ВСУ начали наступление под Угледаром. Чем ответит Россия?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали осуществлять наступательные действия под Угледаром, сообщил глава батальона "Восток" Александр Ходаковский. Наступление ВСУ, по его словам, происходит в районе населенных пунктов Новодонецкое и Новомайорское Донецкой народной республики (ДНР). Pravda.Ru разбирается с экспертами в том, зачем Украине наступление под Угледаром и каких успехов ВСУ может добиться в этом направлении.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Наступление ВСУ

Как рассказал Ходаковский, после нескольких дней артиллерийской подготовки ВСУ перешли к наступательным действиям на участке Новодонецкое — Новомайорское. Он также уточнил, что наибольшая активность наблюдается в районе посёлка Новодонецкое, где предпринимается попытка прорыва с применением большого числа бронетехники.

"Интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности сапёрам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное. В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточённый бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику", — позднее добавил он.

Еще позже он рассказал, что ВСУ удалость потеснить подразделения РФ, однако, по его словам, "результат пока скромнее усилий".

"Выведено из строя около четырёх танков противника (нет пока подтвержденной информации) и до взвода пехоты. Потраченные усилия взывают к продолжению наступления, но силы первой волны уже на исходе, поэтому противник готовится бросить в бой резервную 38 бригаду. Что же, ещё не вечер...", — заключил Ходаковский.

Главная цель ВСУ под Угледаром

В беседе с Pravda.Ru военный эксперт Алексей Живов объяснил, что цель ВСУ в направлении под Угледаром — взять под огневой контроль Волноваху, которая уже давно восстанавливается, после чего попробовать взять под огневой контроль трассу "Мариуполь — Донецк".

"Угледар находится левее Бахмута, это южный фланг Бахмута. Это в районе Волновахи получается фронт. Это наиболее близкое к Донецку направление. Угледар — там рядом Докучаевск и Марьинка. Мы там долго бьемся в Марьинке, не можем ее до конца очистить от противника. Если они там достигнут какого-то успеха, они могут выйти к Волновахе или приблизится к ней. А там идет трасса "Донецк — Мариуполь" рядом с Волновахой. Это некая угроза перерезания или взятия под огневой контроль крайне важной трассы, которая соединяет Донецк и Мариуполь по прямой, как раз недалеко от Волновахи проходит, магистраль такая есть. Раньше, насколько я помню, она была под огневым контролем, потом противника оттуда отодвинули", — объяснил он.

Ответ России

"В рамках нашей активной ответной обороны ответ всегда один: разбивать противника на марши, если мы его своевременно обнаруживаем, он группируется для маршевых бросков, и у нас нет дефицита боеприпасов, мы его просто на марше разбиваем или пускаем на минные поля. Если упреждающие удары и мирные поля не срабатывают, то противник на какую-то глубину заходит в наши позиции, после чего, соответственно, с нескольких сторон по нему производится огневое поражение, то есть его берут в котел или в полукотел. Прилетает авиация, прилетают вертолеты, начинают отрабатывать более плотно", — рассказал Живов.

Он также объяснил, что ВС РФ понимают под "активной обороной". По его словам, такой стратегический подход подразумевает умение воспользоваться случаем при атаке противника.

"Каждый раз когда противник наступает не на всех участках фронта, а на отдельном участке фронта, он выходит из-под своих собственных военных коммуникаций. Это и снабжение, и ротация, и защита от беспилотников, защита от авиации, ПВО. Он "оголяется". И в этот момент по нему наносятся удары. В этом и есть смысл активной обороны. Она не всегда, естественно, проходит по нашей воле", — заключил военный эксперт.