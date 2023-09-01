ВСУ снова осуществили массовую атаку дронов на РФ. Что известно об уроне?

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 1 сентября предприняли очередную попытку атаковать российские регионы при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В этот раз под удар попали город Курчатов, подмосковные Люберцы и Белгородская область. В результате атак пострадавших не было, однако был нанесен незначительный урон зданиям в Курчатове. Pravda.Ru рассказывает о ситуации.

Фото: Telegram: World Weapons News

Курская область, Курчатов

Об атаке на город, где находится Курская АЭС, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются", — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Позднее Старовойт раскрыл подробности об ущербе, который понес город в результате атаки.

"Подробности об утреннем налёте БПЛА на Курчатов. Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет. Падение второго БПЛА не подтверждено - пролёт первого беспилотника был ошибочно принят за ещё один", — уточнил он.

Москва, Люберцы

О том, что подмосковные Люберцы пытались атаковать ВСУ при помощи дрона, сообщил московский мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что в результате инцидента пострадавших не было.

"Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего. Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!", — написал мэр в своем телеграм-канале.

Как уточнял телеграм-канал Baza, в московских аэропортах "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" был временно объявлен режим "Ковер": воздушным судам был запрещён взлёт и посадка. К подобным мерам авиационные власти прибегают, когда в воздухе обнаруживается возможная угроза для гражданской авиации.

"Во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" число задержанных рейсов превысило 40", — цитирует агентство РИА Новости сервис "Яндекс.Расписание".

Белгородская область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о попытке ВСУ атаковать территорию РФ. Он уточнил, что атака была нейтрализована средствами ПВО.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он в своем телеграм-канале.

Информацию подтвердили и в Минобороны РФ.

"Сегодня утром около 07.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", — сообщило оборонное ведомство.

Предыдущие атаки беспилотников ВСУ

31 августа в Воскресенском районе Подмосковья был сбит беспилотник ВСУ;

В ночь на 30 августа Псковская, Брянская, Орловская, Рязанская Калужская и Московская области, а также Севастополь подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию об этом раскрыли в Министерстве обороны РФ. В Псковской области из-за атаки произошел пожар, связанный с возгоранием военных самолетов, в других же регионах беспилотники были перехвачены и нанесли инфраструктуре городов меньший ущерб;

25 августа Министерство обороны РФ рассказало о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым при помощи 42 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);

23 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаки по России при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Украинские военные предприняли попытку атаковать Москву и Подмосковье, была повреждена одна из башен бизнес-центра "Москва-сити". В столичном регионе пострадавших не было. Украина также атаковала и Белгородскую область: там при помощи БПЛА были сброшены гранаты, в результате чего погибло три человека;

В ночь на 18 августа вооружённые силы Украины (ВСУ) снова предприняли попытку атаки по Москве;

Вооружённые силы Украины 11 августа предприняли очередную попытку атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

9 августа на подлёте к Москве системой противовоздушной обороны (ПВО) было сбито два беспилотных летательных аппарата (БПЛА);

В воскресенье, 6 августа, около 11:00 была осуществлена попытка прорыва беспилотника на территорию Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин, информацию подтвердили в Минобороны РФ. В московском аэропорту Внуково был введён план "Ковёр"

30 июля произошёл целый ряд атак и попыток атак со стороны вооружённых сил Украины (ВСУ) на российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщения прокомментировали и в Министерстве обороны РФ. Один беспилотник попал в башню бизнес-центра Москва-сити, также беспилотники были сбиты на территории Подмосковья;

28 июля стало известно, что вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Московской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В этот раз попытка была пресечена, и, как сообщил московский мэр Сергей Собянин, не было допущено разрушений либо пострадавших;

24 июля ВСУ также пытались атаковать Москву при помощи БПЛА. В результате урон был нанесён двум нежилым зданиям в Москве, также никто не пострадал. Так, от падения дронов пострадали: здание по адресу Комсомольский проспект, дом 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева;

30 мая дроны попали в жилые дома в столице на улице Атласова в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также зафиксированы происшествия и в Подмосковье — в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщило минобороны, всего в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотников самолётного типа.