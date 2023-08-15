Военные аэродромы и ремонтные заводы Украины стали целью ударов ВКС РФ 15 августа

ВКС РФ 14-15 августа нанесли ракетные удары по военным ремонтным заводам Украины и аэродромам, что обеспечивает уничтожение наступательного и оборонительного потенциала ВСУ.

Фото: https://t.me/starukhofficial

Общее направление ударов ВКС РФ — по ремонтной базе ВСУ

Ночью 15 августа ВКС РФ крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков и истребителей произвели удары по выявленным заводам, где производился ремонт и/или модернизация военной техники ВСУ, а также — по военным аэродромам.

Об этом сообщают украинские Telegram-каналы и добавляют, что ВКС РФ выпустили по этим целям с самолётов-ракетоносителей 28 крылатых ракет, среди которых Х-22, Х-101/Х-555 и "Калибр" — и якобы 16 из них сбили ПВО ВСУ.

Украинские власти как обычно утверждают, что поражены гражданские объекты с жертвами среди мирного населения. На самом деле это результат промахов ракет ПВО ВСУ, обломки которых после самоподрыва падают на объекты социальной инфраструктуры и жилые дома.

Есть в украинских СМИ несколько сообщений о поражении промышленных объектов в Днепропетровске, Луцке и Черкасской области, без уточнений.

Особое внимание — авиаремонтным заводам и заводам по модернизации

Как пишет Telegram-канал "Русский инженер", в Днепропетровске четырьмя ударами поражены цеха завода "Южмаш" (ЮМЗ), после которых был пожар, охвативший площадь 800 квадратных метров. По словам блогера Алексея Васильева, на "Южмаше" приводят в боеготовое состояние старые ракеты С-200, которые применяются ВСУ для стрельбы "просто по городам, в расчёте поразить хоть что-то, так как система наведения у этих ракет не предназначена для стрельбы по наземным целям".

Также, по его данным, там ведётся разработка и производство ракет РСЗО "Ольха", ОТРК "Гром-2", барражирующей ракеты "Крук-2". Добавим, что ракетами С-200 недавно стреляли по Крымскому мосту.

По данным Readovka, в Луцке удар пришёлся по заводу, на котором изготавливали подшипники для "Укроборонпрома". Вероятно, имеется в виду авиаремонтный завод "Мотор", который ремонтирует авиадвигатели для истребителей Су-27 и МиГ-29, именно с тех, которые пускают ракеты Storm Shadow и SCALP.

В городе Смела Черкасской области, как сообщается в украинских СМИ, был прилёт по частному предприятию. Вероятно, речь идёт о предприятии "Оризон", которое специализируется на разработке, производстве и ремонте оборудования систем спутниковой навигации ГЛОНАСС/ GPS для разнообразной военной техники. Также завод выпускает аппаратуру синхронизации и имитаторы сигналов спутниковых навигационных систем — это системное предприятие ВПК Украины.

Во Львове, судя по всему, поражён, авиационно-ремонтный завод — одно из ведущих предприятий Укроборонпрома.

Военные аэродромы поражались после доразведки

Также фиксировались прилёты:

в Ивано-Франковской области, где три дня назад был поражён военный аэродром в районе Коломыи, вероятно, туда же, после доразведки, нанесены новые удары;

в Хмельницкой области по военному аэродрому в Староконстантинове, который также неоднократно в последнее время испытывал прилёты; именно там находится авиабаза, с которой вылетают украинские фронтовые бомбардировщики Су-24М, наносящие удары крылатыми ракетами Storm Shadow.

Куда ВКС РФ били 14 августа

Днём ранее нанесены удары по промзонам Краматорска, Запорожья и по Одессе. Работали как ракетами, так и "Геранями".

В Одесской области ВКС РФ ударили в районе аэродрома "Школьный", а также по местам производства морских дронов, которые киевский режим использует для реализации терактов. Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на на XI Московской конференции по международной безопасности, заявил, что "в Одессе и других черноморских портах" за время действия зерновой сделки были накоплены "существенные запасы вооружений и боеприпасов", а близ зернохранилищ развёрнуто производство беспилотников, которыми атакуются инфраструктурные объекты в Крыму.

В пятницу, 11 августа, в Киеве фиксировался прилёт по территории аэропорта "Жуляны". Именно в этом аэропорту развёрнута система ЗРК Patriot.

Задачи ВКС РФ

То есть главным образом идут удары по

ремонтной ракетной базе,

базам модернизации,

аэродромам

и базам производства морских беспилотников.

Цели — лишить спецслужбы Украины возможности проводить теракты на территории РФ и ВСУ — наступательного ударного потенциала, а также возможности развивать украинские ракетные программы и программы беспилотных аппаратов.

Результат обеспечит не только исчерпание наступательных возможностей Украины, но и успех нового наступления ВС РФ в результате демилитаризации Украины.

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