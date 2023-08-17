Вооружённые силы Украины (ВСУ) на танках и бронемашинах пытались провести атаку в районе Работино на Запорожском направлении.
По словам главы движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова, утром 17 августа украинские военные нацелились на российские позиции. Он отметил, что ВСУ задействовали танки и американские бронемашины Stryker. Как пояснил руководитель движения, армия РФ остановила ВСУ на подступах к селу.
"Бои шли несколько часов, украинские боевики получили по ушам", — уточнил Рогов в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что в конце боестолкновений по ВСУ начала работать российская авиация. Кроме того, собеседник агентства заявил об ожесточённых сражениях рядом с Урожайным и Старомайорским.
Ранее Рогов проинформировал о подготовке ВСУ к введению в бой на Запорожском направлении британских танков Challenger.
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