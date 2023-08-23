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Петр Ермилин

ВСУ массово атаковали российские города при помощи БПЛА. Что об этом известно?

Силовые структуры » Военные новости

23 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаки по России при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Украинские военные предприняли попытку атаковать Москву и Подмосковье, была повреждена одна из башен бизнес-центра "Москва-сити". В столичном регионе пострадавших не было. Украина также атаковала и Белгородскую область: там при помощи БПЛА были сброшены гранаты, в результате чего погибло три человека. Pravda.Ru рассказывает о деталях произошедшего.

ВСУ массово атаковали российские города при помощи БПЛА. Что об этом известно?
Фото: topwar.ru

Москва и Подмосковье

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем телеграм-канале, что ранним утром 23 августа над Москвой и Подмосковьем системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники. 

"Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он, позднее добавив, что третий дрон был сбит в районе Химок.

Эту информацию подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что пострадавших не было и раскрыли детали полета беспилотников.

"23 августа с.г. в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити", — говорилось в заявлении оборонного ведомства.

В сети также появились фото и видео с мест падения БПЛА. По данным телеграм-канала Mash, беспилотник упал в строящийся небоскреб One tower, урон был причинен на участке площадью 100 квадратных метров. 

Отмечается также, что взрывная волна выбила стекла в жилой многоэтажке в центре Москвы. В Химках же обломок дрона повредил стену здания возле помещения, принадлежащего Ozon.

Белгородская область

В этот же день стало известно, что украинский беспилотник сбросил две гранаты на территорию местного санатория в Белогородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория 2 гранаты с БПЛА. Пострадавших нет. Выбиты 4 окна и посечен фасад здания. На месте работают оперативные службы", — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Позднее Гладков рассказал, что обстрел привел к гибели трех мирных жителей. Губернатор принес соболезнования семьям близких.

"В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью", — заявил глава региона.

Предыдущие атаки

  • В ночь на 18 августа вооружённые силы Украины (ВСУ) снова предприняли попытку атаки по Москве;
  • Вооружённые силы Украины 11 августа предприняли очередную попытку атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
  • 9 августа на подлёте к Москве системой противовоздушной обороны (ПВО) было сбито два беспилотных летательных аппарата (БПЛА);
  • В воскресенье, 6 августа, около 11:00 была осуществлена попытка прорыва беспилотника на территорию Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин, информацию подтвердили в Минобороны РФ. В московском аэропорту Внуково был введён план "Ковёр";
  • 30 июля произошёл целый ряд атак и попыток атак со стороны вооружённых сил Украины (ВСУ) на российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщения прокомментировали и в Министерстве обороны РФ. Один беспилотник попал в башню бизнес-центра Москва-сити, также беспилотники были сбиты на территории Подмосковья;
  • 28 июля стало известно, что вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Московской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В этот раз попытка была пресечена, и, как сообщил московский мэр Сергей Собянин, не было допущено разрушений либо пострадавших;
  • 24 июля ВСУ также пытались атаковать Москву при помощи БПЛА. В результате урон был нанесён двум нежилым зданиям в Москве, также никто не пострадал. Так, от падения дронов пострадали: здание по адресу Комсомольский проспект, дом 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева;
  • 30 мая дроны попали в жилые дома в столице на улице Атласова в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также зафиксированы происшествия и в Подмосковье — в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщило минобороны, всего в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотников самолётного типа.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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