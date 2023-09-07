ВСУ снова атаковали регионы РФ беспилотниками: что известно об уроне

В ночь на 7 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаковать российские регионы при помощи своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В этот раз под удар попали Ростовская область, Москва и Брянск. В Ростовской области есть пострадавший, повреждена городская инфраструктура. Pravda.Ru рассказывает о новой серии атак.

Фото: openverse.org

Информацию об атаках подтвердили в Минобороны РФ.

"7 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских БПЛА, из них два над территорией Ростовской области и один над Раменским районом Московской области", — сообщило ведомство в 4:41 в своем телеграм-канале.

Позднее министерство добавило, что были осуществлены попытки атак на Брянскую область. По данным ведомства, это произошло в 6:30 и 7:00.

Ростовская область

Как рассказал глава Ростовской области Василий Голубев, средствами ПВО было сбито два БПЛА, один из упал за городом в западной части Ростова, а второй — в центре, в районе улицы Пушкинской, 42. В результате, по его словам, было повреждено несколько легковых автомобилей. Он добавил, что пострадал один человек, который отказался от госпитализации.

"Уточненная информация о последствиях в центре Ростова: повреждены фасады и выбиты окна 3-х зданий, повреждения получили несколько автомобилей. Обратился за медицинской помощью только один человек, с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался", — позднее добавил он.

В результате стало известно, что в регионе был объявлен режим ЧС в связи со сложившейся ситуацией.

"Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская, 39,41,42 с 09.00 вводится режим ЧС. В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание. Городские власти предложили жителям размещение в маневренном фонде. Проводится обход территорий для уточнения ущерба. После поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные людям выплаты", — говорилось в телеграм-канале Голубева.

О последствиях атаки рассказал и мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Он рассказал, что жителям пострадавших домов в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде.

Глава города также добавил, что из-за атаки были "нарушены условия жизнедеятельности" более 3000 человек. По его информации, в результате повреждения электрощита в зоне происшествия без света остались 20 домов.

"Работают спасатели по снятию нависших аварийных конструкций. На время проведения ремонтных работ жителям предложено переселиться в маневренный фонд", — рассказал он в своем телеграм-канале.

Брянская область

Александр Богомаз, губернатор Брянской области, проинформировал о трех атаки в результате атак ВСУ. В двух случаях из трех, как сообщил глава города, повреждений не было, однако в атаке, которая произошла примерно в 7:00, были повреждено остекление зданий.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — говорилось в его сообщении в телеграм-канале.

Москва

Об этой атаке сообщил и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы", — написал глава города.

Также уточнялось, что ночью были временно введены ограничения на полеты в аэропорте Домодедово, сейчас он работает в штатном режиме.

Предыдущие атаки

31 августа в Воскресенском районе Подмосковья был сбит беспилотник ВСУ;

В ночь на 30 августа Псковская, Брянская, Орловская, Рязанская Калужская и Московская области, а также Севастополь подверглись атаке БПЛА ВСУ. Информацию об этом раскрыли в Министерстве обороны РФ. В Псковской области из-за атаки произошел пожар, связанный с возгоранием военных самолетов, в других же регионах беспилотники были перехвачены и нанесли инфраструктуре городов меньший ущерб;

ВСУ 1 сентября предприняли очередную попытку атаковать российские регионы при помощи БПЛА. Под удар попали город Курчатов, подмосковные Люберцы и Белгородская область. В результате атак пострадавших не было, однако был нанесен незначительный урон зданиям в Курчатове.

25 августа Министерство обороны РФ рассказало о том, что ВСУ попытались атаковать Крым при помощи 42 БПЛА;

23 августа ВСУ предприняли очередную попытку атаки по России при помощи БПЛА. Украинские военные предприняли попытку атаковать Москву и Подмосковье, была повреждена одна из башен бизнес-центра "Москва-сити". В столичном регионе пострадавших не было. Украина также атаковала и Белгородскую область: там при помощи БПЛА были сброшены гранаты, в результате чего погибло три человека;

В ночь на 18 августа ВСУ снова предприняли попытку атаки по Москве;

Вооружённые силы Украины 11 августа предприняли очередную попытку атаковать Москву при помощи БПЛА.

Вооружённые силы Украины 11 августа предприняли очередную попытку атаковать Москву при помощи БПЛА. 9 августа на подлёте к Москве системой противовоздушной обороны (ПВО) было сбито два БПЛА;

В воскресенье, 6 августа, около 11:00 была осуществлена попытка прорыва беспилотника на территорию Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин, информацию подтвердили в Минобороны РФ. В московском аэропорту Внуково был введён план "Ковёр"

30 июля произошёл целый ряд атак и попыток атак со стороны ВСУ на российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщения прокомментировали и в Министерстве обороны РФ. Один беспилотник попал в башню бизнес-центра Москва-сити, также беспилотники были сбиты на территории Подмосковья;

28 июля стало известно, что ВСУ предприняли попытку атаковать объекты в Московской области при помощи БПЛА. В этот раз попытка была пресечена, и, как сообщил московский мэр Сергей Собянин, не было допущено разрушений либо пострадавших;

24 июля ВСУ также пытались атаковать Москву при помощи БПЛА. В результате урон был нанесён двум нежилым зданиям в Москве, также никто не пострадал. Так, от падения дронов пострадали: здание по адресу Комсомольский проспект, дом 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева;

30 мая дроны попали в жилые дома в столице на улице Атласова в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также зафиксированы происшествия и в Подмосковье — в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщило Минобороны, всего в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотников самолётного типа.