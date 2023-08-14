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Любовь Степушова

Урожайное имеет все шансы повторить судьбу Клещеевки

5:44
Силовые структуры » Военные новости

Борьба за село Урожайное в ДНР напоминает битву за Клещеевку под Артёмовском, где ситуация долгое время также не складывалась в пользу ВС РФ.

Урожайное имеет все шансы повторить судьбу Клещеевки
Фото: карты Google

Обстановка в Урожайном на вечер 14 августа

В последние дни развернулась битва за село Урожайное на Времьевском выступе. Поступают разноречивые сведения о ситуации — от ухода из села ВС РФ, до "поражение признавать не торопимся".

Вопрос занятия Урожайного важен для ВСУ, так как в этом случае они смогут установить более прочный контроль над селом Старомайорское и попытаться развивать наступление на Старомлыновку. От Старомлыновки идёт прямая дорога на Мариуполь. Также можно усиливать давление в районе Новодонецкого и Приютного.

Telegram-канал "Батальон Восток" — подразделения, которое является одним из защитников Урожайного, пишет 14 августа, что ситуация сложная.

"Мы упёрлись и поражение на Урожайном признавать не торопимся — предпринимаем все меры, чтобы выправить ситуацию. Воздух насыщен дронами, снарядами, дымом от разрывов: небольшой перерыв ночью — и всё по новой".

Военнослужащие опасаются, что ВСУ зайдут им во фланг, а там и до окружения недалеко. В воскресенье у авторов канала было более пессимистическое настроение: "противник нас переиграл, мы уходим", указывали они.

Также оборону в районе села держит ОБТФ "Каскад" — это тоже дончане. Telegram-канал подразделения пока не сообщает об оставлении Урожайного, замечая, что натиск ВСУ не стихает: за последние два дня украинские подразделения атаковали позиции российской армии общими силами более сотни человек и 15-20 единицами бронетехники".

Ходаковский не подтверждает низкий боевой дух некоторых подразделений

Причины такого положения дел описывает заместитель главы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский в Telegram. По его словам, "мы так и не дождались обещанного подкрепления в Урожайном, которое должно было со дня на день подойти". Бывший командир батальона "Восток" указывает, что ни один дом не сдавался без боя, а взаимные претензии, когда на участке стоят подразделения разной подчинённости, всегда случаются.

"Каждый выполнил свою функцию настолько, насколько смог", — пишет Ходаковксий.

Таким образом, он не подтверждает сведения о низком боевом духе и немотивированном отступлении некоторых российских подразделений на этом участке.

"Каждая маленькая победа для противника — это пиррова победа", — считает Ходаковский.

ВС РФ провели контратаку 14 августа

Минобороны РФ утром 14 августа сообщило, что российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе Урожайного и Старомайорского, уничтожено до 240 украинских военных. Вероятно, имеется в виду контрнаступление, о котором информировал Юлиан Рёпке из Bild.

"В Урожайном продолжаются ожесточённые бои, поэтому я не менял свою карту и пока не сообщал, что оно "освобождено". В данный момент происходит российская контратака", — заявил журналист.

Как пишет военный аналитик Борис Рожин в Telegram вечером в понедельник, ВСУ пока уверенно контролируют северную часть Урожайного и пытаются закрепиться в центре, пользуясь тем, что наши войска отошли с южных окраин. Он же упоминает, что вечером ВС РФ стали наносить по противнику удары управляемыми авиабомбами и артиллерией.

Украинцы не подтверждают взятие села

Украинский Telegram-канал Military Аnalytics подтверждает, что за центральную часть Урожайного идет борьба, "пока там преобладают силы противника". Российские каналы вчера показали, как бронегруппа ВСУ пыталась занять центр села и попала под удар.

Представитель ВСУ Анна Маляр заявила в понедельник, что ВСУ "продолжают освобождение Урожайного", в то время как РФ "постоянно предпринимает безуспешные попытки восстановить утраченное положение в Старомайорском районе". То есть она подтверждает информацию, что российские войска пытаются контратаковать в районе села Урожайное, и пока бои за него продолжаются.

Некоторые сравнивают ситуацию с Урожайным с ситуацией в селе Пятихатки, которое уже месяц остаётся "серой зоной".

Клещеевка возвращена под контроль ВС РФ

Лучше сравнивать с обороной Клещеевки под Артёмовском. Казалось, что ВСУ вот-вот прорвут фронт и войдут в город, но 14 августа вечером пришло сообщение, что ходе мощной контратаки армия России выбила противника из Клещеевки.

Операцию начали танки Т-90М "Прорыв" и БМП-3, которые с десантом неожиданно ворвались на позиции ВСУ. С другого фланга по южной и юго-западной части села ударили российские десантники, бойцы БАРС и бойцы 4-й бригады ЛНР.

В ожесточённых боях российские войска продолжают возвращать инициативу на этом участке фронта. Стратегически же ситуация в СВО кардинально не меняется, борьба на износ продолжается. Урожайное и Мариуполь разделяют 80 км. Но на этом пути находятся ещё несколько оборонительных рубежей ВС РФ.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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