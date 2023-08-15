Киев получит от США большой пакет военной помощи. Изменит ли это ход СВО?

5:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

14 августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что Вашингтон выделит Киеву дополнительную военную помощь объемом 200 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США. Вооружения и боеприпасы будут переданы Киеву со складов Пентагона. Техническое обслуживание и военное обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжится, уточняют в американском оборонном ведомстве. Pravda.Ru беседует с экспертами о том, как может измениться ход военного конфликта между РФ и Украиной после выделения нового пакета помощи.

Фото: t.me/RVvoenkor

Состав нового пакета

боеприпасы для средств противовоздушной обороны (ПВО);

боеприпасы для артиллерии;

противотанковые средства;

оборудование для разминирования.

Если говорить более предметно, то речь идет о следующих типах вооружений:

боеприпасы для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot;

боеприпасы для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS;

боеприпасы для противоракетных танковых комплексов (ПТРК) Javelin и TOW;

мобильные ракетные комплексы C-UAS с лазерным наведением;

31 танк «Абрамс»;

45 танков Т-72Б;

186 боевых машин пехоты Bradley.

Мнение эксперта

О том, как новый пакет помощи скажется на ситуации на фронте, Pravda.Ru рассказал Алексей Живов, военный политолог.

"Глобально этот пакет ничем не поможет Украине. Там нет никаких новых серьезных типов вооружений и установок […] Это просто поддерживающая поставка для того, чтобы украинцы не снижали интенсивность боевых действий, а боеприпасов у них в избытке, они их вообще не жалеют ни на одном из участков фронта. И, видимо, уже сейчас у них подходит как бы момент, когда боеприпасы начинают заканчиваться, и вот анонсированы этот пакет. Я уверен, что все боеприпасы, вся техника, которая анонсирована, уже находится либо на Украине, либо максимум в Польше, и это просто мобилизация этого нового пакета", — сказал эксперт.

Он также объяснил, что подобные поставки не обременяют Вашингтон финансово на фоне выгод, которые страна получает из-за конфликта.

"Цель этой поддержки не в том, чтобы занять какое-то село или даже город. Россию вышибли с огромного количества международных рынков, исключили из различных международных программ, США выбили нас из газового рынка. Если вы представите, сколько американцы заработали, отобрав у нас европейский рынок газа и нефти и заставив нас подвинуться на нем, то поймете, что все эти пакеты помощи — это незначительная доля той прибыли, как экономической, так и политической, которую американцы получили за последние полтора года", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Миллиардные вливания

Запад продолжает отправлять на Украину все новые военные пакеты помощи. Поставки реализуются как через локальные инициативы, так и через международные организации. Некоторые страны выделяют пакеты помощи из своих национальных резервов. Крупнейшим военным донором Киева остается Вашингтон, который предоставляет самые разные виды помощи: как сами виды вооружений, так и средства, за счет которых Киев сможет выкупить оружие у американских поставщиков.

Один из последних крупных пакетов США был связан с фондом "Инициатива по оказанию помощи Украине". (USAI). В него включались поставки, предполагающие оплату контрактов через несколько месяцев или даже лет. Общая сумма пакета — 2,1 миллиарда долларов.

О самом крупном пакете помощи Вашингтона Киеву стало известно в начале января 2023 года. Тогда Пентагон объявил о выделении пакета военной помощи Украине на сумму 3,075 миллиарда долларов.

Регулярно продолжаются подсчеты общих сумм поддержки Киева. Попытки вычислить конечную цифру предпринимали журналисты, однако конкретика осложняется секретностью таких поставок. 19 апреля в Белом доме официально заявили, что с начала СВО объем американской военной помощи Украине достиг 35,4 миллиарда долларов.

Позиция России

Российская сторона однозначно осуждает любую военную помощь Украине и расценивает это как акт враждебности в отношении Москвы. Так, например, министр обороны Сергей Шойгу ранее указывал на риск эскалации конфликта из-за продолжающихся поставок военной техники Киеву.

«Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта», — цитирует главу ведомства телеграм-канал Минобороны.

Российский президент Владимир Путин, однако, комментируя поставки, уточнял, что они никак не помогают Киеву. Такое заявление он сделал, говоря о ходе контрнаступления ВСУ, которое российская стороны оценивает как провальное.

"Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активном образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии", — подчеркнул глава государства.