Your browser does not support the audio element.

В самом общем смысле тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось той же, однако Киев ее частично сменил и начал использовать стратегию "мясных штурмов", рассказал в интервью Pravda.Ru военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов. Он также рассказал о том, какое значение беспилотные летательные аппараты (БПЛА) играют в современных условиях поля боя, в частности, в рамках специальной военной операции (СВО).

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.