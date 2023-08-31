Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Названы сроки начала контрнаступления России

5:47
Силовые структуры » Военные новости

В начале июня началось контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). В эту военную кампанию было вложено множество средств, техники западного образца, однако, как отмечают российские, западные официальные лица (а теперь уже и украинские), "контрнаступ" провалился. Многие из экспертов писали, что следующим этапом станет следующее контрнаступление. В этот раз — российское. Pravda.Ru побеседовала с военным экспертом и политологом Алексеем Живым о российской контрнаступательной операции и приводит его слова о самых важных аспектах, касающихся этого военного события.

Названы сроки начала контрнаступления России
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Когда и при каких условиях начнется контрнаступление ВС РФ?

Контрнаступление российской армии разными экспертами ожидается в сентябре-октябре-месяце. Оно, очевидно, должно пройти при сухой погоде, если вообще все наступательные боевые действия, особенно на Южном фронте, где очень много полей и чернозема, должны проходить до сезона похолодания и дождей. Как только польют дожди в середине-конце октября, наступать на тяжелой технике уже будет невозможно. Соответственно, по логике вещей, мы должны дождаться, когда украинские силы выдохнутся и после этого на ряде направлений наступление начать.

Где может начаться контрнаступление ВС РФ?

На Купянском направлении мы его начали месяц назад, и есть определенный результат. Где еще можно ожидать наступления? На Запорожском направлении. Просто из логики событий Запорожское направление самое перспективное, но и самое опасное, потому что ровно такую же оборонительную деятельность, как ведем мы, успешную, разматывая одну за другой бригады ВСУ, в теории может вести и наш противник. Поэтому наш единственный шанс наступать по этим степям — это сделать наше наступление абсолютно внезапным для противника, обрушить его оборонительную линию, атакуя заставить его быстро бежать с поля боя. Это наступление может отодвинуть линию фронта от текущих городов — Васильевки, Токмака, Пологов — в сторону Орехово, Гуляйполе или даже дальше, может быть, до Запорожья.

Было бы разумно для дальнейшего Херсона сейчас занять город Запорожье, тем более что он является субъектом Российской Федерации, как мы знаем, в соответствии с референдумами Конституции, чтобы потом по правому берегу можно было бы освободить другие города и в первую очередь Херсон. Но на данном этапе эта операция выглядит, на мой взгляд, достаточно рискованной и тяжелой, потому что Запорожье — это город-миллионник, огромная агломерация, если украинцы решат обороняться в этом городе, то это будет вторым Мариуполем. Это, конечно, не в интересах российской армии.

Может контрнаступление ВС РФ стать завершающим этапом СВО?

Однозначно нет. Стороны, по крайней мере, противная сторона не просто не демонстрирует стремления к переговорам, а, напротив, увеличивает милитаризацию, мобилизацию на Украине, превращают это во всеобщую трагедию, то есть выхватывают всех мужиков, всех мужчин от 18 до 65 лет даже, в том числе инвалидов детства. Два: уже закрыли выезд украинской молодежи от 16 до 18, то есть явно с прицелом на то, что они тоже будут в ближайшее время мобилизованы. Три: американцы готовятся поставлять в товарных количествах боевые самолеты и соответствующие выстрелы, ракеты, бомбы и так далее, американцы планируют поставлять свои танки ВСУ. И пока, напротив, кажется, что мы готовимся к еще весьма продолжительному конфликту

Когда ситуация может измениться?

Что-то может измениться после выборов в США, если вдруг во время выборов демократ Байден проиграет выборы Трампу, и тогда, может быть, с Трампом удастся договориться, и он сократит помощь Украине, Украина вынуждена будет просто капитулировать в связи с тем, что резко сократится ей помощь. Но до этих выборов еще надо дожить, они в ноябре 2024 года.

С другой стороны, полагаться на американские выборы — это ставить себя в неловкое положение, потому что если по каким-то причинам американские демократы выиграют эти выборы, то, получается, все наши годовые планы попадут впросак, потому что мы будем готовиться к тому, что сможем "замирить" Украину после выборов, а Украина не "замирится". Но нам, конечно, надо полностью свои военные планы готовить и реализовывать, не оглядываясь вообще ни на кого.

Чего ждать от военной кампании с приходом осени?

У ВСУ еще не закончился наступательный резерв, они еще будут пробовать, наступать наверное, до середины сентября точно, а может быть и до конца сентября, у них еще как минимум, по открытым данным, до половины средств наступления не израсходовано. Они будут пробовать наступать на тех направлениях, на которых наступают. Мы либо начнем свои наступательные действия одновременно с их наступательными действиями, но на других участках фронта, либо дождемся, когда они полностью иссякнут, и после этого начнем наступать.

В этот осенне-зимний период все постараются все свои военные планы реализовать до конца октября, потом, ноябрь-декабрь, будет некий перерыв, передышка, заморозка, а потом, если почва промерзнет, то будет какая-то зимняя кампания одной из сторон.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу россия украина запорожье минобороны
Новости Все >
Дандыкин: украинские корабли, которые пойдут по "альтернативному зерновому коридору", сильно рискуют
Жозеп Боррель: восьмой транш на оружие для армии Украины всё ещё заблокирован
Садальский высмеял запрет Минкультом фильма "Барби"
Глава СНБО Данилов: ВСУ применяют только собственное оружие для ударов по РФ
Директор театра Николай Троицкий назвал варварством лондонскую версию балета Чайковского "Щелкунчик"
Одноклассники комиксами адаптируют детей к школе
Питерского священника приговорили к 3 годам колонии за "фейки про армию"
Lidovky: руководству Украины придётся пойти на территориальные уступки России
В Москве задержали администратора telegram-канала Moscow Calling за дискредитацию ВС РФ
NZZ: истребители F-16 могут навредить ВСУ, поскольку базы с ними станут целью ВС РФ
Популярное
Зеленский взбесил старика Байдена во время первой встречи в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.

The Guardian: Зеленский разозлил Байдена во время первой встречи в Белом доме
Украине предстоит испытать последствия более жёсткого ведения СВО
После атаки БПЛА на Псков Кремль будет вынужден действовать жёстче в СВО на Украине
Удар по Киеву и области был самым масштабным с весны этого года
"Причина смерти - Украина": офицеры НАТО гибнут по всему миру
Казино Монако строились на костях бедняков Сергей Лебедев В Латинской Америке нарастает геополитическое влияние Китая Светлана Батанова Президент Сербии на встрече в Афинах подчеркнул нерушимость курса страны Михаил Плисюк
"Золотой стандарт": с сентября россиян ждут изменения
Отношение Путина к санкциям взбесило Макрона и Шольца
Вертолёты Ми-8 уничтожены после столкновения в небе над ДНР
Вертолёты Ми-8 уничтожены после столкновения в небе над ДНР
Последние материалы
Питерского священника приговорили к 3 годам колонии за "фейки про армию"
Lidovky: руководству Украины придётся пойти на территориальные уступки России
Ученые поделились информацией о пользе сна для организма
Светлана Крючкова: "Меня всегда спасает чувство юмора!"
В Москве задержали администратора telegram-канала Moscow Calling за дискредитацию ВС РФ
NZZ: истребители F-16 могут навредить ВСУ, поскольку базы с ними станут целью ВС РФ
Зеленский заявил, что 160 западных истребителей не позволят ВС РФ доминировать в небе
Российский военный волейбольным приёмом отбил гранату в бою у Клещеевки
Военный блогер: войскам необходима ротация
"Бест Вей": суд отказал прокуратуре в рассмотрении иска о незаконности кооператива
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников