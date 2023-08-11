Как защитить российскую территорию от дронов ВСУ? Объясняют эксперты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу, 11 августа, предприняли очередную попытку атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Первыми взрывы увидели очевидцы, позднее информацию об атаках дронов подтвердил и мэр Москвы Сергей Собянин, а также Министерство обороны РФ. Удары беспилотниками стали постоянной стратегией ВСУ в рамках их контрнаступления. Несмотря на мощь оборонительной силы ВС РФ, беспилотники продолжают долетать до целей в Москве, хоть и в большинстве случаев оказываются сбитыми. Pravda.Ru рассказывает о произошедшими и беседует с экспертами о том, как не допустить атак беспилотников в дальнейшем.

Фото: Midjouney: Атака БПЛА на Москву ранним утром

Атака 11 августа

Первыми об этой атаке рассказали очевидцы. Они сообщили, что у Карамышевской набережной в Москве слышат звуки взрыва. Уточнялось, что был виден столб дыма и слышен звук хлопка. Как передает РИА Новости, один из свидетелей инцидента рассказал, что после звука взрыва в близлежащих домах тряслись стекла, а находящиеся рядом автомобили активировали звук сигнализации. Сам звук взрыва был описан очевидцами как "сильный хлопок".

"Тишина, как обычно, собачки лают, птички пищат. И вдруг раздался такой взрыв. Такое впечатление, что какие-то строительные леса упали. И всё. Звук был приличный для лесов строительных. Скорее на взрыв больше похоже", — рассказала "Известиям одна из свидетельниц взрыва.

Позднее РБК со ссылкой на телеграм-каналы уточнил, что БПЛА самолетного типа рухнул в московском районе Хорошево-Мневники. Предположительно, он летел со стороны подмосковной Истры, после чего взорвался в районе набережной. Фрагменты взорвавшегося БПЛА были найдены на парковке больницы имени Ворохобова.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал инцидент. Он рассказал об отсутствии пострадавших и каких-либо серьезных разрушительных последствий после взрыва БПЛА.

"Была осуществлена попытка пролёта на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", — написал он в собственном телеграм-канале.

Как сообщил ТАСС, в связи с инцидентом было временно перекрыто движение по Карамышевской набережной. Агентство уточнило, что движение было заблокировано на участке от улицы Саляма Адиля до Народного Ополчения.

По данным других источников, также была приостановлена работа ряда аэропортов. Позднее все ограничения сняли.

В Минобороны обвинили киевский режим в атаке и назвали ее террористическим актом.

"Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — говорилось в телеграм-канале оборонного ведомства.

Как защитить Россию от беспилотников?

Об этом Pravda.Ru рассказал Владимир Онищенко, военный аналитик. Он рассказал, что такое широко практикуется на поле боя, однако российская территория настолько большая, что иногда в системе ее обороны могут появиться "дыры", в которые может влететь беспилотник.

"Во фронтовых условиях сейчас у нас во всех подразделениях, во всех боевых частях имеются так называемые специальные противодроновые группы, которые организуют дежурства, причем, круглосуточное. Ведь они могут летать и днем, и ночью, и нести в себе взрывчатые вещества и бомбы. Дежурство, то есть постоянное слежение за воздушным пространством. И чем раньше мы обнаружим летящую цель, тем больше шансов будет ее уничтожить. Но, к сожалению, у нас такие просторы и такая ширина пространств даже перед большими городами, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и так далее, города-миллионники, что нельзя сделать сплошную линию противовоздушной обороны. Она все время будет иметь какие-то дыры и пространства, через которые могут эти беспилотники проникать. В этом вся и трудность", — объяснил он.

Он подчеркнул, что кардинальная защита от БПЛА — это улучшенная система противовоздушной обороны (ПВО). Вместе с тем Онищенко отметил сложность использования систем ПВО для борьбы с дронами.

"Крупные беспилотники практически по габаритам хорошего истребителя могут быть. Они обнаруживаются средствами ПВО. Малые, так называемые дроны, беспилотники, которые тоже могут нести боевые заряды, взрывчатые вещества или бомбы могут сбиваться. специальным разработанным сейчас противодроновым оружием. Это радиоуправляемые ружья, которые радиолучом сбивают с курса, выводят практически из строя мозги, которые есть у каждого беспилотного летательного аппарата, выводят его из строя. И он сбивается с курса, либо он просто теряет управление, падает, либо приземляется целый и невредимый. Единственное пока еще труднопреодолимое препятствие. Беспилотник летит с малой скоростью. Все наши средства ПВО рассчитаны на обнаружение скоростных летящих целей", — добавил эксперт.

В свою очередь, Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт, напомнил о работе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут подавить объекты, недоступные средствам ПВО. Если говорить о модернизации вооружения, то, по словам Дандыкина, это уместно имеено для РЭБ.

"Сейчас основная масса БПЛВ снимается средствами РЭБ. Обезопасить территорию еще лучше — это, конечно, усовершенствовать системы радиоэлектронной борьбы. И, конечно, насыщение определенных средств противовоздушной обороны, особенно типа "Панцирь" или "Тор". Но сейчас линия фронта большая, надо защищать и территории новые, и войска нужно защищать", — считает он.

Он также объяснил, по какой причине беспилотники не всегда видны на радарах.

"Они идут на низких высотах. Обходят. Маршрут планируется и космосом, и беспилотниками. И, конечно, на таких высотах с учетом углеводородных материалов, из которых делаются, дрон непросто заметить. Но сейчас замечаем, в своей основной массе сбиваем или сажаем. Но они же не только на Подмосковье, они постоянно посылают и на наши приграничные территории: это и Белгородская, и Брянская области, и в Курской области сейчас были", — заключил специалист.