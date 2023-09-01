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Олег Володин

Телеканал BBC выпустил репортаж о захоронениях военных во Львове

3:06
Силовые структуры » Военные новости

Кладбища украинских городов растут в геометрической прогрессии, почти везде появилось "огромное количество свежих могил" убитых военных, говорится в сюжете, показанном британским телеканалом ВВС.

Телеканал BBC выпустил репортаж о захоронениях военных во Львове
Фото: Telegram: Донецкий фронт

Европейские журналисты поражены тем, что во Львове "необходимости в могилах так много, что места не хватает и приходится расчищать его под новые захоронения, убирая старые".

BBC отмечает, что речь идёт о "городе возле границы с Польшей, расположенном очень далеко от боёв на восточном фронте".

Тем не менее...

  • Во Львове — сотни, тысячи свежих солдатских могил.
  • Свежих покойных так много, что местные службы "расчищают участки, где лежат погибшие в предыдущих войнах, чтобы освободить место".

"Такова цена контрнаступления, которое пока не принесло… ничего", — звучит в сюжете.

Ещё одна западная журналистка "не смогла сдержать ужаса и просто кричала, увидев страшный конвейер: "выкопали троих, закопали десятерых".

По данным британской разведки, только за первых две недели июня в ВСУ оказалось 9,5 тысячи убитых и раненых, но с тех пор ситуация только усугубилась.

Существуют различные оценки реальных потерь ВСУ в боях на Украине, но все они колоссальны.

  1. По просочившимся данным американской разведки, по состоянию на апрель из украинских военных рядов выбыло около 130 тысяч человек только убитыми и ранеными.
  2. Украинский сотовый оператор "Киевстар" недавно проговорился в рекламе (и тут же удалил её), что погибло и "сгинуло без вести" более 400 тысяч "героев", предложив отправить 400 тысяч смс с благотворительными целями.
  3. "Человеческие потери с украинской стороны огромны. Западная техника горит как спички. Всё гораздо хуже, чем нам показывают", — пишет издание Wirtualna Polska, ссылаясь на слова волонтёра с фронта.
  4. Экс-замглавы Европейского командования США Стивен Твитти также случайно проговорился, что "к лету 200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ и никто не скажет, где они сегодня". И это ещё до "русской мясорубки" августа-2023.
  5. Ранее европейские OSINT-специалисты (исследователи открытых данных) называли цифры в 300+ тысяч погибших и пропавших без вести бойцов ВСУ на июнь-2023.

Украина не в состоянии компенсировать потери на фронте своей вечной мобилизацией всех и вся. Киев официально заявил, что будет рассматривать мобилизацию ограниченно годных мужчин, а после — и всех мужчин страны.

Западные же военспецы сообщали, что цифры потерь ВСУ такие, что "их страшно и не нужно называть вслух". Новых мобилизованных, судя по всему, ждут лютые "мясные штурмы" и пополнение списка потерь…

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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