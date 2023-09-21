В ЕС назвали четыре сценария развития конфликта России и Украины

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Специалисты аналитического центра Европейского парламента (ЕП) проанализировали ход конфликта на Украине и составили четыре возможных сценария развития событий с горизонтом прогнозирования до 2035 года.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

"После изучения отношений между ЕС и Украиной и влияния возможных событий были разработаны четыре сценария по двум основным направлениям: отношения между Украиной и Россией, рассматривающие развитие и возможный исход войны, характеризующиеся уровнем опасности; и отношения между ЕС и Украиной, характеризующиеся уровнем интеграции. Сценарии — это не прогнозы, а инструмент для представления возможных вариантов будущего, как желательных, так и нежелательных. Каждый сценарий основывался на предположениях об исходе войны и траектории европейского развития Украины", — говорится в дисклеймере к исследованию, в котором приняли участие более 50 экспертов разного профиля.

Специалисты выделили следующие сценарии, каждый из которых позднее будет рассмотрен более подробно:

"Справедливая стабильность". При таком исходе, по мнению евроаналитиков, Украина получит контроль над спорными территориями и присоединится к НАТО и ЕС, Россия же в таком случае сотрудничает и подписывает мирное соглашение; Вторая Холодная война. Ситуация на фронте "застрянет", соглашения между сторонами не будет достигнуто, что приведет к биполярному миру и частичной интеграции Украины в НАТО и ЕС; "Замороженный конфликт" предполагает, что ситуация на фронте также "застрянет" без соглашения между сторонами, однако в данном случае будет нейтралитет Украины и ее застрой в процессе вступления в ЕС и НАТО; "Опустошенная Европа". В таком случае произойдет эскалация конфликта и уже прямого участия в нем НАТО. Аналитики отмечают, что это будет означать "более сильный и сплоченный НАТО, но разобщенный и слабый ЕС".

"Справедливая стабильность"

То, что евроаналитики называют "справедливой стабильностью", по их мнению, будет означать следующее:

Сильная поддержка Украины со стороны ЕС и США;

Украина возвращается к границам 1991 года;

Россия идет на мирное соглашение на условиях Запада в обмен на снятие санкций;

Китай и Турция "балансируют" между Украиной и Россией;

Украина становится ключевым членом НАТО.

Вторая Холодная война

Устойчивая европейская и американская поддержка в отношении Украины;

Ситуация на фронте "застревает";

Россия контролирует Крым и Донбасс, но остается за железным занавесом;

Россия осуществляет "гибридные действия" против Украины и Запада, при этом ориентируясь на Азию;

Китай выбирает сторону России, Турция остается союзником НАТО;

Украина получает гарантии безопасности вне НАТО.

"Замороженный конфликт"

Ограниченная поддержка ЕС и США в отношении Украина;

Измученные Россия и Украина находят компромисс. По мнению евроаналитиков, это означает создание некой "Донбасской республики" с присутствием миротворцев ООН, частично ООН, выборы в Донбассе и Крыму проводятся через 10 лет;

Украина становится нейтральной и не вступает в НАТО;

Россия фокусируется на международном восстановление;

Китай балансирует между Россией и Украиной, Турция становится посредником.

"Опустошенная Европа"

Сильная поддержка Украины со стороны ЕС и США;

Украина получает контроль над спорными территориями, провоцируя таким образом эскалацию и вовлечение НАТО в конфликт;

Затронутый конфликтом ЕС приоритизирует внимание на восстановление своих домов;

Разобщенность в ЕС возрастает, на повестке дня в ЕС гуманитарные вопросы и вопросы безопасности.

Выводы евроэкспертов

Евроаналитики отмечают, что частично некоторые из этих сценариев уже сбылись, однако упомянутые варианты развития событий необходимо учитывать при формировании европейской политики. На основании этих данных они выделяют четыре направления, в которых Евросоюзу стоит развиваться. Таковыми "советами" являются:

Постепенное движение от военной поддержки в сторону создания новой европейской структуры безопасности;

Расширение, реконструкция и восстановление ЕС;

Строительство эффективного, "зеленого" и суверенного Европейского союза;

Пересмотр политики Евросоюза в отношении иностранных государств.