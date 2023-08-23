ВСУ массово атаковали российские города при помощи БПЛА. Что об этом известно?

23 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаки по России при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Украинские военные предприняли попытку атаковать Москву и Подмосковье, была повреждена одна из башен бизнес-центра "Москва-сити". В столичном регионе пострадавших не было. Украина также атаковала и Белгородскую область: там при помощи БПЛА были сброшены гранаты, в результате чего погибло три человека. Pravda.Ru рассказывает о деталях произошедшего.

Фото: topwar.ru

Москва и Подмосковье

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем телеграм-канале, что ранним утром 23 августа над Москвой и Подмосковьем системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники.

"Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он, позднее добавив, что третий дрон был сбит в районе Химок.

Эту информацию подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что пострадавших не было и раскрыли детали полета беспилотников.

"23 августа с.г. в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити", — говорилось в заявлении оборонного ведомства.

В сети также появились фото и видео с мест падения БПЛА. По данным телеграм-канала Mash, беспилотник упал в строящийся небоскреб One tower, урон был причинен на участке площадью 100 квадратных метров.

Отмечается также, что взрывная волна выбила стекла в жилой многоэтажке в центре Москвы. В Химках же обломок дрона повредил стену здания возле помещения, принадлежащего Ozon.

Белгородская область

В этот же день стало известно, что украинский беспилотник сбросил две гранаты на территорию местного санатория в Белогородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория 2 гранаты с БПЛА. Пострадавших нет. Выбиты 4 окна и посечен фасад здания. На месте работают оперативные службы", — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Позднее Гладков рассказал, что обстрел привел к гибели трех мирных жителей. Губернатор принес соболезнования семьям близких.

"В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью", — заявил глава региона.

Предыдущие атаки

В ночь на 18 августа вооружённые силы Украины (ВСУ) снова предприняли попытку атаки по Москве;

Вооружённые силы Украины 11 августа предприняли очередную попытку атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

9 августа на подлёте к Москве системой противовоздушной обороны (ПВО) было сбито два беспилотных летательных аппарата (БПЛА);

В воскресенье, 6 августа, около 11:00 была осуществлена попытка прорыва беспилотника на территорию Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин, информацию подтвердили в Минобороны РФ. В московском аэропорту Внуково был введён план "Ковёр";

30 июля произошёл целый ряд атак и попыток атак со стороны вооружённых сил Украины (ВСУ) на российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщения прокомментировали и в Министерстве обороны РФ. Один беспилотник попал в башню бизнес-центра Москва-сити, также беспилотники были сбиты на территории Подмосковья;

28 июля стало известно, что вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Московской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В этот раз попытка была пресечена, и, как сообщил московский мэр Сергей Собянин, не было допущено разрушений либо пострадавших;

24 июля ВСУ также пытались атаковать Москву при помощи БПЛА. В результате урон был нанесён двум нежилым зданиям в Москве, также никто не пострадал. Так, от падения дронов пострадали: здание по адресу Комсомольский проспект, дом 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева;

30 мая дроны попали в жилые дома в столице на улице Атласова в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также зафиксированы происшествия и в Подмосковье — в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщило минобороны, всего в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотников самолётного типа.