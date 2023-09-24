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Петр Ермилин

Раскрыта главная особенность самого сильного танка ВС РФ

4:47
Силовые структуры » Военные новости

Российский Т-90 "Прорыв" продолжает приносить российской армии все новые достижения. О том, что "Прорыв" является лучшим в мире танком, заявлял и президент России Владимир Путин. Западные аналитики отмечают его боевые преимущества, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) относятся к этому танку с собой опаской. Pravda.Ru побеседовала с Юрием Кнутовым, военным экспертом, военным историком, директор музея ПВО о том, в чем особенности главного российского танка.

Раскрыта главная особенность самого сильного танка ВС РФ
Фото: https://t.me/RVvoenkor/42629

Главная особенность танка

"Главная особенность в том, что башня танка непосредственно сзади, надежно спрятана ниша боеприпасов, что снижает вероятность взрыва боекомплектов в случае пробития брони и возгорания внутри танка. В этом случае, если даже снаряды подрываются, то выбивается специальная пластина, которая направляет всю взрывную волну, пламя, а также дым вне машины. Таким образом, башню не срывает, и у экипажа есть шансы остаться в живых. Именно это и дает повышение живучести".

Машина последнего поколения

"Это достаточно современная машина с серьезными изменениями, которые у нас до сих пор не использовались, начиная с системы управления, когда вместо рычагов используется штурвал, чтобы управлять танком. В "Прорыве" стоит более мощный двигатель стоит. Бронирование динамическое, в том числе есть и активная защита, которая перехватывает ракеты, летящие в сторону танка.

Эта машина приспособлена к ведению сетецентрических войн. Она может обмениваться информацией в цифровом электронном виде с другими танками. Кроме того, получить также информацию о ситуации на поле боя. Широко используются различные дисплеи и возможность применения информации, полученной от дронов".

Совместимость с дронами

"Как правило, в штатную комплектацию пока дроны не входят, но очень широко используется обучение командиров танков по применению беспилотных летательных аппаратов, которые предварительно прежде, чем выдвигаются на маршрут, проводят разведку. И только за тем уже непосредственно танк в случае безопасной обстановки выдвигается в район ведения боевых действий".

Пушка

"Пушка усовершенствованная, обладающая большим могуществом и большей прочностью в особенности в сравнении со всеми танками советской, российской разработки, потому что есть возможность применять не только снаряды, но и ракеты, которые запускаются через пушку с дальностью поражения до 5 км. Снаряды где-то 3-3,5 км. Ракеты примерно 5 км и даже бывают и более". 

Работа танка в зоне СВО

"В зоне СВО танк на сегодняшний день показал самый лучший результат, во-первых, как и по живучести, так и по эффективности в борьбе с другими танками, которые стоят на вооружении армии Украины, эффективно уничтожают и "Леопарды", и БМП "Брэдли", и другую бронетехнику противника. И, благодаря тому, что танк имеет достаточно серьезный запас прочности, он обладает также и хорошей проходимостью и маневренностью, что крайне важно в ходе ведения боевых действий.

В зоне СВО пока применяются "Челленджер 2", "Леопард 2А6". Это новейшие современные разработки западных стран, правда, пока не наблюдались "Абрамсы" второй модификации".

Украинские и западные аналоги

"Если сравнивать с тем, что имеется непосредственно у украинской армии, как я уже сказал, это "Леопард 2А6" и "Челленджер 2", я уже не говорю об "Абрамсах", танк Т-90М "Прорыв", конечно, значительно превосходит по боевым возможностям и по эффективности применения западных образцов, которые позиционировались производителями этого оружия как самые мощные, самые эффективные и намного превосходящие российские танки. Но в ходе боевых действий выяснилось, что это был рекламный, пиаровский шаг, призванный показать, якобы, превосходство НАТОвской техники. В реальности танк Т-90М "Прорыв" на сегодняшний день не имеет себе равных в зоне СВО. 

Аналоги — это те же "Леопард 2А6" и 2Челленджер 2". "Абрамс", который появится, уступает нашему танку. Потому что это первая модификация. Наш танк более совершенный и более маневренный. Надо еще сказать, что западные танки гораздо тяжелее наших советских российских танков, но они весят где-то более 70 тонн.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы юрий кнутов
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