Названы сроки начала контрнаступления России

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В начале июня началось контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). В эту военную кампанию было вложено множество средств, техники западного образца, однако, как отмечают российские, западные официальные лица (а теперь уже и украинские), "контрнаступ" провалился. Многие из экспертов писали, что следующим этапом станет следующее контрнаступление. В этот раз — российское. Pravda.Ru побеседовала с военным экспертом и политологом Алексеем Живым о российской контрнаступательной операции и приводит его слова о самых важных аспектах, касающихся этого военного события.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Когда и при каких условиях начнется контрнаступление ВС РФ?

Контрнаступление российской армии разными экспертами ожидается в сентябре-октябре-месяце. Оно, очевидно, должно пройти при сухой погоде, если вообще все наступательные боевые действия, особенно на Южном фронте, где очень много полей и чернозема, должны проходить до сезона похолодания и дождей. Как только польют дожди в середине-конце октября, наступать на тяжелой технике уже будет невозможно. Соответственно, по логике вещей, мы должны дождаться, когда украинские силы выдохнутся и после этого на ряде направлений наступление начать.

Где может начаться контрнаступление ВС РФ?

На Купянском направлении мы его начали месяц назад, и есть определенный результат. Где еще можно ожидать наступления? На Запорожском направлении. Просто из логики событий Запорожское направление самое перспективное, но и самое опасное, потому что ровно такую же оборонительную деятельность, как ведем мы, успешную, разматывая одну за другой бригады ВСУ, в теории может вести и наш противник. Поэтому наш единственный шанс наступать по этим степям — это сделать наше наступление абсолютно внезапным для противника, обрушить его оборонительную линию, атакуя заставить его быстро бежать с поля боя. Это наступление может отодвинуть линию фронта от текущих городов — Васильевки, Токмака, Пологов — в сторону Орехово, Гуляйполе или даже дальше, может быть, до Запорожья.

Было бы разумно для дальнейшего Херсона сейчас занять город Запорожье, тем более что он является субъектом Российской Федерации, как мы знаем, в соответствии с референдумами Конституции, чтобы потом по правому берегу можно было бы освободить другие города и в первую очередь Херсон. Но на данном этапе эта операция выглядит, на мой взгляд, достаточно рискованной и тяжелой, потому что Запорожье — это город-миллионник, огромная агломерация, если украинцы решат обороняться в этом городе, то это будет вторым Мариуполем. Это, конечно, не в интересах российской армии.

Может контрнаступление ВС РФ стать завершающим этапом СВО?

Однозначно нет. Стороны, по крайней мере, противная сторона не просто не демонстрирует стремления к переговорам, а, напротив, увеличивает милитаризацию, мобилизацию на Украине, превращают это во всеобщую трагедию, то есть выхватывают всех мужиков, всех мужчин от 18 до 65 лет даже, в том числе инвалидов детства. Два: уже закрыли выезд украинской молодежи от 16 до 18, то есть явно с прицелом на то, что они тоже будут в ближайшее время мобилизованы. Три: американцы готовятся поставлять в товарных количествах боевые самолеты и соответствующие выстрелы, ракеты, бомбы и так далее, американцы планируют поставлять свои танки ВСУ. И пока, напротив, кажется, что мы готовимся к еще весьма продолжительному конфликту

Когда ситуация может измениться?

Что-то может измениться после выборов в США, если вдруг во время выборов демократ Байден проиграет выборы Трампу, и тогда, может быть, с Трампом удастся договориться, и он сократит помощь Украине, Украина вынуждена будет просто капитулировать в связи с тем, что резко сократится ей помощь. Но до этих выборов еще надо дожить, они в ноябре 2024 года.

С другой стороны, полагаться на американские выборы — это ставить себя в неловкое положение, потому что если по каким-то причинам американские демократы выиграют эти выборы, то, получается, все наши годовые планы попадут впросак, потому что мы будем готовиться к тому, что сможем "замирить" Украину после выборов, а Украина не "замирится". Но нам, конечно, надо полностью свои военные планы готовить и реализовывать, не оглядываясь вообще ни на кого.

Чего ждать от военной кампании с приходом осени?

У ВСУ еще не закончился наступательный резерв, они еще будут пробовать, наступать наверное, до середины сентября точно, а может быть и до конца сентября, у них еще как минимум, по открытым данным, до половины средств наступления не израсходовано. Они будут пробовать наступать на тех направлениях, на которых наступают. Мы либо начнем свои наступательные действия одновременно с их наступательными действиями, но на других участках фронта, либо дождемся, когда они полностью иссякнут, и после этого начнем наступать.

В этот осенне-зимний период все постараются все свои военные планы реализовать до конца октября, потом, ноябрь-декабрь, будет некий перерыв, передышка, заморозка, а потом, если почва промерзнет, то будет какая-то зимняя кампания одной из сторон.