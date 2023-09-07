Украинская авантюра НАТО обернулась кошмаром для альянса. Шансов на то, что Россию можно победить в традиционной войне, у Запада нет. А хвалёная техника, поставленная Киеву, прекрасно горит, сокрушаются иноСМИ.
Последнее — это отдельный удар по западному ВПК. Широко разрекламированная продукция, с помпой продаваемая по всему миру, с треском проигрывает якобы "устаревшему" русскому оружию.
У Запада возникает дилемма:
Западные СМИ на днях с грустью признали потерю одного из четырнадцати Challenger 2, которые Великобритания пообещала передать Киеву в январе.
Журналисты Forbes констатировали гибель танка в районе Работино, а французская Le Figaro отметила, что танки и бронетехника, поставленные Западом, "один за другим горят на юге Украины".
Американцы на этом фоне поставлять Киеву танки Abrams М1 не торопятся. Им точно не нужны результаты как у германских, британских и французских тяжёлых бронированных машин.
Да и план по уничтожению европейского ВПК нужно довести до логического завершения — чтобы потом навязывать и продавать армиям стран НАТО "американскую непобедимую бронетехнику".
СМИ пытаются спасти ситуацию (точнее — репутацию) западного ВПК, убеждая — русским удалось уничтожить "всего шесть из 105 предоставленных украинцам танков западного производства, а именно пять Leopard 2 и один из 14 танков Challenger 2". То, что остальные танки еще не вышли на поле боя (а если выйдут — их сожгут) медиа скромно замалчивают.
Напомним, западную технику 30 лет ставили в пример всему миру. Теперь ВС РФ показали, что в состоянии уничтожить:
"Именно эта техника в случае войны НАТО против России должна была крушить русских и идти до Москвы. А в итоге инженеры РФ спокойно изучают то, что к ним попадает — чтобы искать способы подбить врага и укреплять защиту российской техники аналогичных классов", — отмечают военспецы.
Они добавляют, что мир рано или поздно задумается о смене бронепарка, системы ПВО, самолетов и беспилотных систем с "убитых русскими" на… русские или китайские.
Российский ВПК почти восстановился — страна не стала отказываться от "советского наследия"… Уроки локальных конфликтов после 2000 года ясно показали: России нужно вооружаться как прежде.
Кроме сожжённых на Украине европейских танков, западные военные аналитики крупно ошиблись в прогнозе "время традиционных армий и традиционных методов войны прошло".
Да, ставка была сделана на использование спутниковой и БПЛА-разведки, ударов с воздуха, сетецентрические системы.
Вот только оказалось, что если противник не бегает по пустыне с гранатометом, а обладает авиацией, ПВО, танковыми кулаками, РСЗО и ракетным вооружением, БПЛА, мощным РЭБ и своими спутниками разведки — вся эта "электронная война" скукоживается до боёв класса "мясной штурм ВСУ".
"Украина на этом фоне — просто инструмент и место для демонстрации перспектив того, что будет, "если разбудить русского медведя" — заключают журналисты ряда изданий.
Они также добавляют, что мир выяснил - в традиционной войне без применения ядерного оружия (или массированного высокоточного удара тысячами ракет одновременно) русских не победить. А если начать ядерную атаку - Москва ответит своим ядерным оружием, которого у неё больше и оно объективно лучше.
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