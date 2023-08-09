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Петр Ермилин

Названы два государства, представляющие угрозу России. Чем они опасны?

Силовые структуры

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 9 августа, выступил с заявлением, в котором сообщил, что две основные угрозы российской военной безопасности — это Финляндия и Польша. Он рассказал, что опасность представляет вступление первой в альянс НАТО, а второй — как "главного инструмента антироссийской политики США. Pravda.Ru приводит заявление главы российского оборонного ведомства и приводит контекст этих слов.

Названы два государства, представляющие угрозу России. Чем они опасны?
Фото: РБК

"На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности Российской Федерации возросли кратно. Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, и в перспективе — Швеции.  После присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза. На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России", — приводятся слова министра в телеграм-канале возглавляемого им ведомства.

Что касается Польши, то здесь, по мнению главы Минобороны, Варшава стала основным инструментом давления Вашингтона на Москву.

"Существующие риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки. Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, «самую мощную армию на континенте». В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию. Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории", — добавил министр.

Вступление Финляндии в НАТО

В мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Чтобы страна могла стать полноправной участницей организации, стране нужно получить единогласное согласие всех остальных членов НАТО. Финляндия такое согласие получила, и 4 апреля вступила в НАТО, уведомив Россию о разрыве части военных соглашений, которые стали невозможны в свете членства Стокгольма в НАТО.

Что касается Швеции, ее вступление было заблокировано Турцией с самого начала. У Анкары было большое количество претензий к Стокгольму. Страна, например, требовала, чтобы Стокгольм выдал сторонников "Рабочей партии Курдистана" и отменил введенный в 2019 году запрет на экспорт оружия в Турцию. Вопросы вызывали и регулярные акции в Швеции по сожжению Корана — Священного Писания в исламе, доминирующей в Турции религии.

Однако 11 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, реагируя на это событие, указал на его угрозу для безопасности России и заверил, что в ответ будут приняты меры, аналогичные с теми, что "планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии".

Как сообщает РБК, два месяца назад Йенс Столтенберг сообщил, что к 2023 году силы быстрого реагирования НАТО будут увеличены более чем в шесть раз: с 40 тысяч до 300 тысяч человек.

В ответ на это Песков сообщил, что Минобороны разрабатывает планы по укреплению западных границ в ответ на усиление Североатлантического альянса на восточном фланге.

"Разрабатываются нашим Министерством обороны планы по соответствующему усилению западных рубежей на фоне новых опасностей, которые генерируются действиями альянса", — сказал он.

Польская угроза

О том, что Польша проводит русофобную политику, в России заявляли не раз.

«Агрессивность Польши, враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации, конечно, это повод для повышенного внимания», — заявлял в июне Песков, добавляя, что переброска польских войск к восточной границе вызывает обеспокоенность.

В России говорили и о том, что отношения России и Польши в данный момент находятся на нулевой или даже отрицательной отметке.

«Давайте не забывать, что все-таки достаточно продолжительное время в истории Польша была частью нашего государства. Поэтому у нас очень много всего общего. Практически все остальное время Польша была нашим врагом, вредила нашему государству», — отмечал Песков.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале заявлял о намерениях Польши по вмешательству в дела других государств.

"Аппетиты поляков по вмешательству в дела суверенных государств разгораются. Но либо генерал глуп, либо провокатор, либо явно плохой стратег, если не в курсе взаимных союзнических обязательств России с Белоруссией, в том числе по совместному обеспечению безопасности Союзного государства от внешних угроз", —  писал он в своем телеграм-канале.

Польша реализует это направление по целому ряду направлений: как в рамках специальной военной операции (СВО) и поддержки Украины, так и в борьбе с советским наследием. Особенно заметны ситуации с уничтожением памятникам Красной армии и другим фигурам прошлого.

Так, 3 августа в Польше начали снесли памятник советским и польским солдатам "Погибшим в боях за Домбе", в мае в стране демонтировали памятник Благодарности воинам Красной армии, 25 августа уничтожили еще один памятник советским воинам в Бжеке, а позднее и в городе Мальборке. Все это проводится за счет политики "декоммунизации" в стране, характерной для всех стран Восточной Европы.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы нато польша финляндия минобороны сергей шойгу
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