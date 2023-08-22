Раскрыт срок окончания контрнаступления ВСУ

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Украинский офицер в беседе с французской Le Temps выступил с мрачным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) прогнозом: Киев не сможет продержаться в ходе следующего зимнего периода. Он рассказал, что скоро начнет сезон дождей, после чего упадут температуры: по его мнению, именно эти факторы станут решающими с точки зрения начавшегося в июне контрнаступления ВСУ. Pravda.Ru обратилась к военным экспертам с вопросами о том, как смена сезонов повлияет на ход военных действий. Опрошенные специалисты выразили уверенность, что начало осеннего периода положит конец украинскому "контрнаступу".

Фото: kyivpost.com

Оправдания Киева

Военный обозреватель Алексей Суконкин, комментируя слова ранее упомянутого украинского военного, отметил, что боевая задача может быть выполнена при любых погодных условиях. Тем не менее, по его словам, Киев оправдывается плохими погодными условиями, чтобы прикрыть в глазах западных партнеров неудачи своей военной кампании,

"По собственному опыту могу сказать, что когда я еще когда-то давным-давно служил в наших вооруженных силах, и когда ставилась какая-то задача, то она выполнялась при любой погоде. Поэтому вот все эти отговорки — это просто способы найти причину, найти виновного в каких-то провалах, в невозможности достичь каких-то целей. То есть то грязь, то снег, то "зеленка" так называемая, когда листья распускаются и под деревьями не видно. Всегда у стороны, которая терпит поражение, всегда будут подобные высказывания", — рассказал он.

Суконкин также выразил мнение, что основным моментом боевых действий в осенний период станет окончание контрнаступления ВСУ.

"Ключевым событием станет организационное прекращение вот этого украинского контрнаступления, то есть когда они окончательно выбьются из сил, и это будет тот Рубикон, после которого ситуация должна стратегически поменяться [...] На поле боя технически они могут выдохнуться очень скоро, потому что вот эта 82-я бригада — это было самое мощное соединение украинских войск, вооруженное самыми передовыми образцами западного вооружения. И можно предположить, что оно предназначалось для операций уже в Мелитополе или даже в Крыму. Но они дотуда не дошли, а остальные подразделения, которые были брошены на прорыв в Запорожье, понесли тяжелейшие потери. Части так называемого 10-го армейского корпуса, который тоже был в резерве, уже больше месяца задействованы в попытках прорыва обороны, они тоже истощены. Продолжать наступление у ВСУ сейчас просто нечем", — сказал собеседник Pravda.Ru.

Правила игры поменяются

С Суконкным согласился и заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. Он выразил уверенность в том, что из-за изнеможения ВСУ украинское наступление прекратится, а вместо него будет российское.

"ВСУ исчерпали свои силы для наступления. Поэтому ожидать, что будут изменения, есть все основания. Я лично предполагаю, что с большой вероятностью ВСУ могут перейти уже и к обороне, тогда как наши войска могут начать полномасштабное наступление", — сказал эксперт.

По его мнению, в ходе осени Россия будет готовить почву для смены расстановки сил уже этой зимой.

"Я думаю, что в период распутицы наши будут действовать ограниченными силами на локальных направлениях, чтобы создать благоприятные условия для действий зимой, а ВСУ перейдут к обороне, стремясь не допустить каких-то успехов в наших ограниченных действиях. А зимой есть основание рассчитывать на наше крупномасштабное наступление. Но еще раз подчеркиваю, что это всё сейчас зависит не от возможностей наших войск. Это всё полностью зависит от политики. Наши войска могут сейчас решать задачи по разгрому противника самым решительным образом", — добавил Сивков.

Он также отметил, что ситуация осенью будет напоминать события СВО этой весной. Более того, эксперт предсказал участие еще одной страны в конфликте на Украине.

"Все идет к боевым действиям, напоминающим весну. А переломность будет определяться другими факторами, и это будет не СВО. Осенью и ближе к зиме, когда более-менее замерзнет всё, весьма вероятно втягивание в конфликт Польши со стороны Балтии, они к этому открыто уже готовятся, к такому развитию ситуации", — заключил собеседник Pravda.Ru.