В России возобновят производство "летающих" танков Т-80. Как это повлияет на ход СВО?

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Генеральный директор оборонного концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов рассказал, что компания с нуля возобновит производство танков Т-80. Он объяснил, что такую задачу перед концерном поставило Минобороны России. Pravda.Ru рассказывает об основных характеристиках этих танков.

Фото: https://t.me/donbassr/36442

«Мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует соответственно мощностей новых», — сказал Потапов в комментарии для телеканала "Звезда".

"Летающий танк"

Танк Т-80 поступил на вооружение армии СССР еще в 1976, после чего был много раз модифицирован. Особенностью этой машины является единая газотурбинная силовая установка, которая позволяет танку разгоняться до 80 километров в час: из-за этой особенности Т-80 и называют "летающим".

Как рассказал Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, Т-80 — это основной танк российской армии. По его словам, главной особенностью танка может быть тот факт, что его двигатель бывает как дизельным, так и газотурбинным.

«Газотурбинный двигатель хорош тем, что он тихий и не боится климатических условий. Все остальные характеристики у танка точно такие же, как и в Т-72. Дальность прямого выстрела примерно три тысячи метров. Стреляет ракетой. Вес в пределах 40 тонн. А вот скорость приличная — до 80 километров в час», — цитирует издание Матвийчука.

В свою очередь, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с NEWS.ru объяснил, что Т-80 работают на бензине, благодаря чему эти машины легко заводятся даже при самых низким температурах.

Прохватилов также заметил, что у Т-80 сильный задний ход, в отличие от многих других российских танков. Эксперт подчеркнул, что раньше Т-80 имел прозвище "реактивный танк Ла-Манша": это связано с тем, что во времена СССР такая машина считалась прорывным танком.

"У них газотурбинные двигатели, как у американских Abrams. Когда мотор работает, он похож на звук реактивного самолета. [...] Это быстрые танки, и у них очень хороший быстрый задний ход. [...] Дизель на морозе сложнее завести, а Т-80 на бензине работают. Такие танки легко заводятся", — добавил собеседник портала.

Основные характеристики

Как напоминает РБК, базовая версия Т-80 серийно производилась в СССР с 1976 по 1978 год. В конце 1980-х за производство и разработку его версии Т-80УД отвечал Харьковский завод транспортного машиностроения. После 2018 года модификацию и ремонт танков реализует компания-дочка "Ростеха" — "Омсктрансмаш".

Сейчас на вооружении российской армии самая последняя модификация Т-80БВМ. Эти танки, как сообщало Минобороны, регулярно демонстрируют успехи в ходе специальной военной операции. Как уточняет "Омсктрансмаш", в случае с Т-80БВМ "все делается с нуля": от танков 1980-х годов, по словам, компании, остается только литье корпуса и башни.

Вот о каких основных характеристиках Т-80БВМ рассказывает Министерство обороны РФ, которое называло машины семейства Т-80 "вершиной советского танкостроения":

"На новой версии танка устанавливается газотурбинный двигатель мощностью 1250 л.с., более мощный и более экономный, чем его предшественники. Он позволяет 48-тонной машине разгоняться по прямой до 80 км/ч, делать эффектные полицейские развороты и рекордные прыжки. При этом Т-80БВМ сохранил способность хорошо работать на самом лютом морозе – танк заводится при температуре -50℃.

Боевая машина оснащается комбинированной противоснарядной броневой защитой с комплексом динамической защиты "Реликт".

На основе опыта применения бронетехники в ходе спецоперации Т-80БВМ получил специальные накидки, снижающие возможность наведения различного высокоточного оружия, а также «козырек», прикрывающий от ударов барражирующих боеприпасов, бомб, сбрасываемых с квадрокоптеров, и атак FPV-дронов.

Существенно возросла и ударная мощь нового "восьмидесятого". На машине используется стабилизатор вооружения, прибор наблюдения механика-водителя ТВН-5, а также новый многоканальный прицел наводчика "Сосна-У". Система с помощью лазерного луча наводит на цель сверхзвуковые ракеты, запускаемые из ствола пушки. Это позволяет танку уничтожать бронированные цели, не входя в их зону поражения", — говорилось в публикации телеграм-канала ведомства от 3 сентября 2022 года.