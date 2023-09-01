Кладбища украинских городов растут в геометрической прогрессии, почти везде появилось "огромное количество свежих могил" убитых военных, говорится в сюжете, показанном британским телеканалом ВВС.
Европейские журналисты поражены тем, что во Львове "необходимости в могилах так много, что места не хватает и приходится расчищать его под новые захоронения, убирая старые".
BBC отмечает, что речь идёт о "городе возле границы с Польшей, расположенном очень далеко от боёв на восточном фронте".
Тем не менее...
"Такова цена контрнаступления, которое пока не принесло… ничего", — звучит в сюжете.
Ещё одна западная журналистка "не смогла сдержать ужаса и просто кричала, увидев страшный конвейер: "выкопали троих, закопали десятерых".
По данным британской разведки, только за первых две недели июня в ВСУ оказалось 9,5 тысячи убитых и раненых, но с тех пор ситуация только усугубилась.
Существуют различные оценки реальных потерь ВСУ в боях на Украине, но все они колоссальны.
Украина не в состоянии компенсировать потери на фронте своей вечной мобилизацией всех и вся. Киев официально заявил, что будет рассматривать мобилизацию ограниченно годных мужчин, а после — и всех мужчин страны.
Западные же военспецы сообщали, что цифры потерь ВСУ такие, что "их страшно и не нужно называть вслух". Новых мобилизованных, судя по всему, ждут лютые "мясные штурмы" и пополнение списка потерь…
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