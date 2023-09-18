Польша планирует купить 500 комплексов M142 HIMARS

По крайней мере такой вывод напрашивается из того соглашения, что Варшава заключила на днях с американской корпорацией Lockheed Martin.

Фото: openverse.org

Речь идёт о закупке ни много ни мало 500 комплексов M142 HIMARS, что сделает Польшу одним из самых крупных обладателей реактивных систем залпового огня в мире.

Для того чтобы понять, много это или мало, отметим, что даже в США таких комплексов всего около 400 штук. А в других странах, имеющих на вооружении HIMARS, их количество исчисляется в лучшем случае десятками. И даже если сложить всё это наличное количество "Хаймарсов", то в целом мире едва накопится 500 комплексов.

А тут только для одной Польши — и целых 500. Ну, строго говоря, не 500, а 486. Но, учитывая уже имеющиеся в Польше 14 комплексов, в целом получится огромная впечатляющая цифра. Хочется спросить — а не жирновато ли будет? Кого Варшава собралась забрасывать таким валом ракет?

Ведь каждая из 500 установок имеет пакет из шести ракет. При одновременном запуске произойдёт залп из трёх тысяч ракет. Такое, конечно, маловероятно, но если для иллюстрации огневой мощи чисто гипотетически представить такой вариант, то картина получится апокалиптической. С таким одномоментным напором не справится ни одна система ПВО.

И на какого же зверя Польша решила охотиться с таким арсеналом? Вопрос, конечно, риторический. Нетрудно догадаться при нынешних обстоятельствах, что в западном мире, где воплощением вселенского зла объявлена Россия, даже ребёнку понятно, куда будут нацелены эти ракеты.

Количество в 500 ракетных комплексов вызывает недоумение, если мягко сказать, не только у России и её партнёров, но и у трезвых политиков в самой Польше. Тем более, что сумма сделки составляет порядка 10 млрд долларов, которые нужно вынуть из карманов рядовых польских граждан.

На что министр обороны Польши заявляет:

"Оппозиция говорит, что это слишком. Нет, дамы и господа, это не слишком много. Столько же пусковых нужно, чтобы реально сдержать агрессора. Предположим, что правители Кремля решили восстановить Российскую империю. Наша цель — создать ситуацию, в которой сильная польская армия действительно сможет сдержать агрессора. И мы это сделаем. Как я неоднократно заявлял, через два года Войско Польское будет иметь самые сильные сухопутные войска [среди европейских членов НАТО], и одним из важнейших компонентов этой армии будет реактивная артиллерия".

Конечно, нам, россиянам, слова о российской агрессии в отношении Польши невозможно воспринимать серьёзно без смеха, но вот только поляки не шутят.

Ведь если прикинуть, сколько таких HIMARS Польша сможет поставить вдоль своей восточной границы, от Балтики до Карпат, то получится по одной установке на полтора километра фронта. Даже Россия, при всей её развитой реактивной артиллерии, такими возможностями похвастаться не может.

Да, количественно мы превосходим эти 500 комплексов HIMARS, если считать весь наш наличный парк систем залпового огня (РСЗО).

Но вот тут надо сделать поправку: не совсем правильно относить HIMARS к РСЗО. По возможности применения управляемых ракет эту систему вполне можно и даже правильнее относить к оперативно-тактическим ракетным комплексам. Особенно если комплекс оснастить таким типом ракет, как ATACMS, тех самых, которые Украина давно выпрашивает у США. Это, конечно, не наш "Искандер" с его дальностью пуска до 500 километров, но в то же время и не наш "Ураган" или "Смерч".

И хотя по дальности пуска со своих ракетных комплексов мы сопоставимы с HIMARS, то по возможностям применения управляемых высокоточных ракет пока ещё только догоняем.

И при таком раскладе 500 комплексов HIMARS на территории Польши серьёзно меняют баланс между Россией и НАТО в пользу последнего. По крайней мере, по этому классу вооружений. Другое дело, что до реализации этих польских намерений ещё есть несколько лет. И этим временем России нужно распорядиться очень ответственно.