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Петр Ермилин

Какие цели стоят перед РФ в рамках СВО сейчас? Объясняют эксперты

Силовые структуры

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине. Изначально российская официальная позиция Москвы заключалась в том, что цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины. Позднее к государственной риторике добавилась необходимость освобождения и защиты народа Донбасса. Спустя полтора года с начала конфликта было сделано множество достижений и выводов из опыта боевых действий. Pravda.Ru беседует с экспертами о том, какие сейчас цели СВО стоят перед Россией и изменились ли они за полтора года конфликта.

Какие цели стоят перед РФ в рамках СВО сейчас? Объясняют эксперты
Фото: lotosgtrk.ru

Смена киевского режима

Такую цель в беседе с Pravda.Ru назвал политолог Константин Блохин.

"Цели никто не менял. Главные цели были озвучены нашим верховным главнокомандующим. Это демилитаризация, денацификация Украины и освобождение Донбасса от киевского режима. Понятно, что, переводя на простой русский язык, это классическая смена режима. Потому что когда есть у нас государство, которое мы лишаем военных компонентов, плюс идеологии неонацизма и части территории, то это смена режима. В результате смены режима должно быть установлено пророссийское, дружественное России правительство. А лучшей гарантии того, что Украина никогда не будет в НАТО, должна быть, на мой взгляд, разветвленная сеть наших военных баз на территории Украине", — объяснил эксперт.

Он также рассказал о том, какие задачи в рамках реализации этих целей оказались самыми сложными для выполнения.

"Мы увидели, что в условиях СВО Запад продемонстрировал свою крайнюю агрессивность и русофобию, начал поддерживать Украину, накачивать ее вооружениями. Вот это, на самом деле, стало такой проблемой. Накачка вооружением затруднила проведение специальной военной операции, так как Россия, по сути, столкнулась со всем Западом на территории Украины. Получилось, что Россия не с Украиной воют, а воюет со всем Западом на территории Украины", — сказал Блохин.

Цели — те же, инструменты — другие

"Цели были обозначены президентом. Это денацификация, соответственно, прежде всего, это одержание победы и выполнение тех задач, которые обозначены в самом начале специальной военной операции [...] Достижение нашей главной цели представляет из себя последовательность достижения нескольких промежуточных целей и задач. Но у этих целей может быть и изменен порядок достижения, и изменены, наверное, инструменты и технологии, с помощью которых можно достигать реализации этих целей. Но это вопрос такой тактический. Но стратегически, я думаю, у нас одна задача, поскольку мы прекрасно понимаем, что если мы не реализуем главную цель, то это означает некое откладывание этой цели и, соответственно, мы получим новый виток агрессии в отношении нашего государства", — сказал Pravda.Ru политолог Анатолий Гагарин.

Он также выразил сомнение в том, что у российских граждан есть полное понимание того, каких целей необходимо достичь в ходе спецоперации.

"К сожалению, надо сказать, что иллюзия того, что мы могли бы существовать в том виде иллюзорном, к сожалению, еще существует. Это как в сериале «Черное зеркало». Это некая наведенная иллюзия, которая, к сожалению, еще опутывает сознание наших граждан. Поэтому призывы о том, что давайте сейчас резко обрубим, накажем и прочее-прочее, я думаю, понятны, эмоциональны [...] Постепенно мы буквально за небольшой период времени начинаем проводить не только ревизию нашего сознания и нашего мировоззрения, но и начинаем его исправлять. Для этого создаем такие инструменты как учебники. Я думаю, что их сейчас будет много. К этому должны быть привлечены публицисты, общество «Знание» и все экспертные сообщества", — считает специалист.

Торг с Западом

Военный аналитик Александр Пылаев рассказал Pravda.Ru о появлении новых целей в рамках СВО. По его мнению, одной из таковых является необходимость договориться с Западом.

"Новые цели появились. Они были восстановлены. То, с чем Кремль выходил к западным элитам до начала СВО в попытках торговаться [...] Это была заманчивая перспектива, но Запад решил, что все-таки они возьмут всё. Сейчас возможность снова сторговаться с ними стала возможной. Конечно, у Кремля всегда в голове сидит возможность договориться с западными уважаемыми партнерами, чтобы и себя комфортно чувствовать, в то же время не слишком беспокоиться по поводу военных вызовов, не слишком тратиться на оборонную тематику и на связанную с этим издержки", — заключил Пылаев.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу украина константин блохин
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