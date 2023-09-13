Сеть спутниковой связи Starlink обрушилась по всему миру одновременно с атакой ВСУ на Севастополь.
Инженеры SpaceX говорили о "сбое", а в соцмедиа обсуждают — это дважды назвавший Крым российским Илон Маск решил помешать уничтожению кораблей Черноморского флота, ему кто-то приказал, или Россия научилась "сбивать" Starlink без уничтожения спутников?
Как сообщили авторы популярного IT-ресурса "Хабр" со ссылкой на данные проекта Netblocks, компании Илона Маска выпустили заявление о "возникновении проблемы и попытках её оперативно исправить".
"Выключилась связь почти сразу после сообщений "бахает, ПВО, взрывы, громко" в чатах Севастополя и заработала система только через час", — отмечают в социальных медиа.
Напомним, что по поводу Starlink и его работы в Крыму сообщалась различная информация:
В соцмедиа также обсуждается вопрос — что стало причиной столь долгого и совпавшего по времени с атакой на Севастополь "падения" глобальной сети спутниковой связи Starlink.
Высказываются варианты:
Добавим, что Минобороны России заявило, что ночью ВСУ "нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем".
В итоге ПВО сбила 7 ракет, патрульный корабль уничтожил все морские дроны, однако получили повреждения от ракет "два корабля, находящиеся на ремонте".
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