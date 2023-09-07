В ночь на 7 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаковать российские регионы при помощи своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В этот раз под удар попали Ростовская область, Москва и Брянск. В Ростовской области есть пострадавший, повреждена городская инфраструктура. Pravda.Ru рассказывает о новой серии атак.
Информацию об атаках подтвердили в Минобороны РФ.
"7 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских БПЛА, из них два над территорией Ростовской области и один над Раменским районом Московской области", — сообщило ведомство в 4:41 в своем телеграм-канале.
Позднее министерство добавило, что были осуществлены попытки атак на Брянскую область. По данным ведомства, это произошло в 6:30 и 7:00.
Как рассказал глава Ростовской области Василий Голубев, средствами ПВО было сбито два БПЛА, один из упал за городом в западной части Ростова, а второй — в центре, в районе улицы Пушкинской, 42. В результате, по его словам, было повреждено несколько легковых автомобилей. Он добавил, что пострадал один человек, который отказался от госпитализации.
"Уточненная информация о последствиях в центре Ростова: повреждены фасады и выбиты окна 3-х зданий, повреждения получили несколько автомобилей. Обратился за медицинской помощью только один человек, с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался", — позднее добавил он.
В результате стало известно, что в регионе был объявлен режим ЧС в связи со сложившейся ситуацией.
"Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская, 39,41,42 с 09.00 вводится режим ЧС. В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание. Городские власти предложили жителям размещение в маневренном фонде. Проводится обход территорий для уточнения ущерба. После поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные людям выплаты", — говорилось в телеграм-канале Голубева.
О последствиях атаки рассказал и мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Он рассказал, что жителям пострадавших домов в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде.
Глава города также добавил, что из-за атаки были "нарушены условия жизнедеятельности" более 3000 человек. По его информации, в результате повреждения электрощита в зоне происшествия без света остались 20 домов.
"Работают спасатели по снятию нависших аварийных конструкций. На время проведения ремонтных работ жителям предложено переселиться в маневренный фонд", — рассказал он в своем телеграм-канале.
Александр Богомаз, губернатор Брянской области, проинформировал о трех атаки в результате атак ВСУ. В двух случаях из трех, как сообщил глава города, повреждений не было, однако в атаке, которая произошла примерно в 7:00, были повреждено остекление зданий.
"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — говорилось в его сообщении в телеграм-канале.
Об этой атаке сообщил и мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы", — написал глава города.
Также уточнялось, что ночью были временно введены ограничения на полеты в аэропорте Домодедово, сейчас он работает в штатном режиме.
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