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Олег Володин

Netlocks: Starlink "упал" во всем мире в момент атаки Севастополя

3:00
Силовые структуры

Сеть спутниковой связи Starlink обрушилась по всему миру одновременно с атакой ВСУ на Севастополь.

Netlocks: Starlink "упал" во всем мире в момент атаки Севастополя
Фото: Коллаж Pravda.Ru

Инженеры SpaceX говорили о "сбое", а в соцмедиа обсуждают — это дважды назвавший Крым российским Илон Маск решил помешать уничтожению кораблей Черноморского флота, ему кто-то приказал, или Россия научилась "сбивать" Starlink без уничтожения спутников?

Как сообщили авторы популярного IT-ресурса "Хабр" со ссылкой на данные проекта Netblocks, компании Илона Маска выпустили заявление о "возникновении проблемы и попытках её оперативно исправить".

"Выключилась связь почти сразу после сообщений "бахает, ПВО, взрывы, громко" в чатах Севастополя и заработала система только через час", — отмечают в социальных медиа.

Напомним, что по поводу Starlink и его работы в Крыму сообщалась различная информация:

  • CNN рассказывало, что Маск якобы приказал отключить Starlink на полуострове, считая недопустимым использование его для атак ВСУ на Россию;
  • Позже иноСМИ процитировали запись Маска в запрещённом и заблокированном в России "X", где он рассказал — ему из Киева "поступила экстренная просьба от органов власти активировать Starlink на всем пути до Севастополя", чтобы "потопить большую часть российского флота, стоявшего на якоре". Маск ответил, что отказался участвовать "в крупном акте войны и эскалации конфликта".
  • На конференции All-In Summit Маск заявил, что Украина "посреди ночи" требовала у него включить Starlink у Крыма. Изобретатель и бизнесмен отметил, что санкции США против Крыма запрещают включать там информационные системы (вот нашел-то оправдание!), но что он обязательно включил бы систему в случае приказа от президента США Джо Байдена.

В соцмедиа также обсуждается вопрос — что стало причиной столь долгого и совпавшего по времени с атакой на Севастополь "падения" глобальной сети спутниковой связи Starlink.

Высказываются варианты:

  1. Сбой под видом технических проблем устроил сам Илон Маск, не желая помогать Украине в атаке на Крым.
  2. Кто-то (кто — из России или США?) приказал Маску выключить систему под видом технического сбоя.
  3. Россия научилась выключать "Старлинк", взламывать его системы или воздействовать на них средствами РЭР/РЭБ?

Добавим, что Минобороны России заявило, что ночью ВСУ "нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем".

В итоге ПВО сбила 7 ракет, патрульный корабль уничтожил все морские дроны, однако получили повреждения от ракет "два корабля, находящиеся на ремонте".

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы крым илон маск джо байден севастополь
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