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Любовь Степушова

По случаю гибели американцев в Запорожье США отреагировали в ООН

Силовые структуры » Военные новости

Россия на постоянной основе, точечно уничтожает места скопления иностранных наёмников на Украине. Американцы, по случаю гибели своих людей в отеле Reikartz в Запорожье, отреагировали в ООН.

По случаю гибели американцев в Запорожье США отреагировали в ООН
Фото: Telegram-канал "Милитарист"

Военная элита США погибла в Запорожье

Появилось видео удара 10 августа по гостинице Reikartz в Запорожье. Видно, что было два удара, второй — ракетой, и взрыв был огромной мощности. ПВО Украины эту атаку проспало.

Минобороны РФ (МО) сообщило в сводке за 11 августа, что "в районе города Запорожье поражён пункт временной дислокации иностранных наемников". Российские военные Telegram-каналы сообщают, что при ударе погибли 45 человек, около 70 — ранены. Украинские власти признали наличие нескольких убитых и раненых гражданских лиц.

С большой долей вероятности, среди ликвидированных иностранцев находились американцы, те кто обслуживает РСЗО HIMARS, гаубицы М-777, БМП Bradley, ЗРС Patriot, связь Starlink и пункты управления. Это особенно досадные для киевского режима потери, ему обязательно будет поставлено Вашингтоном на вид — почему не уберегли военную элиту армии США. 

США отреагировали в ООН

На украинской странице ООН высказалась гуманитарный координатор ООН на Украине Дениз Браун. Она сообщила, что попавшую под удар гостиницу использовали сотрудники ООН и других гуманитарных организаций "для помощи запорожцам".

"Это совершенно недопустимо", — сказала Браун, характеризуя удар ВКС РФ.  Ангажированность чиновницы понятна, и весь руководящий состав ООН можно в этом смысле не только упрекнуть, но и возмутиться, если вспомнить бомбёжки Донбасса.

ВКС РФ выбрали момент для удара, когда "представителей международных организаций" в гостинице не было, и эта отлично проведённая операция — заслуга российских спецслужб и их агентов на местах.

Гибель иностранных наёмников на Украине неизбежна

По данным МО РФ, по состоянию на июль 2023 года с момента начала СВО, было убито 4990 иностранных наёмников, ещё 4910 бежали от конфликта.

В сети только за летний период есть данные о поражении иностранных наёмников и инструкторов в следующих местах:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранные наёмники на Украине несут значительные потери "из-за своей глупости". Общественность стран, правительства которых отправляют своих граждан на Украину, должны знать о происходящем, сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Глупость выражается в том, что иностранцы доверили свои жизни нацистам, которые их презирают и унижают. Случай с колумбийскими наёмниками - яркий тому пример.

И второе — они не знают, что РФ борется на Украине с фашизмом, нацизмом, это борьба не на жизнь, а на смерть. Это дело совести россиян, потому что Никита Хрущёв выпустил на волю отбывающих большие тюремные сроки бандеровцев, а последующее руководство страны дало им возможность с помощью Запада стать новым проектом "антиРоссия". 

Читайте по теме: Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения"

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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