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Петр Ермилин

Полковник перечислил самые мощные виды российского вооружения в зоне СВО

5:30
Силовые структуры » Военные новости

Начавшаяся 24 февраля 2022 года российская специальная операция на Украине стала настоящей проверкой на прочность для оружия российского и западного образцов. Беспрецедентный объем выделяемой Западом финансовой военной помощи продемонстрировал, что американские и европейские виды оружия буквально "млеют" перед российскими аналогами.

Полковник перечислил самые мощные виды российского вооружения в зоне СВО
Фото: news.online.ua

Вместе с тем в новостных сводках ежедневно мелькает информация о самых разных видов передового российского вооружения. Pravda.Ru решила разобраться в том, какие из работающих в зоне спецоперации образцов российского оружия являются самыми передовыми и мощными и задала соответствующие вопросы Юрию Кнутову, военному эксперту, полковнику в отставке. Специалист перечислил 

Танки

Танк Т-90М «Прорыв» на сегодняшний день считается лучшим танком в зоне специальной военной операции. Он имеет новейшее прицельное оборудование, мощный двигатель, хорошее бронирование, причем и динамическая защита, и активная защита, и средства самообороны у него достаточно серьезные.

Самоходные установки

Если мы ведем речь о самоходных установках, то в зону спецоперации была направлена "Коалиция-СВ"  —  новая самоходка, недавно принятая на вооружение, и ее отличает от всех остальных то, что дальность стрельбы  активно-реактивным снарядом достигает до 70 км, у западных установок Archer либо Panzerhaubitze 2000 дальность — где-то 56-60 км. 

Дроны

Если говорить о непосредственно беспилотниках, то обычно мы чаще всего используем "Орлан-10", "Орлан-30". "Орлан-30" отличается тем, что имеет возможность подсветки целей лазерным целеуказателем, что позволяет использовать снаряды "Краснополь" с лазерным наведением, производство которых тоже сейчас увеличено  в разы, и они, в общем-то, будут широко применяться в ближайшее время на поле боя. Старые "Краснополь" мы активно используем, а новые «Краснополь» имеет увеличенные дальность и точность поражения. 

Средства РЭБ

Станции радиоэлектронной борьбы, которые в значительной степени перекрывают линию фронта и осложняют жизнь противнику. В результате, по признанию украинских военных, ВСУ на сегодняшний день теряют в сутки до квадрокоптеров и дронов, и восстановить потери, такой ущерб просто не по силам, что сокращает в целом количество беспилотников, которыми обладает украинская армия.

ЗРК

Кроме того, в зоне специальной военной операции действуют хорошо зенитные ракетные комплексы. Особенно "Бук-М3" — это новый цифровой комплекс с шестью ракетами, а сейчас на выставке появилась новая модификация "Викинг" с 12 ракетами на пусковой установке. То есть комплекс вот такого типа как "Викинг" и "Бук-М3", либо "Панцири" в состоянии сбить залп ракет типа HIMARS с пусковой MLRS, на которой находятся 12 ракет HIMARS, это очень хороший результат. Мало какой зенитно-ракетный комплекс в мире подобные результаты показывает.

Авиация

Если говорим об авиации, то, конечно, Су-33, Су-57, которые несколько раз уже совершали рейды над территорией Украины, уничтожая с высокой точностью цели, не были обнаружены, хотя Су-35, наши многофункциональные истребители, с которыми практически не связывается ни один летчик украинских воздушных сил, потому что знает, что будет уничтожен.

Вертолеты

Вертолеты "Ка-52" с системой защиты "Витебск", которые могут совершать достаточно серьезные налеты внутрь территории противника под прикрытием вертолета "Ми-28" и "Ми-82, атаковать находящиеся цели, как бронетехнику, так и блиндажи, склады, возвращаться обратно незамеченными и с практически минимальными ударами со стороны систем ПВО. Хотя был случай, когда "Ка-52", оснащенному системой "Витебск" с защитой от ПЗРК, был нанесен удар более чем 10 ракетами, и при этом эти ракеты были отражены.

ПЗРК

Сейчас появились, кстати, наши новейшие ПЗРК "Верба", которые имеют системы защиты от тепловых ловушек, то есть их практически невозможно увести от цели, ракеты с дальностью более 4, с высотой поражения — 4,5 км, что, в общем, на сегодняшний день считается одним из лучших показателей в мире.

Минометы и остальное

Можно говорить и о минометах типа "Дрок", можно говорить о других средствах поражения, их много достаточно. То есть войска постепенно насыщаются ультрасовременными системами, в том числе радиостанциями нашего отечественного производства, цифровыми, которые могут шифровать связь и исключать прослушивание. Дроны, которые можно применять на линии соприкосновения активно, они способны нести и гранатометные выстрелы, и другие боеприпасы и, помимо разведки, причинить противнику очень серьезный ущерб. Так что набор достаточно большой, его можно продолжать, но, в общем-то, этот список всё время совершенствуется

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы оружие
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