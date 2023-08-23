23 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаки по России при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Украинские военные предприняли попытку атаковать Москву и Подмосковье, была повреждена одна из башен бизнес-центра "Москва-сити". В столичном регионе пострадавших не было. Украина также атаковала и Белгородскую область: там при помощи БПЛА были сброшены гранаты, в результате чего погибло три человека. Pravda.Ru рассказывает о деталях произошедшего.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем телеграм-канале, что ранним утром 23 августа над Москвой и Подмосковьем системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники.
"Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он, позднее добавив, что третий дрон был сбит в районе Химок.
Эту информацию подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что пострадавших не было и раскрыли детали полета беспилотников.
"23 августа с.г. в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити", — говорилось в заявлении оборонного ведомства.
В сети также появились фото и видео с мест падения БПЛА. По данным телеграм-канала Mash, беспилотник упал в строящийся небоскреб One tower, урон был причинен на участке площадью 100 квадратных метров.
Отмечается также, что взрывная волна выбила стекла в жилой многоэтажке в центре Москвы. В Химках же обломок дрона повредил стену здания возле помещения, принадлежащего Ozon.
В этот же день стало известно, что украинский беспилотник сбросил две гранаты на территорию местного санатория в Белогородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория 2 гранаты с БПЛА. Пострадавших нет. Выбиты 4 окна и посечен фасад здания. На месте работают оперативные службы", — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Позднее Гладков рассказал, что обстрел привел к гибели трех мирных жителей. Губернатор принес соболезнования семьям близких.
"В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью", — заявил глава региона.
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