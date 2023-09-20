Раскрыт самый эффективный дрон в зоне СВО. Каковы его особенности?

Обозреватель американского издания Forbes, аналитик Дэвид Экс заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) сулят новые проблемы, вызванные работой модернизированного российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Ланцет". По его мнению, доказательством этому является то, что "Ланцет" атаковал украинский истребитель МиГ-29. Pravda.Ru беседует с военными экспертами об особенностях улучшенного российского беспилотника.

Фото: blotter.mirtesen.ru

Мнение из США

Экс подчеркнул, что БПЛА РФ после улучшения имеют дальность действия до 45 миль (около 70 километров).

«Плохие новости для потрепанных украинских военно-воздушных сил. Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога», — написал Экс в материале для Forbes.

Специалист заметил, что данный удар может быть "дебютом" модернизированного "Ланцета", который, по мнению Экса, можно считать "одним из самых эффективных дронов-камикадзе". Аналитик подчеркнул, что за атакой "Ланцета" сверху наблюдал второй беспилотник. Исходя из этого факта, по словам автора Forbes, можно было сделать вывод, что система противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ не работала.

Экс уточняет, что случившееся вызывает тревогу. Он подчеркнул, что теперь Киеву нужно будет пользоваться аэродромами, не столько близко расположенными к линии боевого соприкосновения, а также искать новые способы для защиты своих самолетов.

Главная особенность беспилотника

"Главная особенность Ланцета заключается в его аэродинамических характеристиках. Хорошие аэродинамические характеристики, помехозащищенность, управляемость и наличие боевой части. Насколько мне известно, с начала специальной военной операции боевая часть взрывчатого вещества была недостаточна, для пробива брони западной техники. Сейчас увеличили. Мне кажется, там идет все очень даже хорошо", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Игорь Герасимов, эксперт в области безопасности, военный аналитик.

Какие виды оружия может поражать "Ланцет"

Герасимов объяснил, что в силу своих технических особенностей БПЛА может поразить фактический любой вид оружия.

"Ланцет" может поражать самолеты, танки, машины пехоты, артиллеристские орудия, обычную автомобильную технику с личным составом легко бронированную . В принципе, любой вид. Все зависит, насколько у него хватает такой модификации. Мне известно, что увеличенная дальность, увеличенный заряд бронепробиваемости за счет усиленной начинки взрывчатого вещества. Те, которые поменьше, летают ближе к зоне боевого соприкосновения, наносят тоже по бронированной технике. Это не по пехоте. Надо понимать, что это оружие не для уничтожения пехоты", — объяснил эксперт.

Принцип работы

"Это сейчас известная машина и эффективная на сегодняшний день, особенно против всех движущихся целей. Потому что "Ланцет" оперативно может работать. Там есть обратная связь. Дрон сразу запускается, управляется специалистом с пульта управления, и специалисту показывается картинка с этого дрона. Идет на цель или ищет какую-то цель. У нас есть система такая. Специальный самолет-разведчик летает или квадрокоптер, который передает информацию, визуализацию вот этому оператору, кто управляет дронами, например, чтобы найти эту цель и выйти в район заданной цели", — отметил в беседе с Pravda.Ru Владимир Попов, генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ.

Он также заметил, что у "Ланцета" есть свои "глаза", при помощи которых он может увидеть цель и одновременно передать информацию о ней на пульт управления операторам дронов.

"И тут получается у него двойная картинка. Есть один планшет, условно говоря, который показывает общую обстановку со стороны самолета-разведчика или дрона-разведчика или квадрокоптера, и на второй планшет идет информация оператору именно самого «Ланцета», мы видим цель. И она работает до тех пор, пока он не взорвется, пока он не ударит в броню, не ударит в какой-то укрепрайон или по артиллерийской установке залпового огня или просто по артиллерийской установке", — объяснил специалист.

"Аналогов на Западе нет"

Как рассказали опрошенные Pravda.Ru эксперты, на данный момент на западных рынках вооружения еще не появилось аналогов российскому "Ланцету".

"Пока аналогов таких нет. В другом плане есть, но они всё-таки или по цене очень дорогие получаются, да, эффективность, может быть, совпадает с нашим "Ланцетом", но это другое соотношение совсем. Иранские хорошие, мы их тоже немножко адаптировали под свои задачи сейчас и тоже выпускаем и совместно используем их аппараты тоже", — добавил Попов.