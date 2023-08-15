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Олег Володин

WSJ: успехов ВСУ в этом году в США не ждут

2:50
Силовые структуры » Военные новости

Успехов ВСУ в этом году не будет, потому западные стратеги уже озаботились весенним наступлением украинцев в 2024 году. Так что быстрого окончания конфликта можно не ждать.

WSJ: успехов ВСУ в этом году в США не ждут
Фото: Telegram: Донецкий фронт

Запад всерьёз рассчитывал на то, что ВСУ при помощи европейской и американской техники прорвёт оборону русских и триумфально изгонит их с занятых территорий. Ничего не вышло, и в Вашингтоне нехотя задались вопросом, чего реалистично добиться в ближайшие несколько месяцев и как лучше подготовиться к затяжному конфликту, пишет WSJ.

Со своей стороны, Киев боится прекращения поддержки, поскольку в изнурительных боях ВСУ растрачивают боеприпасы, личный состав и запас морально-волевых сил. А самое главное — теряют людей.

Тем временем руководитель Объединённого комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли неоднократно сообщал, что ВСУ не смогут перерезать российский сухопутный коридор в Крым на юго-востоке или изолировать полуостров иным образом. Донести эту мысль до Белого дома пытался и Иво Даалдер, во времена Барака Обамы занимавший пост представителя при НАТО.

"Полагаю, в администрации есть понимание того, что вернуть себе всю территорию Украина в ближайшее время не сможет", — сказал Даалдер.

Расчёт был на то, что Украина нанесёт России такой урон, что уже этой зимой президент Владимир Путин запросит серьёзных переговоров об урегулировании.

Никто ничего, разумеется, не попросил, Россия всерьёз окопалась по Днепру, вводя резервы личного состава и наращивая производство боеприпасов и оружия.

То есть в перспективе эта война может продлиться от трёх до семи лет с несколькими сезонными кампаниями, становясь аналогом:

  • Корейской войны;
  • ситуации на Ближнем Востоке, где Израиль находится в конфликте с палестинцами и своими арабскими соседями с момента создания еврейского государства в 1948 году;
  • положения в Северной Ирландии, где жестокое сопротивление Лондону продолжается уже несколько поколений.

Украине мешают сокращение западных арсеналов и износ уже переданного в дар оборудования. А Россия продолжает крепить свою оборону на Украине, в том числе закладывая новые фугасы там, где ВСУ их уже обезвредили.

Запад рассчитывает, что украинские войска приобретут необходимые навыки и достоят в этой войне до выборов в США. Там есть свои риски — экс-президент и лидер Республиканской партии Дональд Трамп уже сейчас предложил сократить поддержку Украины.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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