Телеканал BBC выпустил репортаж о захоронениях военных во Львове

3:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Кладбища украинских городов растут в геометрической прогрессии, почти везде появилось "огромное количество свежих могил" убитых военных, говорится в сюжете, показанном британским телеканалом ВВС.

Фото: Telegram: Донецкий фронт

Европейские журналисты поражены тем, что во Львове "необходимости в могилах так много, что места не хватает и приходится расчищать его под новые захоронения, убирая старые".

BBC отмечает, что речь идёт о "городе возле границы с Польшей, расположенном очень далеко от боёв на восточном фронте".

Тем не менее...

Во Львове — сотни, тысячи свежих солдатских могил.

Свежих покойных так много, что местные службы "расчищают участки, где лежат погибшие в предыдущих войнах, чтобы освободить место".

"Такова цена контрнаступления, которое пока не принесло… ничего", — звучит в сюжете.

Ещё одна западная журналистка "не смогла сдержать ужаса и просто кричала, увидев страшный конвейер: "выкопали троих, закопали десятерых".

По данным британской разведки, только за первых две недели июня в ВСУ оказалось 9,5 тысячи убитых и раненых, но с тех пор ситуация только усугубилась.

Существуют различные оценки реальных потерь ВСУ в боях на Украине, но все они колоссальны.

По просочившимся данным американской разведки, по состоянию на апрель из украинских военных рядов выбыло около 130 тысяч человек только убитыми и ранеными. Украинский сотовый оператор "Киевстар" недавно проговорился в рекламе (и тут же удалил её), что погибло и "сгинуло без вести" более 400 тысяч "героев", предложив отправить 400 тысяч смс с благотворительными целями. "Человеческие потери с украинской стороны огромны. Западная техника горит как спички. Всё гораздо хуже, чем нам показывают", — пишет издание Wirtualna Polska, ссылаясь на слова волонтёра с фронта. Экс-замглавы Европейского командования США Стивен Твитти также случайно проговорился, что "к лету 200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ и никто не скажет, где они сегодня". И это ещё до "русской мясорубки" августа-2023. Ранее европейские OSINT-специалисты (исследователи открытых данных) называли цифры в 300+ тысяч погибших и пропавших без вести бойцов ВСУ на июнь-2023.

Украина не в состоянии компенсировать потери на фронте своей вечной мобилизацией всех и вся. Киев официально заявил, что будет рассматривать мобилизацию ограниченно годных мужчин, а после — и всех мужчин страны.

Западные же военспецы сообщали, что цифры потерь ВСУ такие, что "их страшно и не нужно называть вслух". Новых мобилизованных, судя по всему, ждут лютые "мясные штурмы" и пополнение списка потерь…