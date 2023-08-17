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Петр Ермилин

"Мясные штурмы": российский полковник раскрыл новую тактику ВСУ

4:37
Силовые структуры

В самом общем смысле тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось той же, однако Киев ее частично сменил и начал использовать стратегию "мясных штурмов", рассказал в интервью Pravda.Ru военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов.  Он также рассказал о том, какое значение беспилотные летательные аппараты (БПЛА) играют в современных условиях поля боя, в частности, в рамках специальной военной операции (СВО).

"Мясные штурмы": российский полковник раскрыл новую тактику ВСУ
Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Практически тактика сейчас не меняется по одной простой причине: изначально это была классическая тактика с применением бронетехники и попыткой прорвать нашу оборону с помощью Leopard и Bradley. Тактика потерпела крушение, противник понес тяжелейшие потери и вернулся к старой тактике «мясных штурмов», когда на большой скорости бронированные боевые машины подлетают как можно ближе к нашим укреплениям, сбрасывают десант до взвода, до 30 человек, и этот десант пытается атаковать практически без поддержки серьезной артиллерии и авиации [...] Поэтому в основном действуют сами солдаты, одни солдаты, и это все называется "мясными штурмами". В день бывает таких штурмов и пять, и семь и десять", — объяснил специалист.

Он объяснил, что применение этой тактики приводит к "тяжелейшим" потерям украинской армии, однако, по словам Кнутова, Киев настроен ее продолжать. Он уточнил, что Киеву на ряде направлений удалость продвинуться в серой зоне, хотя и не получилось подойти к первой линии обороны ВС РФ. Сейчас, как объяснил специалист, даже последняя десантная штурмовая бригада ВСУ была брошена в бой.

"Мы не должны забывать о том, что у противника имеются определенные резервы в станах НАТО. Украинские военные проходят подготовку в Великобритании, они проходят подготовку в других странах Евросоюза. В общей сложности в этом году Великобритания обещала подготовить 20 тысяч украинских солдат, а Евросоюз — 30 тысяч. Но пусть, скажем, 60% этого количества уже прошли обучение, но часть этих войск еще находится непосредственно на полигонах НАТО и, естественно, в случае необходимости они могут быть переброшены на территорию Украины, что представляет опасность для нас. Поэтому тактика, которая сейчас выбрана, — изматывать противника, обескровливать его, добиваться любым путем фактически изматывания сил и врага с таким расчетом, чтобы потом иметь возможность выйти на выгодные рубежи и закрепиться на них, это главное для нас", — отметил полковник в отставке.

Недовольство Запада

Кнутов подчеркнул, что в данный момент Запад недоволен сложившейся на линии боевого соприкосновения.

"Запад недоволен. А поддержка, наоборот, будет увеличиваться, в первую очередь, речь идет о самолетах F-16 и, по-видимому, танках. Но то, что выводы будут сделаны, будут менять руководство украинской армии а, возможно, и самого Зеленского, вероятность очень и очень большая. Зеленский, Верховный главнокомандующий, он требовал выполнения от Залужного выполнения неправильных приказов в основном политических, но не в военном смысле, и поэтому Зеленский именно несет ответственность за те неудачи, которые произошли под Артемовском, и за само контрнаступление. Поэтому я полагаю, что, в общем-то, вполне может быть, что ситуация сложится таким образом, что Зеленскому объявят импичмент в Верховной Раде", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее в интервью Pravda.Ru военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин выразил мнение, что заявления западных аналитиков свидетельствуют о том, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский как марионеточная фигура, которую приветствовали США, отыграл свою роль.

"Ни один западный аналитик не предполагал такой исход, когда мы в подполье уничтожим практически все силы, которые ВСУ накопили прежде всего с помощью Запада. Всё это, конечно, обескуражило. Конечно, нужно что-то менять. Зеленский как фигура в этой парадигме своё отработал, а в другой — он уже не будет выглядеть как драйвер, который способен изменить ситуацию", — уточнил Кошкин.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу юрий кнутов
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