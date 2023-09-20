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Олег Володин

Доклад Defense Priorities: реальные потери ВСУ "трагически велики"

Силовые структуры » Военные новости

Западу следует перестать скрывать "тяжёлую и страшную" правду о ходе конфликта на Украине. Такое мнение высказал экс-офицер ВС США Дэниел Дэвис как старший научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities.

Доклад Defense Priorities: реальные потери ВСУ "трагически велики"
Фото: openverse

В статье для Newsweek он заявил, что огромные жертвы Украины ради "победы" над Россией не имеют никакого смысла.

"Вашингтон обещает Киеву бессрочную поддержку в этом столкновении, но контрнаступление ясно показало, что вытеснить РФ с занятых территорий Украина не сможет никогда. Все жертвы были напрасными", — констатирует эксперт.

Дэвис подчеркнул, что ещё до "контрнаступа" озвучивал СМИ и военным "достоверный" прогноз о том, что у Киева нет шансов без авиации против "хорошо окопавшегося противника, который подготовился к украинским атакам".

Сразу после начала атак украинцев оптимизм Запада начал таять: огромные потери в бронетехнике и личном составе говорили сами за себя. Смена тактики ничего не дала: что техника, что люди быстро гибли на минных полях, а также под ударами российских противотанковых ракет, авиации и артиллерийских снарядов.

Фактически за минимальные "территориальные приобретения" (по данным центра, "километры пустой земли") Украина потеряла еще 50 тысяч человек убитыми, что совокупно составило 70 тысяч погибших и 120 тысяч раненых только в последние месяцы. А сколько ещё до этого, если вспомнить Артёмовск/Бахмут, Мариуполь с "Азовсталью", горящие десятками западные танки...

Не исключено, что украинцы где-то смогли пройти первую (из как минимум пяти) линию обороны России, но шансов идти дальше нет никаких. "Лучшее, что мог предпринять Киев, — это удержать то, что у неё есть, и предотвратить возможность потери новых территорий из-за возможного российского контрнаступления осенью", — считает военный.

"Нам ещё с русскими не хватало воевать", — звучит в материале, после чего даются советы "категорически не допускать, чтобы боевые действия вышли за пределы Украины". "Украина потеряла несколько дополнительных сотен тысяч человеческих жизней", — заключил автор.

  • Как уже писала Pravda.Ru, по данным независимых военных экспертов, только за лето-2023 ВСУ потеряли 71 тысячу солдат, 60 "Брэдли" и множество "Леопардов".
  • А ведь, по данным израильской и американской разведки, из рядов ВСУ только в апреле (ещё до "страшного лета русской мясорубки") выбыло около 130 тысяч человек!

Также экс-замглавы европейского командования США Стивен Твитти проговорился, что "200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ и никто не скажет, где они сегодня".

"Самый страшный секрет Зеленского — это реальные потери ВСУ, до 60% обучившихся в Европе (Франции) солдат ВСУ пропали со связи", — признало издание Valeurs Actuelles.

"Спалился" и украинский сотовый оператор "Киевстар", предложивший отправить 400 тысяч смс погибшим и пропавшим "героям".

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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