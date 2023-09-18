Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Николаев

Польша планирует купить 500 комплексов M142 HIMARS

Силовые структуры » Военные новости

По крайней мере такой вывод напрашивается из того соглашения, что Варшава заключила на днях с американской корпорацией Lockheed Martin.

Польша планирует купить 500 комплексов M142 HIMARS
Фото: openverse.org

Речь идёт о закупке ни много ни мало 500 комплексов M142 HIMARS, что сделает Польшу одним из самых крупных обладателей реактивных систем залпового огня в мире.

Для того чтобы понять, много это или мало, отметим, что даже в США таких комплексов всего около 400 штук. А в других странах, имеющих на вооружении HIMARS, их количество исчисляется в лучшем случае десятками. И даже если сложить всё это наличное количество "Хаймарсов", то в целом мире едва накопится 500 комплексов.

А тут только для одной Польши — и целых 500. Ну, строго говоря, не 500, а 486. Но, учитывая уже имеющиеся в Польше 14 комплексов, в целом получится огромная впечатляющая цифра. Хочется спросить — а не жирновато ли будет? Кого Варшава собралась забрасывать таким валом ракет?

Ведь каждая из 500 установок имеет пакет из шести ракет. При одновременном запуске произойдёт залп из трёх тысяч ракет. Такое, конечно, маловероятно, но если для иллюстрации огневой мощи чисто гипотетически представить такой вариант, то картина получится апокалиптической. С таким одномоментным напором не справится ни одна система ПВО.

И на какого же зверя Польша решила охотиться с таким арсеналом? Вопрос, конечно, риторический. Нетрудно догадаться при нынешних обстоятельствах, что в западном мире, где воплощением вселенского зла объявлена Россия, даже ребёнку понятно, куда будут нацелены эти ракеты.

Количество в 500 ракетных комплексов вызывает недоумение, если мягко сказать, не только у России и её партнёров, но и у трезвых политиков в самой Польше. Тем более, что сумма сделки составляет порядка 10 млрд долларов, которые нужно вынуть из карманов рядовых польских граждан.

На что министр обороны Польши заявляет:

"Оппозиция говорит, что это слишком. Нет, дамы и господа, это не слишком много. Столько же пусковых нужно, чтобы реально сдержать агрессора. Предположим, что правители Кремля решили восстановить Российскую империю. Наша цель — создать ситуацию, в которой сильная польская армия действительно сможет сдержать агрессора. И мы это сделаем. Как я неоднократно заявлял, через два года Войско Польское будет иметь самые сильные сухопутные войска [среди европейских членов НАТО], и одним из важнейших компонентов этой армии будет реактивная артиллерия".

Конечно, нам, россиянам, слова о российской агрессии в отношении Польши невозможно воспринимать серьёзно без смеха, но вот только поляки не шутят.

Ведь если прикинуть, сколько таких HIMARS Польша сможет поставить вдоль своей восточной границы, от Балтики до Карпат, то получится по одной установке на полтора километра фронта. Даже Россия, при всей её развитой реактивной артиллерии, такими возможностями похвастаться не может.

Да, количественно мы превосходим эти 500 комплексов HIMARS, если считать весь наш наличный парк систем залпового огня (РСЗО).

Но вот тут надо сделать поправку: не совсем правильно относить HIMARS к РСЗО. По возможности применения управляемых ракет эту систему вполне можно и даже правильнее относить к оперативно-тактическим ракетным комплексам. Особенно если комплекс оснастить таким типом ракет, как ATACMS, тех самых, которые Украина давно выпрашивает у США. Это, конечно, не наш "Искандер" с его дальностью пуска до 500 километров, но в то же время и не наш "Ураган" или "Смерч".

И хотя по дальности пуска со своих ракетных комплексов мы сопоставимы с HIMARS, то по возможностям применения управляемых высокоточных ракет пока ещё только догоняем.

И при таком раскладе 500 комплексов HIMARS на территории Польши серьёзно меняют баланс между Россией и НАТО в пользу последнего. По крайней мере, по этому классу вооружений. Другое дело, что до реализации этих польских намерений ещё есть несколько лет. И этим временем России нужно распорядиться очень ответственно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы польша
Новости Все >
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Путин заставит Киев выполнить требования России
Польша готова была отдать России половину территорий в случае нападения в 2011 году
Атака собак на женщину в Нижегородской области завершилась долгим лечением и судебным разбирательством
Летчик-космонавт Аксенов рассказал о любви к песне "Нежность" Добронравова
Дочь актёра Вячеслава Гришечкина: отец тянул с визитом к врачам, несмотря на просьбы
Актер Андрей Кайков рассказал о вернувшемся из армии сыне
В центре Донецка у здания администрации раздались взрывы
Певица Ольга Зарубина рассказала, зачем Александр Малинин ходит в церковь
Инфекционист Мескина посоветовала борьбы с вирусами и усталостью осенью проверять уровень инсулина
Умер актёр из США Билли Миллер
Популярное
Для людей с высоким IQ свойственны неряшливость и поздний сон — Psychology Today

Неряшливость и привычка поздно ложатся спать характеризует людей с высоким IQ.

PT: в США рассказали о вредных привычках людей с высоким IQ
Наследство актёра Гришечкина достанется его единственной дочери от первого брака
Стало известно, кому достанется наследство актёра Гришечкина
Шольц крупно опозорил Германию перед Лавровым
Смерть актёра Гришечкина была предсказана в сериале 2023 года
Перебор чиновников в стране всегда приводит к революции Сергей Лебедев Косово и Метохия: переговоры снова закончились ничем Михаил Плисюк Трамп уверен, что Украина может потерять государственность Любовь Степушова
Такие известия под ночь ей ни к чему: Александра Пахмутова долгое время не знала о кончине любимого супруга
На концерте в Екатеринбурге спустившейся к зрителям Ольге Бузовой помогли найти путь обратно на сцену
Зеленский довёл до самоубийства губернатора "сдавшего Херсон"
Зеленский довёл до самоубийства губернатора "сдавшего Херсон"
Последние материалы
Актер Михаил Гаврилов-Третьяков назвал встречу с супругой "главной победой в судьбе"
Жительнице Екатеринбурга, которая упала на рельсы в метро, сделали операцию
В Набережный Челнах женщина жестоко избила 6-месячную дочь
В Красноярске показывают пиратскую копию "Барби" без мужских поцелуев
Эндокринолог Прохорова назвала жажду главным симптомом начинающегося диабета
Жители Сургута планируют разобраться самостоятельно с караулящим детей в кустах мужчиной
Актриса Стася Милославская порадовала общественность откровенными снимками
Иммунолог Болибок: пик заболеваемости COVID-19 стоит ждать в октябре–ноябре 2023 года
Дирижер Владимир Понькин перевел телефонным мошенникам два миллиона рублей
Депутат Госдумы предложил арестовать Зеленского для урегулирования конфликта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников