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Олег Володин

ИноСМИ: РФ уничтожила миф о непобедимом оружии Запада

4:47
Силовые структуры

Украинская авантюра НАТО обернулась кошмаром для альянса. Шансов на то, что Россию можно победить в традиционной войне, у Запада нет. А хвалёная техника, поставленная Киеву, прекрасно горит, сокрушаются иноСМИ.

ИноСМИ: РФ уничтожила миф о непобедимом оружии Запада
Фото: Midjouney: Войска НАТО идут войной на Россию

Последнее — это отдельный удар по западному ВПК. Широко разрекламированная продукция, с помпой продаваемая по всему миру, с треском проигрывает якобы "устаревшему" русскому оружию.

У Запада возникает дилемма:

  • хочется проверить свою боевую технику в настоящих военных действиях, на поле боя, а не учениях,
  • при этом нельзя давать самые современные варианты танков, РСЗО, ракет, и т. д — слишком высок шанс, что русские захватят её и перехватят технологии и коды.
  • русские могут сокрушить легенду о "вундерваффе" — супероружии, чем обрушить репутацию и продажи непобедимой (в презентациях и против бородатых террористов) техники.

Западные СМИ на днях с грустью признали потерю одного из четырнадцати Challenger 2, которые Великобритания пообещала передать Киеву в январе.

Журналисты Forbes констатировали гибель танка в районе Работино, а французская Le Figaro отметила, что танки и бронетехника, поставленные Западом, "один за другим горят на юге Украины".

Американцы на этом фоне поставлять Киеву танки Abrams М1 не торопятся. Им точно не нужны результаты как у германских, британских и французских тяжёлых бронированных машин.

Да и план по уничтожению европейского ВПК нужно довести до логического завершения — чтобы потом навязывать и продавать армиям стран НАТО "американскую непобедимую бронетехнику".

СМИ пытаются спасти ситуацию (точнее — репутацию) западного ВПК, убеждая — русским удалось уничтожить "всего шесть из 105 предоставленных украинцам танков западного производства, а именно пять Leopard 2 и один из 14 танков Challenger 2". То, что остальные танки еще не вышли на поле боя (а если выйдут — их сожгут) медиа скромно замалчивают.

Напомним, западную технику 30 лет ставили в пример всему миру. Теперь ВС РФ показали, что в состоянии уничтожить:

  1. Французские колёсные AMX-10,
  2. Британские Challenger 2,
  3. Германские Leopard 2,
  4. Гаубицы НАТО,
  5. Американские БМП Bradley,
  6. Немецкие Marder и автомобили других стран ЕС.
  7. Научились перехватывать и сбивать "непобедимые" Himars, Storm Shadow и аналоги
  8. Сбивают и перехватывают все хваленые турецкие "Байрактары"
  9. Жгут прочие широко известные боевые машины и системы.

"Именно эта техника в случае войны НАТО против России должна была крушить русских и идти до Москвы. А в итоге инженеры РФ спокойно изучают то, что к ним попадает — чтобы искать способы подбить врага и укреплять защиту российской техники аналогичных классов", — отмечают военспецы.

Они добавляют, что мир рано или поздно задумается о смене бронепарка, системы ПВО, самолетов и беспилотных систем с "убитых русскими" на… русские или китайские.

Российский ВПК почти восстановился — страна не стала отказываться от "советского наследия"… Уроки локальных конфликтов после 2000 года ясно показали: России нужно вооружаться как прежде.

Кроме сожжённых на Украине европейских танков, западные военные аналитики крупно ошиблись в прогнозе "время традиционных армий и традиционных методов войны прошло".

Да, ставка была сделана на использование спутниковой и БПЛА-разведки, ударов с воздуха, сетецентрические системы.

Вот только оказалось, что если противник не бегает по пустыне с гранатометом, а обладает авиацией, ПВО, танковыми кулаками, РСЗО и ракетным вооружением, БПЛА, мощным РЭБ и своими спутниками разведки — вся эта "электронная война" скукоживается до боёв класса "мясной штурм ВСУ".

"Украина на этом фоне — просто инструмент и место для демонстрации перспектив того, что будет, "если разбудить русского медведя" — заключают журналисты ряда изданий.

Они также добавляют, что мир выяснил - в традиционной войне без применения ядерного оружия (или массированного высокоточного удара тысячами ракет одновременно) русских не победить. А если начать ядерную атаку - Москва ответит своим ядерным оружием, которого у неё больше и оно объективно лучше.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы армия
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