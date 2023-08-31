На подлете к Москве сбили украинский дрон. Что известно об атаке ВСУ?

В Подмосковье был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предоставленной мэром Москвы Сергеем Собяниным информации, инцидент произошел в Воскресенском районе под Москвой. Как отчиталось Минобороны РФ, дрон был уничтожен при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО).

Фото: openverse.org

"Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", — написал мэр столицы в своем телеграм-канале.

Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он перехвачен над Московской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Утром 31 августа пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области", -- цитирует ТАСС представителей ведомства.

Предыдущие атаки

В ночь на 30 августа Псковская, Брянская, Орловская, Рязанская Калужская и Московская области, а также Севастополь подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию об этом раскрыли в Министерстве обороны РФ. В Псковской области из-за атаки произошел пожар, связанный с возгоранием военных самолетов, в других же регионах беспилотники были перехвачены и нанесли инфраструктуре городов меньший ущерб;

25 августа Министерство обороны РФ рассказало о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым при помощи 42 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);

23 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаки по России при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Украинские военные предприняли попытку атаковать Москву и Подмосковье, была повреждена одна из башен бизнес-центра "Москва-сити". В столичном регионе пострадавших не было. Украина также атаковала и Белгородскую область: там при помощи БПЛА были сброшены гранаты, в результате чего погибло три человека;

В ночь на 18 августа вооружённые силы Украины (ВСУ) снова предприняли попытку атаки по Москве;

Вооружённые силы Украины 11 августа предприняли очередную попытку атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

9 августа на подлёте к Москве системой противовоздушной обороны (ПВО) было сбито два беспилотных летательных аппарата (БПЛА);

В воскресенье, 6 августа, около 11:00 была осуществлена попытка прорыва беспилотника на территорию Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин, информацию подтвердили в Минобороны РФ. В московском аэропорту Внуково был введён план "Ковёр"

30 июля произошёл целый ряд атак и попыток атак со стороны вооружённых сил Украины (ВСУ) на российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщения прокомментировали и в Министерстве обороны РФ. Один беспилотник попал в башню бизнес-центра Москва-сити, также беспилотники были сбиты на территории Подмосковья;

28 июля стало известно, что вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Московской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В этот раз попытка была пресечена, и, как сообщил московский мэр Сергей Собянин, не было допущено разрушений либо пострадавших;

24 июля ВСУ также пытались атаковать Москву при помощи БПЛА. В результате урон был нанесён двум нежилым зданиям в Москве, также никто не пострадал. Так, от падения дронов пострадали: здание по адресу Комсомольский проспект, дом 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева;

30 мая дроны попали в жилые дома в столице на улице Атласова в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также зафиксированы происшествия и в Подмосковье — в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщило минобороны, всего в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотников самолётного типа.