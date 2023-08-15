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Александр Приходько

Генерал-майор Липовой: решающую роль в Бахмутской операции сыграла ЧВК "Вагнер"

3:05
Силовые структуры » Военные новости

Операция по освобождению Артемовска, получившая название "Бахмутская мясорубка", займет отдельную страницу в истории специальной военной операции. Такого мнения придерживается Председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Генерал-майор Липовой: решающую роль в Бахмутской операции сыграла ЧВК "Вагнер"
Фото: rusvesna.su

Комментируя в беседе с корреспондентом нашего издания семимесячную операцию в Бахмуте, Липовой подчеркнул, что "Бахмутская мясорубка" сыграла свою решающую роль и главное показала, что оружие НАТО стандарты ведения боевых действий Североатлантического альянса значительно проигрывают российскому вооружению и военной науке РФ в целом.

"В Бахмутской операции решающую роль сыграла ЧВК "Вагнер" во взаимодействии с другими подразделениями и частями, которые поддерживали и помогали "вагнеровцам". Бахмутская операция еще раз показала, насколько успешными могут быть действия разнородных сил и средств при умелом руководстве, командовании подобного рода операциями. ЧВК "Вагнер" сохранила жизни без преувеличения десяткам тысяч наших парней, вызвав основной огонь, основную силу ударов на себя, сумев тем самым дать время, чтобы наши подразделения сумели закрепиться на новых рубежах, подготовиться, перегруппироваться и встретить натовские подразделения во всеоружии. Поэтому "Бахмутская мясорубка" безусловно является одной из ярких операций специальной военной операции. В данной ситуации надо отдать должное ЧВК "Вагнер", тем ребятам, которые и пожертвовали свою жизнь и здоровье, и в целом показали и доказали, что натовская доктрина значительно уступает непосредственно нашему русскому оружию и нашему русскому духу", — заявил генерал-майор.

Липовой также отметил заслуги главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в ходе освобождения Артемовска. По его словам, руководитель "оркестра" показал пример успешного выполнения поставленных задач.

"Пригожин имеет один большой плюс — он является патриотом нашей страны. Он показал, что можно успешно выполнять поставленные боевые задачи. Пример его бойцов, его организованности, его сплоченности, его тактики действий, обученности показал многим нашим командирам, как надо учить, как нужно воевать и побеждать. Это хороший и яркий пример действий частной военной компании", — подчеркнул Сергей Липовой.

Ранее особое значение "Бахмутской мясорубки" для всей специальной военной операции отмечал и военный писатель Алексей Суконкин. По его словам, именно благодаря "вагнеровцам" Россия получила фору на подготовку мобилизованных новобранцев и продвижения на других направлениях. При этом Пригожин показал всему миру, что значит держать данное слово — обещал взять Бахмут, и взял его, несмотря ни на что.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы бахмут артемовск евгений пригожин
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