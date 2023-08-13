Топить сразу не будем, сначала досмотрим: ВМФ РФ ответил на провокацию в Чёрном море

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ВМФ РФ ответил в Чёрном море на провокацию с участием сухогруза Sukru Okan и обозначил алгоритм дальнейших действий.

Фото: Вадим Савицкий

Предупредительные выстрелы остановили Sukru Okan

Российский патрульный катер ВМФ РФ "Василий Быков" в воскресенье утром после предупредительных выстрелов остановил в юго-западной части Черного моря сухогруз Sukru Okan под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.

Грузовое судно следовало с выключенным транспондером и не отвечало на сигналы.

"Для принудительной остановки судна был открыт предупредительный огонь из автоматического оружия", — сообщили в Минобороны России.

Затем от капитана судна добились, чтобы оно замедлило ход, и на его борт высадился досмотровый отряд с вертолета Ка-29. После осмотра Sukru Okan продолжил движение к украинским берегам, сообщает Минобороны РФ.

Действия российских моряков укладываются в алгоритм, обещанный МИД РФ 21 июля после отмены зерновой сделки.

Было сказано, что Россия будет рассматривать все суда, проходящие через Чёрное море, как суда, перевозящие военные грузы, но прежде чем принимать какие-либо меры, проведёт их досмотр. Государство, под флагом которого будет следовать судно, станет РФ "враждебным", добавили в Минобороны РФ.

Украина открыла коридоры в Чёрном море для провокаций

Украина ответила аналогичным предупреждением, правда без обещания досмотра — досматривать ей нечем и некем, так как последний её военный корабль "Юрий Олефиренко" был уничтожен в мае в Одессе. Но морские дроны немедленно были направлены на поражение российских танкеров (танкер Sig получил пробоину) и торгового порта в Новороссийске.

Киев также объявил воды вокруг российских черноморских портов "зоной военного риска" (Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань) и озаботился открытием "временных коридоров" для торговых судов в Чёрном море, чтобы они возили украинское зерно, как и прежде.

"И сейчас уже открыта регистрация (для торговых судов), координатор уже работает", — объяснил в эфире телемарафона спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Однако безопасности судам он не гарантировал.

Вероятно, это судно под флагом Палау первым следовало по данному коридору для проверки того, как РФ будет выполнять свои обещания. В момент инцидента, как сообщают российские Telrgram-каналы, в воздухе прямо над районом патрулирования корабля "Василий Быков" находился MQ-9A Reaper, а северо-западнее — самолет радиотехнической разведки EP-3E ВМС США.

Палау — это самое государство, чтобы попробовать подразнить русского медведя и спровоцировать его на атаку. За его флагом стоят совсем другие страны, но формально — это безобидная офшорная гавань — пусть РФ считает его враждебным, все "посмеются".

Команда сухогруза Sukru Okan оказалась в заложниках

Но команда не до смеха, так как риски — огромны. Очевидно, что связка Украина-НАТО хотела использовать этот сухогруз втёмную, подставив команду.

Ещё один показатель провокации — судоходные данные Refinitiv показали, что Sukru Okan в настоящее время находится у побережья Болгарии и направляется в румынский порт Сулина. То есть на Украину судно и не собиралось следовать.

Если бы провокация удалась, был бы поднят международный скандал. Скорее всего, этого и хотели добиться. Так что действия российских моряков были вполне выверены и гарантируют огонь на поражение с российской стороны, если её требования не будут выполнены.

Кстати, причина для России опасаться таких сухогрузов есть — именно с такого рода судов периодически запускаются морские дроны против Севастополя, Новороссийска, Крымского моста, российских танкеров и боевых кораблей.

Провокации ВСУ и Запада в Чёрном море будут продолжаться, потому что цель — поставить под угрозу один из основных экспортных маршрутов для российских нефти и нефтепродуктов. Западные СМИ пишут об этом и указывают, что эскалация в акватории приводит к стремительному росту страховых ставок для судов.

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