по его мнению, контрнаступление закончится в течение ближайших двух недель.

"Мы можем быть с вами свидетелями какой-то частной инициативы, где-то на каком-то направлении они могут даже занять какой-то населенный пункт, закричать, что это очередная победа. В общей сложности я прогнозирую в течение ближайших двух недель остановку и полностью разгром вот этих наступающих группировок", — сказал специалист.

"Потенциал у ВСУ все еще есть"

Александр Пылаев, военный аналитик в интервью Pravda.Ru согласился с Матвийчуком и выразил мнение, что говорить о втором этапе контрнаступления пока рано.

"Пока этого не видно. Во всяком случае, у меня таких данных нет. Похоже, нет. По-моему, в последнее время яростного навала не наблюдается. Я не знаю, может быть, сегодня что-то свежее придет", — считает специалист.

Он также высказался и о своих ожиданиях от "второй фазы контрнаступа".

"Я не очень верю, что она [вторая волна контрнаступления] будет непосредственно сегодня-завтра к саммиту, который планируется в Саудовской Аравии. Это было бы слишком ва-банк. Но то, что силы на подобный навал еще существуют, это объективно. По различным оценкам, мы видим, что из западного вооружения, которое поступило ВСУ в течение года, выбито примерно 20%. Я имею в виду тяжелой техники. То есть у них еще есть потенциал на какую-то масштабную атаку", — пояснил специалист.

Так, по его мнению, возможность второй фазы контрнаступления сохраняется, и такой сценарий, по его мнению, исключать точно нельзя.

"Это зависит от очень многих факторов, от факторов далеко не только военных, от факторов, в том числе внутриполитических у больших дядей, которые играют в эту войну со стороны Запада, но и от наших тоже, которые тоже боятся собственной тени и стараются минимизировать потери в инфраструктуре нашего врага. Так что сложно гадать на кофейной гуще, как и в какой момент, и где это произойдет", — добавил Пылаев.

"Будут терзать нас мелкими уколами"

Андрей Головатюк, член президиума организации «Офицеры России», военный эксперт, полковник запаса, также согласился с коллегами и усомнился в том, что происходящее будет справедливо назвать второй фазой наступления.

"Исходя из той информации, которая приходит из района специальной военной операции, вторым этапом контрнаступления это назвать нельзя. Потому что в течение последних двух месяцев были активные действия Вооруженных сил Украины и, как мы видим, ни к чему не привели. Все попытки их контрнаступления были отбиты Российскими вооруженными силами, а украинским вооруженным силам был нанесен существенный урон как в технике, так и в личном составе. Поэтому все эти заявления украинского руководства о втором этапе контрнаступления — это какая-то информационная война, это делается в рамках того, чтобы как-то оправдаться в глазах Запада за неудавшиеся предыдущие два месяца", — отметил Головатюк.

По его мнению, следующий этап "наступа" может заключаться только в "мелких уколах" российской обороне.

"Сейчас у них будет следующий этап: они будут мелкими группами пытаться как-то терзать нашу оборону, мелкими уколами пытаться что-то сделать. Но таких больших серьезных ударов, я считаю, что не предвидится, потому что у них для этого нет ни сил, ни средств. Да, два удара они могут сделать, но это, я считаю, нашей разведкой будет вскрыто и своевременно пресечено", — заключил эксперт.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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