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Петр Ермилин

На подлете к Москве сбили украинский дрон. Что известно об атаке ВСУ?

Силовые структуры » Военные новости

В Подмосковье был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предоставленной мэром Москвы Сергеем Собяниным информации, инцидент произошел в Воскресенском районе под Москвой. Как отчиталось Минобороны РФ, дрон был уничтожен при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО).

На подлете к Москве сбили украинский дрон. Что известно об атаке ВСУ?
Фото: openverse.org

"Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", — написал мэр столицы в своем телеграм-канале.

Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он перехвачен над Московской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Утром 31 августа пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области", -- цитирует ТАСС представителей ведомства.

Предыдущие атаки

  • В ночь на 30 августа Псковская, Брянская, Орловская, Рязанская Калужская и Московская области, а также Севастополь подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию об этом раскрыли в Министерстве обороны РФ. В Псковской области из-за атаки произошел пожар, связанный с возгоранием военных самолетов, в других же регионах беспилотники были перехвачены и нанесли инфраструктуре городов меньший ущерб;
  • 25 августа Министерство обороны РФ рассказало о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым при помощи 42 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);
  • 23 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаки по России при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Украинские военные предприняли попытку атаковать Москву и Подмосковье, была повреждена одна из башен бизнес-центра "Москва-сити". В столичном регионе пострадавших не было. Украина также атаковала и Белгородскую область: там при помощи БПЛА были сброшены гранаты, в результате чего погибло три человека;
  • В ночь на 18 августа вооружённые силы Украины (ВСУ) снова предприняли попытку атаки по Москве;
  • Вооружённые силы Украины 11 августа предприняли очередную попытку атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
  • 9 августа на подлёте к Москве системой противовоздушной обороны (ПВО) было сбито два беспилотных летательных аппарата (БПЛА);
  • В воскресенье, 6 августа, около 11:00 была осуществлена попытка прорыва беспилотника на территорию Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин, информацию подтвердили в Минобороны РФ. В московском аэропорту Внуково был введён план "Ковёр"
  • 30 июля произошёл целый ряд атак и попыток атак со стороны вооружённых сил Украины (ВСУ) на российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщения прокомментировали и в Министерстве обороны РФ. Один беспилотник попал в башню бизнес-центра Москва-сити, также беспилотники были сбиты на территории Подмосковья;
  • 28 июля стало известно, что вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Московской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В этот раз попытка была пресечена, и, как сообщил московский мэр Сергей Собянин, не было допущено разрушений либо пострадавших;
  • 24 июля ВСУ также пытались атаковать Москву при помощи БПЛА. В результате урон был нанесён двум нежилым зданиям в Москве, также никто не пострадал. Так, от падения дронов пострадали: здание по адресу Комсомольский проспект, дом 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева;
  • 30 мая дроны попали в жилые дома в столице на улице Атласова в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также зафиксированы происшествия и в Подмосковье — в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщило минобороны, всего в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотников самолётного типа.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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