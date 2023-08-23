Российский полковник раскрыл новую тактику ВСУ в зоне СВО

Идет третий месяц контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое, как признают в Киеве и на Западе, не показывает достаточных результатов. ВСУ регулярно пытаются поменять подходы и сменить стратегию боевых действий. Сейчас ВСУ активно работают по нескольким направлениям и при помощи "мясных штурмов" и "накатов" пытаются выбить из равновесия и измотать российских военных. О том, эффективен ли этот подход и какая стратегия для ВСУ стала наиболее актуальной, Pravda.Ru рассказал военный эксперт, военный историк, директор музея ПВО, половник в отставке Юрий Кнутов.

Фото: kyivpost.com

"Новая тактика сейчас уже используется достаточно активно. Ее смысл заключается, что выбраны два направления. На самом деле, их три, но третье — артемовское — "захлебнулось" в силу того, что мы под Купянском достаточно активно продвигаемся вперед. Часть сил была снята и переброшена именно на купянское направление. Пусть это не такие большие темпы, но для специальной военной операции вполне достаточные. Такая же история с Запорожьем", — рассказал специалист.

Говоря о двух других направлениях, Кнутов выделил угледарское и ореховское направления.

"Там киевский режим пытается продавить нашу оборону, идут очень тяжелые бои. Кстати, на угледарском направлении Украина смогла выйти уже на ряде участков к первой линии обороны и пытается использовать так называемые "мясные штурмы". Их смысл заключается в том, что к нашей оборонительной линии на бронетранспортерах или боевых бронированных машинах перебрасывают часть взвода личного состава, его быстро десантируют и машины уезжают. Во время этой операции нет поддержки со стороны танков, либо артиллерии. Но это связано не с тем, что Украина рассматривает своих солдат как людей, которым не нужно никакое дополнительное подкрепление", — объяснил собеседник Pravda.Ru.

Он также рассказал о том, что представляет собой тактика "мясных штурмов". Кнутов пояснил, что подобная стратегия крайне затратна и сложна для самих ВСУ, однако ее цель — это "обескровливание" российской армии. В рамках такой стратегии ВСУ действуют "накатами", добавил эксперт.

"Огонь в основном ведется артиллерией, вначале примерно в течение двух-трех часов по нашим позициям, затем сразу на двух-трех участках происходит такой волновой "накат". При этом два участка являются вспомогательными, один — основным. В последующем, если мы эту атаку отбиваем, противник отходит, но через некоторое время атака снова повторяется, и так по несколько раз в день и на постоянной основе. При этом работает артиллерия по нашему тылу с таким расчетом, чтобы нам осложнить подвоз резервов и ротацию. За счет этого происходит изматывание и обескровливание нашего личного состава. Естественно, противник несет колоссальные потери. Здесь вопросов нет. Но расчет на то, что нас измотают, обескровят и где-то смогут продавить", — рассказал полковник.

Российской армии, по словам Кнутова, сейчас нужно "удержать позиции и не дать противнику прорваться", измотать ВСУ по угледарскому и ореховскому направлениям.

ВСУ, в свою очередь, начинают мобилизовать свои оставшиеся последние резервы, которые были предназначены для прорыва обороны. Кнутов пояснил, что основная задача Украины оказывать постоянное давление на укрепления России, прорывать ее линию обороны, после чего вводить оставшиеся резервы и выходить на "оперативный простор".

Он также отметил, что сейчас Украина придерживается тех же принципов, которых она в последние месяцы использовала для прорыва российской обороны, что, по мнению Кнутова, на ряде участков это дает свои результаты. Директор музея ПВО также напомнил, что у ВСУ активно работают высокоточное оружие, артиллерия, цель которой за счет интенсивного огня постараться разрушить наши укрепления и создать возможность для продвижения украинских войск.

"У ВСУ уже пойдут в действие резервы, которые пока еще в небольшом количестве, но остаются у противника. Это в первую очередь вот эти бригады, подготовленные в странах НАТО, должны в место прорыва устремиться, расширить его и, соответственно, попытаться развить наступление. Главное направление, как я уже сказал, это угледарское в стороне Мариуполя и ореховское – это Токмак, Бердянск, либо Мелитополь. Это до сих пор остается, эти направления не сняты. Поэтому сейчас у нас основная задача – удержать ключевые позиции, которые мы на сегодняшний день занимаем, развить наступление в районе Купянска и не снижать темпов давления на противника и за счет этого у нас есть возможность взять под свой контроль Купянск, взять в полуокружение, а потом фактически освободить Купянск. В последующем двигаться в сторону Харькова", — заключил собеседник Pravda.Ru