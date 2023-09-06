TopWar: "РФ наводит ужас и смерть дылдой-убийцей ФАБ-1500 УМПК"

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Российские ВКС в ходе СВО начали применять против украинских войск авиабомбы ФАБ-1500 М54, которые оснащены универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), отмечает TopWar.

Фото: t.me/Fighterbomber

На сегодняшний день это самая дальнобойная бомба ВКС РФ с мощностью, достаточной чтобы крушить опорники, мосты, здания и даже бункеры врага. В США такие бомбы называют "Tallboy-Killer" — проще говоря "дылда-убийца".

Впервые о применении "полуторатонки" сообщил популярный военный Теlegram-канал об авиации Fighterbomber. Он рассказал, что модернизировать бомбу пришлось полностью, для её доставки были созданы новые механизмы — но уже на днях "первая УМПК ФАБ-1500 М54 точно нашла свою боевую цель прямым попаданием".

Истребитель С-34 может одновременно нести две такие бомбы с 700 кг взрывчатки в каждой, а скоро — будет подниматься и с тремя одновременно. Стоит отметить, что их могут носить не только Су-34 и Су-35 последних серий, но и и более ранние Су-34.

Заявленная точность составляет 5 метров, воронка от взрыва — 15 метров в диаметре, а зона поражения превышает 2 квадратных километра. Эксперт отметил, что "защититься от такой бомбы не получится.

Военспецы отмечают, что необходимо срочно улучшать взаимодействия фронтовой авиации с наземными войсками до уровня, позволяющего немедленное применение УМПК по свежеразведанным целям из положения "дежурства в воздухе".

В перспективе возможно появление и комплектов УМПК, имеющих лазерную головку самонаведения, как у американских LJDAM (Laser JDAM). Эти бомбы идут к цели по координатам со спутника.

В России такие есть, но пока изготавливаются они не в массовом порядке. Впрочем, за полтора года СВО Россия прошла большой путь в части совершенствования авиационных боеприпасов — даже больше, чем за весь период после распада СССР.

Впрочем, военспецы и военкоры уже обсуждают возможность создания аналогичных систем для бомб:

ФАБ-3000,

ФАБ-5000

"лютейших" ФАБ-9000.

Как отмечает TopWar, "ФАБы, они же "чугуний" действительно могут многое. "Пятитонка" несет к цели 2,2 тонны ВВ и способна уходить в грунт почти на десять метров, ФАБ-9000 уходит под землю на 12 метров уже с 4,2 тоннами взрывчатки".

Издание добавляет, что ФАБы в 1.5 тонны, 5 тонн и даже девятитонные "успели опробовать в Афганистане" — и "если штурман укладывал ФАБ-3000 в небольшое ущелье, то оно просто переставало существовать".

Ну, а пока специалисты отмечают, что теперь Украине придется объявлять тревоги не только при взлете Миг-31 (носителя "Кинжалов"), но и при взлетах обычных Су-34 из Крыма, Ростова, и т. д.

Также, по их данным, новые и пока что "лишь" полуторатонные ФАБ-1500 УМПК уже полетели по ВСУ, ими уже "долбят армию противника", наводя "ошаление, ужас и смерть" на мобилизованных и "идейных" врагов.

И действительно, как сообщает военно-аналитический портал South Front, "украинские десантники сдались в плен сразу после знакомства с "умной" ФАБ-1500". Гарантировано умирать под такой "дылдой" им не хотелось...