Генштаб ЦАР: французские СМИ оклеветали группу "Вагнер"

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Центральноафриканской Республике с генералом Сакама, представителем Генштаба страны. Он рассказал, хорошо ли русские военные инструкторы готовят армию ЦАР, какую помощь республике предоставила Россия и чего ещё ждут в Африке от РФ, а также о том, как французские СМИ оклеветали группу "Вагнер".

Фото: Pravda.Ru

— С 2013 года вашу страну сотрясает череда кризисов и вооружённых конфликтов. Одной из сторон урегулирования конфликта является Россия. Как протекает ваше сотрудничество?

— Действительно, нашу страну сотрясало большое количество военных кризисов. Самый ужасный из них случился 24 марта 2013 года: были полностью попраны государство, юридическая система, законность, и наши земли погрузились в хаос. Чтобы восстановить безопасность нашего государства, мы обратились к дружественным странам, в том числе к Российской Федерации.

Военное сотрудничество с Россией помогло ЦАР вернуть государственность и восстановить страну.

— Не могли бы вы более детально рассказать о сотрудничестве России и ЦАР?

— При всём уважении к вашему вопросу я не смогу детально ответить на него, поскольку это вопрос безопасности. Наше сотрудничество — это серьёзная ежедневная работа. Русские инструкторы передают нашим военным профессиональные навыки. Результат полностью соответствует нашим ожиданиям. У нас функционирует образовательный центр в Беренго, где регулярно проходят образовательные программы для повышения профессионального уровня наших военных. Отмечу высокое качество предоставляемых услуг.

— Вы профессиональный военный. Насколько успешны русские военные инструкторы, с вашей точки зрения?

— После событий 2013 года армия ЦАР была полностью разрушена. Первой нашей задачей было вновь создать вооружённые силы.

Совместная работа с российскими инструкторами — это управление военными действиями и вмешательство военных российских инструкторов, особенно в зонах нестабильности.

Обучение на начальном этапе позволило нам собрать вооружённые силы, приобрести необходимое оборудование и научиться им пользоваться. Россия помогает нам вести необходимые военные действия. Постепенное становление нашей армии сегодня находится в активной фазе.

Мы надеемся на военное сотрудничество и с инженерными войсками России: они нам нужны не только с военной точки зрения, но и для реализации необходимых гражданских нужд. Надеюсь, что совместная ежедневная работа позволит нам перейти и к другим видам вооружённых сил. Это не только вооружение и формирование необходимых навыков у пехоты, но и:

БМП,

авиация,

военная техника.

Ведь вся наша военная техника была изъята. К счастью, российские партнёры проводят обучение не только в лагере Беренго, поэтому наши военные могут учиться в разных зонах ЦАР.

— Будучи генералом, вы видели военных из многих стран. В чём специфика российских военных инструкторов?

— Ежедневное сотрудничество с российскими инструкторами доказывает, что они представляют услуги высочайшего качества и очень профессионально справляются с возложенной на них миссией не только на местах военных действий, но и при обучении нашей армии.

Мы постоянно видим высочайший профессионализм российских инструкторов и понимаем, как сильно недостаёт таких знаний нашим военным. Надеемся, что обучение от российских инструкторов поможет наконец-то сделать сильной и армию ЦАР.

— Недавно французские СМИ сообщили, что в поместье знаменитого центральноафриканского императора Бокасса, где находится военно-учебный центр Беренго и где работают российские военные инструкторы, якобы были акты вандализма по отношению к могиле Бокасса. Как вы прокомментируете эту информацию?

— Беренго было передано в распоряжение российских инструкторов, которые с успехом выполняют поставленную перед ними задачу. Это один из самых крупных военных учебных центров, которые выпускают лучших профессионалов армии ЦАР. Чтобы прокомментировать состояние этой территории, я мог бы употребить слово "реабилитация". Потому что лагерь, который поступил в распоряжение российских инструкторов, находился в унынии. А сейчас на территории лагеря кипит жизнь и проводится обучение.