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Олег Володин

Sabah: горькая правда - победить русских невозможно

Силовые структуры

Украина и Запад должны признать собственную неспособность победить Россию на поле боя. У Киева банально нет для этого людей. И это проблема, которую не восполнить даже западными вооружениями - пишет Sabah. 

Sabah: горькая правда - победить русских невозможно
Фото: Midjouney: Газета со статьей "Русские в Киеве"

США и ЕС будут скрывать это поражение как можно дольше, пытаясь насадить идею о том, что Москва тоже увязла в трясине. Но именно она получит то, что хотела с самого начала. По словам американского военного стратега Дэниэла Дэвиса, у Украины нет реального пути к победе над Россией. Все это понимают и думают уже о том, как сохранить то, что осталось.

В НАТО уже прямо сказали Владимиру Зеленскому, что путь к прекращению огня и миру лежит через территориальные уступки. Обещанный выход к Крыму и побережью Азовского моря не состоится. Кто-то ещё пытается надеяться на новые вооружения, ракеты ATACMS и самолеты с Запада.

Но из такого подхода, основанного на оружии, деньгах и неадекватном стратегическом взгляде, уже не вышло и не выйдет ничего хорошего.

Такие вопросы решаются не технической силой, а волей государства. Иначе бы не было у США поражения в Ираке и Афганистане, несмотря на колоссальное превосходство в вооружении. У Украины нет и больше не будет людей - в ходе последнего наступления были уничтожены самые боеспособные подразделения, подготовленные НАТО.

По сути, на восстановление надёжной боевой силы может потребоваться целое поколение, и даже это возможно только в период прочного мира и при обеспечении необходимой логистической поддержки. Никто Украину десятилетиями содержать просто не будет.

Как пишет автор проекта "Маленький человек", если бы Киев в самом начале наступления "попёр бы как немцы под Курском", то, возможно, мог бы обеспечить некоторый проход вперёд - с дальнейшим медленным выходом... ко второй линии обороны.

Но, скорее всего, это бы привело к грудам битой техники и трупам в большом количестве. Даже если туда придет свежая и мотивированная Польша — результат будет аналогичным. 

"Запад просто не понимает, как, собственно, атаковать без господства в артиллерии и авиации? По боеприпасам у Киева без шансов — в РФ в первый год конфликта выпустили больше 10 миллионов снарядов, Европа столько за тридцать лет не выпускает", - отмечает эксперт.

У НАТО все операции строились от ближнего тыла. И в противниках были такие слабые в военном отношении страны, что становится смешно.

Также стоит учесть, что более подготовленной к конкретно этим реалиям армии, чем российская - сейчас больше нет на планете.

  • Никто ещё не бился на русских землях в современной артиллерийской, РСЗО- и БПЛА-битве, с использование танков, РЭБ, ПВО и авиации.
  • Имеется "ноль боевого опыта" у самих частей, солдат и офицеров Запада в войне такого типа.

Поэтому США открыто думают, как им выбраться их этой трясины без потерь. Русские ведь после обороны обязательно пойдут в наступление, рано или поздно. И что тогда делать, если пробить российскую оборону без ракетно-ядерной атаки (и Третьей мировой) - невозможно?

 

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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