Украина сделала признание о роли Запада в атаках на Крым

4:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире заявил, что страны Запада поддерживают Киев в нанесении ударов по Крымскому полуострову. Pravda.Ru приводит заявление украинского политика и изучает реакцию российских официальных лиц на слова представителя Украины.

Фото: https://www.thedrive.com/the-war-zone/rare-russian-variant-of-bm-21-grad-appears-to-be-guarding-sevastopol-bay

Признание Киева

"Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили – "нет-нет, давайте только без этого". Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское", — об этом в эфире телеканала Рада заявил Подоляк.

Он также отметил, что число "неустановленных беспилотников", атакующих Россию, будет только расти.

"Что касается России, то там беспилотники. Давайте здесь зафиксируем официальную позицию — не установленной природы. И безусловно количество этих беспилотников будет увеличиваться", — добавил украинский представитель.

Реакция России

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет прокомментировал это заявление и сообщил, что таким образом Украина признала, что Запад является бенефициаром "кровавого конфликта" на Украине и подтверждением того, что Запад ведет войну против России.

"Это откровенное признание того, что Запад ведет войну против России. Именно Запад является основным бенефициаром кровавого конфликта на Украине", — отметил парламентарий.

Что касается Крыма, Шеремет подчеркнул, что в случае любых нападок на полуостров Запад будет вынужден на них ответить.

"Может, России пора уже испытать свои мощнейшие баллистические ракеты, которые необязательно могут быть напичканы ядерным зарядом, но они и так способны разнести в пух и прах всех недругов российского народа", — добавил Михаил Шеремет.

В свою очередь депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев счел фашистским подобное заявление Подоляка.

"Абсолютно фашистское заявление прозвучало из киевского офиса – уничтожение "всего российского" в Крыму. Это означает уничтожение всех жителей Крыма, граждан России – русских, украинцев, крымских татар, белорусов, немцев, евреев, армян, греков и других. Только за то, что они российские граждане", — приводит слова Ивлева РИА Новости.

Атаки Украины на Крым

Крымский полуостров регулярно становился объектом попыток атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с переменным успехом.

Так, например, 25 августа Министерство обороны РФ рассказало о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым при помощи 42 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). До этого о нескольких сбитых ночью дронах рассказал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

17 июля 2023 года Украина совершила вторую террористическую атаку на Крымский мост при помощи надводных дронов. В результате атаки погибли двое взрослых и пострадала несовершеннолетняя девочка, дочь погибших. На время было остановлено движение по мосту, как железнодорожное, так и автомобильное. Транспортная инфраструктура была восстановлена в течение дня. Вице-премьер Марат Хуснуллин, комментируя затраты российского бюджета на восстановление Крымского моста после атаки, оценил этот ущерб в 1-1,3 млрд рублей.

8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова между единственной аркой и островом Тузла произошёл взрыв. Согласно официальному сообщению Федеральной службы безопасности Российской Федерации, подрыв осуществлён в 6:03 по местному времени. Сообщалось, что источником стал взрыв грузового автомобиля. Пламя от взорванной фуры перекинулось на семь топливных цистерн железнодорожного состава.

В течение нескольких секунд были обрушены три пролёта шоссейной части моста, а на железнодорожном мосту в следовавшем по нему составе загорелись семь топливных вагонов-цистерн. Протяжённость повреждений шоссейного полотна составила более 250 метров. Погибли пять человек: водитель грузовика, а также водитель и три пассажира легковой машины, ехавшей рядом.