В самом общем смысле тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось той же, однако Киев ее частично сменил и начал использовать стратегию "мясных штурмов", рассказал в интервью Pravda.Ru военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов. Он также рассказал о том, какое значение беспилотные летательные аппараты (БПЛА) играют в современных условиях поля боя, в частности, в рамках специальной военной операции (СВО).
"Практически тактика сейчас не меняется по одной простой причине: изначально это была классическая тактика с применением бронетехники и попыткой прорвать нашу оборону с помощью Leopard и Bradley. Тактика потерпела крушение, противник понес тяжелейшие потери и вернулся к старой тактике «мясных штурмов», когда на большой скорости бронированные боевые машины подлетают как можно ближе к нашим укреплениям, сбрасывают десант до взвода, до 30 человек, и этот десант пытается атаковать практически без поддержки серьезной артиллерии и авиации [...] Поэтому в основном действуют сами солдаты, одни солдаты, и это все называется "мясными штурмами". В день бывает таких штурмов и пять, и семь и десять", — объяснил специалист.
Он объяснил, что применение этой тактики приводит к "тяжелейшим" потерям украинской армии, однако, по словам Кнутова, Киев настроен ее продолжать. Он уточнил, что Киеву на ряде направлений удалость продвинуться в серой зоне, хотя и не получилось подойти к первой линии обороны ВС РФ. Сейчас, как объяснил специалист, даже последняя десантная штурмовая бригада ВСУ была брошена в бой.
"Мы не должны забывать о том, что у противника имеются определенные резервы в станах НАТО. Украинские военные проходят подготовку в Великобритании, они проходят подготовку в других странах Евросоюза. В общей сложности в этом году Великобритания обещала подготовить 20 тысяч украинских солдат, а Евросоюз — 30 тысяч. Но пусть, скажем, 60% этого количества уже прошли обучение, но часть этих войск еще находится непосредственно на полигонах НАТО и, естественно, в случае необходимости они могут быть переброшены на территорию Украины, что представляет опасность для нас. Поэтому тактика, которая сейчас выбрана, — изматывать противника, обескровливать его, добиваться любым путем фактически изматывания сил и врага с таким расчетом, чтобы потом иметь возможность выйти на выгодные рубежи и закрепиться на них, это главное для нас", — отметил полковник в отставке.
Кнутов подчеркнул, что в данный момент Запад недоволен сложившейся на линии боевого соприкосновения.
"Запад недоволен. А поддержка, наоборот, будет увеличиваться, в первую очередь, речь идет о самолетах F-16 и, по-видимому, танках. Но то, что выводы будут сделаны, будут менять руководство украинской армии а, возможно, и самого Зеленского, вероятность очень и очень большая. Зеленский, Верховный главнокомандующий, он требовал выполнения от Залужного выполнения неправильных приказов в основном политических, но не в военном смысле, и поэтому Зеленский именно несет ответственность за те неудачи, которые произошли под Артемовском, и за само контрнаступление. Поэтому я полагаю, что, в общем-то, вполне может быть, что ситуация сложится таким образом, что Зеленскому объявят импичмент в Верховной Раде", — заключил собеседник Pravda.Ru.
Ранее в интервью Pravda.Ru военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин выразил мнение, что заявления западных аналитиков свидетельствуют о том, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский как марионеточная фигура, которую приветствовали США, отыграл свою роль.
"Ни один западный аналитик не предполагал такой исход, когда мы в подполье уничтожим практически все силы, которые ВСУ накопили прежде всего с помощью Запада. Всё это, конечно, обескуражило. Конечно, нужно что-то менять. Зеленский как фигура в этой парадигме своё отработал, а в другой — он уже не будет выглядеть как драйвер, который способен изменить ситуацию", — уточнил Кошкин.
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